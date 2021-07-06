中國數千年造鏡史「充滿魔力」　古代「照妖鏡」製作極講究

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-07-06 19:00

說到古鏡，現代人對其印象多來自戲劇，普遍認為銅鏡不如現代的鏡子，有着無法反射光線，沒有辦法整理儀容等缺點與刻板印象。 不過據近年中國大陸網絡媒體報道，山東濰坊有位名叫楊明先的老人家，他在偶然之中接觸到古代銅鏡，便好奇製做方式，憑着多次實驗終於復活自宋代以後就幾近失傳的「透光銅鏡技術」。由於鏡子具有反射、光亮等特性，於東西方文化上皆有着特殊地位，中華文化裏的鏡子也不例外。

在史書文獻裏，鏡子常被比作日月，進而被神格化，後世更訛傳其為黃帝合日月之精華所造，此一說法為古人所深信。

中國大陸的考古團隊於四月時，在陝西省咸陽市大堡子村發現一處西漢時期大型墓地，出土了80多件漢代銅鏡。這批銅鏡中有的保存良好、紋飾清晰，經清理修復後仍光可鑑人。（VCG）

根據考古，於甘肅發現的新石器時代之齊家文化，一舉將中國製鏡的歷史推前至公元前2000年。另外商王武丁（？－前1192年）的配偶婦好（？－前1200年），便有5面陪葬銅鏡。雖然銅鏡出現的時間很早，但當時人們主要還是以盆、盤盛水，通過水中倒影來打扮。

直到戰國時代（公元前475－前221年），銅鏡的使用及鑄造才突然發達起來，成為諸侯必備的生活用品。這時期的銅鏡背面紋飾，以流行於銅器、織品上花、動物、山川圖樣為主。

到了漢代，製鏡技術提升一大階。當時人們在精神、心靈上對於天人感應、神仙之術等追求，連帶地鏡子上的裝飾亦有濃厚讖緯（預示吉凶的隱語）之風。漢代最為流行的鏡子，稱做「博局鏡」、又名「規矩鏡」，鏡背上有着繁雜的裝飾，還有青龍、白虎、朱雀、玄武等四神獸，展現漢代人們對於成仙的想象與追求。

很長一段時間內，中國有關銅鏡的歷史只能上溯到漢代，自從發現甘肅齊家文化後，可知中國人於新石器時代已有作為銅鏡前驅的石鏡之工藝技術。（微博@國家博物館）

不過，隋代以後就不大流行「博局鏡」了，但人們依然相信鏡子有神奇的功能，比如傳為隋代官員王度所撰之小說《古鏡記》，其中對銅鏡之描述，從此讓鏡子多了照妖辟邪的「照妖鏡」之形象：

「鏡橫徑八寸，鼻作麒麟蹲伏之象，繞鼻列四方，龜龍鳳虎，依方陳布。四方外又設八卦，卦外置十二辰位，而具畜（十二地支與生肖）焉。辰畜之外，又置二十四字，周繞輪廓，文體似隸，點畫無缺，而非字書所有也。」依其描述，該照妖鏡之外觀類似於漢代博局鏡，再雜揉魏晉、隋代之銅鏡特徵。特別描述鏡上的八卦、十二辰畜之紋飾，則在強調其為法器。

隨着唐代道教盛行，加上道教上清派茅山宗第十二代宗師司馬承楨（647－735年），不但將鏡與劍做為道教的象徵物，還着有《上清含象劍鑑圖》及《上清長生寶鑑圖》，此後鏡子不僅作為驅魔降妖的法器，更成為道教的象徵物。此一觀念延續到宋代，許多道士也成為當時有名的「鑄鏡人」。

自從漢代造「博局鏡」後，為銅鏡增添不少玄妙特色。（VCG）

另外漢代還有被稱做「透光鑑」的銅鏡，其最大的特色在於反射面被磨得非常光亮，若將光照射到鏡面上，再把反射投攝到牆上，其光照區域會顯現出鏡子背面上的圖案與文字，像是透過鏡面而來，故稱之。漢代多以「鑑」稱鏡，因此又稱做「透光鏡」。

北宋科學家沈括（1031－1095年）所著的《夢溪筆談．器用》就有記載透光鏡的特殊之處：

世有透光鑑（透光鏡），鑑背有銘文，凡二十字，字極古，莫能讀。以鑑承日光，則背文及二十字，皆透在屋壁上，了了分明。人有原其理，以謂鑄時薄處先冷，唯背文上差厚，後冷而銅縮多。文雖在背，而鑑面隱然有跡，所以於光中現。餘觀之，理誠如是……唯此一樣光透，其他鑑雖至薄者皆莫能透。意古人別自有術。 《夢溪筆談．器用》

根據今日學者研究，透光鏡的邊緣、銘文及紋飾均相當厚實，鏡子中心部分反而極薄。在強烈日光照射下，鏡體厚薄間的差異及鏡面特殊的曲度，使鏡面反射在牆壁上的光影能神奇地透射出鏡背花紋，產生如光線映透鏡子的奇幻效果。

今日在山東濰坊楊明先老先生的說明下，可以知道想要做好一面漢代透光鏡是件相當不容易的事情，除了製模、鑄造、研磨等，每一個步驟都需要極高的準確度，且工藝十分複雜。這也是為何漢代銅鏡這麼廣受宋代至今的收藏家、科學家追捧，成為重要的收藏文物。