深圳龍華好去處｜觀瀾湖手藝工場手作體驗　梅花山莊打卡歎下午茶

在深圳City Walk，主打一個漫無目的地閒逛，用眼睛和腳步去解鎖，那些城市中未曾被發掘的浪漫和愜意。在此我不得不提名「深圳新晉City Walk聖地」——龍華。



漫步在慢節奏的生活街區，感受自然風的吹拂，鼻尖是花朵的芬芳，簡直太chill了！

龍華City Walk漫遊指南

1. 上圍藝術村，遍地藝術家的小村莊

上圍藝術村，一座擁有400年歷史的客家古村落，被譽為「深圳最像麗江的地方」。

遠離城市喧囂，沒有太多商業化的東西，只有曲徑通幽、小橋流水般的如畫景色，一轉身便能邂逅巷子深處那一抹怡人花景。百年碉樓、客家建築、宗祠早已融入村民日常生活中，而漫遊於此的我，卻能從中感受到不一樣的味道。

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村內入駐了40多名藝術家，他們的藝術工作室也遍佈各個角落，有花藝、油畫、書法、盆景、木雕等，此外村內還有小酒館、咖啡店、糖水鋪等，提供一個聊天休憩的場所。

藝術村雖然面積不大，但可逛的地方一點都不少，除了感受質樸民風，村內還有上圍當代藝術館、上圍電影博物館、中國歷代熨斗博物館等展館。

由於部分店鋪和展館開放時間不固定，我們無法一一參觀，但意外和未知正是city walk的真正含義，大家也正好可以親自來解鎖。

上圍藝術村

地址：深圳龍華區上圍村東區95號

交通：地鐵10號線坂田北站B出口，再打車前往，預計20分鐘



2. 民法公園，龍華人的「玫瑰公園」

龍華的公園很多，白石龍音樂公園、觀瀾河濕地公園、深圳北站中心公園……而當中在2022年開放的民法公園非常適合漫步遊玩，很少有人知道這裏，趁着這次city walk之旅，正好親自體驗一下。

附近的居民都知道，民法公園的前身是觀瀾人民公園，現在已一躍成為全國首個民法主題公園。

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誰能想到龍華民政局其實就在民法公園呢？純白玫瑰造型，戶外打卡裝置清新而浪漫，新人們在此留下最美好的回憶。

公園內還有一座民法博物館，外形並不起眼，內裏則如同一個未來感十足的藝術空間，穿行在交錯的樓梯，抬頭便是巨大的圓形天窗，就連語言在這一刻也顯得十分蒼白。

來到戶外的廣場，陽光透過樹枝斑駁地照在地面上，清晰感知到夏日的明亮清新，柔軟如織的草地，讓人忍不住想躺平。

民法公園

地址：深圳龍華區公園路4號

交通：地鐵4號線長湖站C出口，步行9分鐘



3. 觀瀾湖手藝工場，感受非遺魅力

外表吸引眼球的彩色大樓，便是觀瀾知名的地標——觀瀾湖手藝工場，足足4300平方米，是國內最大、種類最全的手工坊。

走進來便覺得文藝感滿滿，一樓整個空間都被藝術家的作品所佔據。每件好物都小眾別緻，幾乎不撞款，適合挑選手信送給家人朋友，有自己心水的物件，也能直接帶回家。

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手藝工場的二樓至四樓則主打紙藝、軟陶、陶藝、玻璃、皮藝、彩繪、雕刻等15個藝術種類，近百家知名手作品牌的工作室匯聚於此。每逢假日，有不少家長帶着小朋友前來體驗自己動手製作的樂趣。安靜的工作室只餘輕微的操作聲，在慢節奏的製作過程中，作品逐漸成型，人們也回歸最原始的專注狀態。

觀瀾湖手藝工場

地址：深圳龍華區觀瀾街道高爾夫大道8號

交通：地鐵4號線觀瀾湖站B出口，步行7分鐘



4. 梅花山莊，鬧市中的寧靜別墅區

住在民治附近的朋友，多半知道梅花山莊這個知名的「低密度別墅社區」。走進梅花山莊，一幢幢明亮闊氣的歐式風格別墅映入眼簾，加上綠樹環繞，熱氣瞬間消失一大半。

雖然是個別墅區，但梅花山莊對外開放度很高，路人也可以隨意閒逛，小區居民不多，讓人感覺氛圍格外靜謐舒適。

其中一些別墅被租下當作辦公室、服飾店、茶館等，為煙火氣的社區增添了一絲浪漫文藝的氣息。

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E.L.BLOSSOMS 服裝店

E.L.BLOSSOMS高調地用一整棟3層別墅作為服裝店，價格卻十分低調，均價100元左右。除了服飾，店內還售有韓國直郵的首飾、包包、鞋子等。

庭院外的法式莫奈花園氛圍感滿滿，一樓還有自營的咖啡店，消磨一下午的時光也沒問題。

慧心茶花園

主打中式茶館的慧心茶花園，是茶藝愛好者心中的寶藏茶館之一。斑駁的木門、竹條編織的柵欄，質樸無華的坐墊，和古人飲茶的風雅場所別無二致，每一處細節都讓人感受到一股自然禪意。

室內則更顯素雅簡淡，靜下心來細啜慢飲一杯清茶，靈魂也如同被洗淨，變得純粹而歡愉。

梅花山莊

地址：深圳龍華區梅花山莊

交通：地鐵5號線民治站D出口，步行10分鐘



打算到龍華city walk的朋友注意了，深圳最火網紅觀光巴士「紅胖子」的紫色-藝術生態線開進龍華啦，以後可以乘坐觀光巴士去龍華了。

沿途會經過壹方天地、國瓷永豐源、觀瀾山水田園、觀瀾湖生態運動公社、觀瀾版畫村以及觀瀾古墟等景點。

車上有涼爽的温度、音樂與天窗美景相伴，下車後還能自由自在地漫步遊玩，主打童年郊遊一樣的快樂。

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