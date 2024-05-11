深圳展覽｜打卡印加木乃伊與奇特器物　看發光蝴蝶感受孤獨症孩子

必打卡的「深圳近期重磅展覽」來了，3場，全免費，各區都有。



1. 地球另一端的古老文明——太陽的子民：印加人和帝國四方之地

從古老的海岸線到天空之城馬丘比丘，穿越至公元前的地球另一端，探索秘魯古代文明的神秘與輝煌。

秘魯，是安第斯文明的分支，也是印加文明的發源地。印加，原是克丘亞人對自己部落首領和國王的尊稱，意為太陽之子。印加人，太陽的子民，黃金與榮耀的主人。

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168件/組珍貴藏品，南山博物館，真的有木乃伊！

展覽精選來自秘魯14家博物館的168件/組館藏珍品，種類豐富，涵蓋木乃伊、骨器、金屬、石器、陶器、木器、紡織品和繪畫等，向觀者展示了一個神秘的「黃金帝國」時代（公元1438年-1532年）。

宏偉的天空之城馬丘比丘、奇妙的「地上畫遺蹟」納斯卡地畫，精美的陶瓷器具、金銀器、紡織品，無不令我們驚歎與神往。

博物館裏的「顯眼包」

展廳中，印加人創造的奇特造型的器物令人印象深刻，栩栩如生的人像罐，憨態可掬的美洲羊駝和貓式陶罐……一個迥異於東方文明的南美洲印加文明呈現在我們眼前。

瓦里文化則以嚴謹的棋盤式佈局改良了城市建設，該器皿整體是一個身穿精心裝飾的外衣的男性。在飲酒儀式結束後，該器皿會被故意砸成數百塊碎片。

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走進失落的「黃金之國」

印加人崇拜太陽神，自認為是「太陽之子」，他們覺得黃金的金光與太陽的光輝十分相似，認為這是和神最接近的顏色。

因此，印加人想盡一切辦法去收斂更多的黃金，不僅是用於建造神廟和宮殿，黃金還被用來製造裝飾品、餐具、盤子和禮儀用品等，專供王室使用。

主題文創

冰箱貼、帆布袋、刺繡掛飾……還有探索式文創體驗玩法。

展覽留言

展廳入口處，觀眾可自備彩筆於留言紙上手繪或留言。

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回憶打卡

博物館西門處，特別設置印加展覽主題打卡點。

和模型羊駝打卡拍照，觀眾可通過拍照打卡發送至網絡平台並帶tag#南山博物館，即可領取印加小頭飾，數量有限，先到先得。

手冊印章

博物館一樓東門問訊處，可領取展覽摺頁，收集展覽專屬印章（一層一號專題展廳門口）。

領取時間：

週二至週五上午 10:00/100份，下午 14:00/100份

週六/週日上午 10:00/120份，下午 14:00/120份

夜場 19:00/50份（週六）

數量有限，領完即止，敬請諒解



太陽的子民：印加人和帝國四方之地

展期：2024.04.19—2024.8.11

地址：深圳南山區南山大道2093號南山博物館一層一號專題展廳

交通：深圳地鐵1/12號線桃園站B出口

開放時間：週二至週日 10:00-18:00（17:30停止入場），週六夜間開放時間 18:00-21:00（20:30停止入場）；逢週一閉館，國家法定重大節假日除外

定點講解：每個開館日10:50（請佩戴耳機）

門票及預約：免門票，需在【南山博物館】公眾號預約



2. 被上萬隻藍色蝴蝶包圍——蝶光星河

觀者入場將穿過一個次元傳送門般的隔斷，在黑暗環境中，進入發光蝴蝶洞穴，這是數以萬計的蝴蝶組成的星河，黑暗中的蝴蝶翩翩起舞，散發點點熒光。

蝶光熒爍，可成星河

「蝶光星河」是為孤獨症羣體發聲的公益互動藝術展，在這個繁華喧囂的世界裏，有一羣特殊的孩子，他們被稱為「孤獨症兒童」，也被稱為「星星的孩子」。

展覽以「蝴蝶效應」為靈感，將「蝴蝶」寓為人的「善意」和「能量」，如果説每位孤獨症人士的「能量」是一隻小小的蝴蝶，那每份來自外界的「理解」和「善意」也擁有着屬於自己的點點熒光。

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公益周邊

在展廳入口，陳列着由孤獨症孩子們親手手繪的明信片，觀者可以現場繪製圖畫，附上留言送給他們，支持公益周邊～

蝶光星河

展期：2024.04.02—2024.06.02

地址：深圳福田區景田路78號婦兒大廈L4（TA藝廊空間）

交通：深圳地鐵2/9號線景田站B出口

開放時間：工作日14:30-20:00（週一閉館），每逢週末&節假日10:30-20:30

門票及預約：免費，無需預約



Tips：

展館比較小，人多時需要排隊有序入場

20人/組觀看，禁止開閃光燈拍攝



3. 西班牙藝術家愛的表達——喬治 · 蘭多：筆間的復調與哲思

喬治·蘭多，被譽為西班牙新表現主義藝術的重要代表，繪畫風格既有抽象又有具象。

因其創作主題總是圍繞着世間美好，風景、肖像、鮮花、蝴蝶、母愛、騎自行車的人，總能讓觀看者生出強烈的人文感情共鳴。

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此次展覽呈現的是蘭多自20世紀60年代至今創作的118幅繪畫，張揚的色彩運用，目之所及皆是綻放的生命力，看似狂野的筆觸下，所勾勒出卻是具象的故事，讓人觸動。

喬治 · 蘭多：筆間的復調與哲思

展期：2024.4.12—2024.5.26

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號1棟深圳美術館（新館）

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站A1出口，步行約300米

開放時間：週二至週日 10:00-18:00（17:30停止入場，逢週一閉館）

門票及預約：免門票，需在【深圳美術館】公眾號提前預約

Tips：如遇暴雨，需關注場館開放時間



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