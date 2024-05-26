深圳免費展覽｜王菲、林青霞......攝影師陳漫鏡頭下的半個娛樂圈

陳漫，中國當代傑出攝影師和視覺藝術家，她拍攝的國內外著名人像作品，幾乎佔據了近二十年來中國內外時裝雜誌的大多封面。



其最新藝術展覽「同SAME：陳漫個展」重磅開幕，全明星陣容亮相深圳美術館。據説全深圳人都在預約～（PS：陳漫本人、郭晶晶夫婦、王彥霖夫婦都來打卡）👇👇👇

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在陳漫的取景框裏，「藏了」半個娛樂圈

現場將會看到：易烊千璽、王一博、林青霞、王菲、成龍、張藝謀、游本昌、草間彌生、坂本龍一、「福爾摩斯」、章子怡、劉亦菲、何超瓊……呈現國內外頂流明星的人物攝影。帶上耳機，和喜歡的明星面對面，聆聽他們背後的故事。

現場還設有大型藝術裝置，一畝雲、愛博士的下午茶、時間與海……每個作品都藴含着藝術家關於本土與世界，傳統與現代，自然與人工，歷史與未來等諸多議題的思考。

「同SAME」陳漫個展

日期：2024.5.15-6.15（週一閉館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號1棟深圳美術館（新館）三樓10、11號展廳

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行約300米

門票：免費，深圳美術館公眾號預約



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