Andy Warhol藝術原作展深圳南山開幕　打卡夢露金寶湯經典作品

歡迎來到安迪·沃霍爾（Andy Warhol，港譯安迪華荷）的波普世界！



重複永恆-安迪·沃霍爾藝術原作展 Again Till No End-Andy Warhol Art Work Exhibition，深圳南山區開展，4.28-7.10快來中國華潤大廈藝術中心美術館欣賞。

波普藝術巨匠Andy Warhol 深圳大展開幕

不管你是否瞭解波普藝術（pop art，又譯為普普藝術），想必都對重複排列的金寶湯罐頭、瑪麗蓮夢露頭像、可口可樂等作品有所耳聞。它們均出自安迪·沃霍爾之手。

他被譽為20世紀藝術界最有名的人物之一，是波普藝術的倡導者和領袖，也是將藝術轉向大眾的橋樑。

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他的個人原作展「重複永恆」已在深圳南山區中國華潤大廈藝術中心美術館啓幕。趁着假期，來邂逅安迪·沃霍爾的波普世界吧～

近百件原作展出 迄今最大規模

本次展覽分4個板塊展開，精選了近百件珍貴原作，是深圳迄今為止最大規模的亮相。

從早期的風格確立到創作生涯的高光時刻，我們將通過一系列具有開創性和劃時代意義的作品，全面回顧這位波普巨匠的傳奇藝術生涯。

以重覆為主題 探索流動的「複製」盛宴

「重複」，是安迪·沃霍爾最重要的藝術特徵。他熱衷於將隨處可見的圖像重複排列，敏鋭抓取當下流行的文化和熱點，結合絲網印刷、攝影、繪畫等技術，使其成為獨特的藝術符號。

本次展覽將通過多重維度視角，解析他是如何將藝術轉向大眾，並探索他對當代社會消費文化、名人崇拜和媒體氾濫狀態的深刻反思和批評。

四大板塊 走進Andy Warhol的普普世界

展覽開頭，特別設置了安迪·沃霍爾的個人主題牆，同時結合時間線、影像資料，帶領大家回顧他的創作軌跡。

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1. 標新立異 Unconventional

安迪·沃霍爾的波普藝術世界，這次先從他的早期作品開始講起。大膽的線條、鮮豔的色彩和前衞概念的運用，確立了沃霍爾獨特的視覺風格。

這種個人風格挑戰了社會對藝術和美學的傳統認知，可以説是他在藝術領域的創新與革命。

2. 超級符號 Super Symbols

「超級符號」板塊，聚焦於安迪·沃霍爾對消費品牌圖像的重複性使用。這一時期，品牌不再只是商業標誌，也日益成為他的創作符號。

最具代表性的《金寶湯罐頭》，沃霍爾將生活化商品和廣告圖像轉重複複製，打破了傳統的藝術風格，也向人們宣告他對消費文化的冷漠態度。

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除此之外，還展出了其他商業品牌圖像的藝術作品，它們不僅展現了安迪·沃霍爾對現代廣告、品牌文化的洞察力，也對現代平面廣告設計產生了深遠影響。

3. 生如夏花 Summer Flowers

進入展區，映入眼簾的是《花》和《瑪麗蓮夢露》兩組經典作品，這是藝術家創作生涯的高光時刻。

重複的花朵圖案、絢爛的色彩運用，給觀眾帶來強烈的視覺衝擊。這是安迪·沃霍爾對生命主題的藝術再現，展現了他對自然的熱愛。生命中的美好稍縱即逝，他提醒我們去捕捉和欣賞這些瞬間。

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另一組被世人熟知的重磅作品《瑪麗蓮夢露》，是波普藝術的重要象徵之一。通過絲網印刷技術，重複地複製夢露圖像，使她成為一個虛空的藝術符號。由此映射了20世紀60年代興起的大眾流行文化思潮，以及對美國商業廣告氾濫的諷刺。

還有一幅巨型的瑪麗蓮夢露畫像印於牆面，觀眾可以從另一側的鏡中窺見她的局部剪影，不同角度可以產生無限遐想。

4. 我的時代 My Time

安迪·沃霍爾曾説：「未來，每個人都能成名15分鐘」。第四板塊呈現了一系列名人肖像、歷史事件的重繪，作品極具個人色彩且充滿時代氣息。

我們得以從中感知20世紀中葉以來美國社會的變遷，包括名人崇拜、社會問題等諸多層面，更深刻地瞭解沃霍爾帶來的時代意義。

5. 特別策劃：讓·米歇爾·巴斯奎特板塊

20世紀80年代，讓·米歇爾·巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat，港譯尚米榭巴斯奇亞）與沃霍爾相識並受到賞識，短短兩年間，兩人便緊密合作了160多幅作品。

本次展覽，特別邀約展出了巴斯奎特的部分原作，用全新的視角，更立體地呈現沃霍爾以及屬於他的傳奇時代。

6. 多元化形式，沉浸互動體驗

除了原作，展覽還結合了視頻影像、裝置藝術、塗鴉共創等多元化形式。這些充滿趣味性的沉浸式互動體驗，讓大家全方位地感受藝術巨匠的魅力。

展覽衍生更多藝術體驗

接下來，還將推出絲網印刷手工作坊藝術課程、藝術繪畫等體驗項目，好逛又好玩。藝術商店也將上線，可以購買各式各樣的衍生周邊。展覽持續至7月10日，趁着假期，趕緊來打卡吧！

藝術商店也將上線，可以購買各式各樣的衍生周邊。（ShenzhenWeekly提供）

多明尼克．葛伯牙藝術展《山海綿綿》 聯動購票更優惠

2024年5月1日至7月11日，西班牙著名藝術家Domènec Corbella 多明尼克·葛伯牙個展《山海綿綿》將同期舉辦。

西班牙著名藝術家Domènec Corbella 多明尼克·葛伯牙個展《山海綿綿》將同期舉辦。（ShenzhenWeekly提供）

出生於加泰羅尼亞科爾伯山谷的葛伯牙，以其「山谷」與「海洋」兩個系列作品呈現泰羅尼亞山谷與地中海交融的美妙風景與記憶。

注：《山海綿綿》票價:單人票78元，購買安迪·沃霍爾展覽門票，再加20元即可參觀此展覽。



那些在當下發生時你以為毫無意義的時刻，往往到頭來成為你人生一整段時期的印記。

重複永恆-安迪·沃霍爾藝術原作展 Again Till No End-Andy Warhol Art Work Exhibition

日期：2024年4月28日-7月10日

時間：週一至週四13:00-21:00，週五13:00-22:00，週末及法定假期10:00-22:00

地點：深圳南山區粵海街道科苑南路2666號中國華潤大廈藝術中心美術館（深圳灣萬象城）

交通：深圳地鐵11號線後海站G出口，步行700m

門票：單人票 ¥98，雙人票 ¥188，親子三人票 ¥258，優待票 ¥78（包含學生票）

注意事項：1米2以下包含1米2免票，需監護人陪同入場；65歲以上包含65歲算優待票



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