周星馳御用女星被發現「內地景區打工」　曾宣布息影轉戰直播帶貨

近日，62歲「石榴姐」苑瓊丹現身廣東千古情景區參與活動，帶遊客一起唱經典粵語老歌。



據此前報道，苑瓊丹2023年底在接受採訪時透露，她決定暫時息影，全面投入直播帶貨事業。這一舉動在香港演藝圈引發熱烈討論。

苑瓊丹現身廣東千古情景區參與活動。（微博@晨視頻）

苑瓊丹坦言，直播帶貨的酬勞比當演員吸引人，還可以擺脱當演員的不安全感。她否認直播帶貨是自降身價，稱這對她來說是一種新的挑戰。

她表示，如今當演員太被動，部分劇組為了省錢而壓縮拍攝天數，趕工之下難出好作品。而她只是配角，很多事情輪不到她主導。拍短視頻和直播帶貨反而能給她更大的發揮空間。

她還稱暫時不會再拍戲，頂多只會接一些短期的綜藝節目。她自認是直播帶貨的新人，需要花很多時間學習新技能：

每一場（直播）我都要提前幾天準備。我這麼忙，怎麼拍戲呢？做人要有取捨，專心做好一件事。

但她也表示，往後如果對直播熟練了，也有可能繼續拍戲。

苑瓊丹1963年出生於中國香港，1993年，在電影《唐伯虎點秋香》中飾演石榴姐而迅速走紅，後續又飾演過不少「醜女」角色。之後，她在1995年轉投TVB，雖然都是飾演配角，但她的演出有時比主角更搶眼，2001年憑《封神榜》「殷十娘」奪得年度「十大我最喜愛電視角色」。

老牌藝人們在景區開啟職業第二春

今年的國慶中秋長假，多名上世紀90年代港星現身景區聚集營業，其中有61歲的「温sir」温兆倫，62歲的「香港上世紀90年代最帥小生」江華，64歲的「最帥李世民」林俊賢。

林俊賢後生係一線小生。(劇照)

他們在上海、廣東等多個景區營業，再現經典角色，與遊客熱情互動。有網友表示：國慶長假照常營業，老牌明星的新賽道「卷瘋了」。

2024年電視劇《繁花》爆火，温兆倫曾客串《繁花》，他的懷舊金曲《隨緣》也隨之翻紅。國慶長假，他身穿一身紅色西裝、手拿玫瑰花現身上海一景區，風采不減當年。此外，62歲的中國香港男演員江華、64歲的中國香港演員林俊賢也在國慶長假期間，現身廣東一景區營業，再現TVB經典角色。

據了解，目前已有多名藝人在景區再就業，在《情深深雨濛濛》中飾演「黑豹子」的70歲寇振海，再次現身「大上海」舞廳又唱又跳；56歲的翁虹，身着紅裙再現貓妖形象；63歲的馬景濤，大熱天穿着厚厚的戲服，中暑暈倒後接着奏樂接着舞；79歲的羅家英用標誌性的光頭造型和袈裟裝扮重現了《大話西遊》經典角色；而作為目前最活躍的「景區藝人」，鄭國霖這幾個月過足了「帝王癮」，玩得比遊客還開心。