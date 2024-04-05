仙樂飄飄處處聞｜音樂劇迷最後召集！得獎百老匯經典香港巡演加場

要說到最家傳戶曉歌舞電影，應當非《仙樂飄飄處處聞》（THE SOUND OF MUSIC）莫屬，不論男女老幼，幾乎人人都能哼上幾句《Do-Re-Mi》。這部電影實際上是改編自經典同名百老匯音樂劇，該劇當年一出即橫掃最佳音樂劇等五項東尼獎以及格林美獎最佳節目專輯獎，可以說是一代經典。適逢《仙樂飄飄處處聞》今年慶祝65周年，劇目將於本月開展國際巡演香港站，由於開票後反應熱烈，早前更宣布加場演出，音樂劇迷不容錯過！



膾炙人口經典百老匯音樂劇《仙樂飄飄處處聞》即將來港巡演（Broadway International Group）

《仙樂飄飄處處聞》故事出自Maria Rainer真人真事，故事發生在1930年代奧地利。Maria本是一名修女，後來被安排到喪偶的Captain Von Trapp家中為其七個孩子擔任家庭教師。Maria將音樂帶進個家庭，與Captain Von Trapp軍事教育理念大相徑庭，在多日仔細照料下成功和孩子打成一片。男主人後來亦被Maria打動，兩人逐漸產生感情，然而好景不常，第二次世界大戰局勢日趨緊張，於是她帶領全家越過阿爾卑斯山，逃離戰火威脅。

《Do-Re-Mi》、《Edelweiss、《My Favorite Things》等不少琅琅上口曲目都出自《仙樂飄飄處處聞》（Broadway International Group）

許多琅琅上口歌曲都出自這部作品，包括經典曲目《Do-Re-Mi》，歌詞和音調名稱相對應讓人印象深刻；第二幕之《Edelweiss》（又被譯作《雪絨花》）一度被認為是奧地利非正式國歌；而Maria在修道院演唱的《My Favorite Things》（電影版改成Maria與孩子們嬉戲時演唱）則曾被不同歌手翻唱，多次佔據Billboard前列。以上三首曲目連同音樂劇主題曲《The Sound of Music》和《Climb Ev'ry Mountain》等經典歌曲將在音樂劇演出，讓香港觀眾現場感受動人歌詞。

《仙樂飄飄處處聞》由百老匯黃金搭檔Richard Rodgers和 Oscar Hammerstein II合作作曲作詞，兩人曾創作《Oklahoma》、《仙履奇緣》等多個經典作品，多次獲東尼獎、奧斯卡獎、格林美獎、艾美獎、普立茲獎和勞倫斯·奧立佛獎，被稱為美國音樂劇界最成功合作關係。至於這次《仙樂飄飄處處聞》國際巡演則由Jack O'Brien所帶領百老滙創作團隊製作，他曾憑執導《Hairspray》、《Henry IV》和《The Coast of Utopia》三度獲得東尼獎，他對於這部經典作品的演繹相當令人期待。

《仙樂飄飄處處聞》早前宣布加場至六月（Broadway International Group）

《仙樂飄飄處處聞》將是首個於戲曲中心大劇院演出的國際音樂劇，作為全球最受歡迎百老匯音樂劇之一，該劇門票銷售反應熱烈，最近劇目宣布加開24場至6月9日（星期日），香港01更特設獨家套票優惠，限量名額，戲迷把握機會撲飛！

【演出詳情】

名稱：仙樂飄飄處處聞

日期：2024年4月16日至6月9日

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：$588 - $1,188 另加每張$15手續費

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