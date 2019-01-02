【大地之歌】雲集兩岸三地音樂家　望華人音樂不重載道而抒情

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：李偉民

許多時候，看音樂演奏會，都不爆滿，是大眾不知道有這麼好的演出？還是香港人太忙而錯過了？如果這些入場券在表演當天來得及送給學校和社福團體，不用浪費空出的座位，是多麼有意義！

有人說：「在家聽CD，非常方便，何必跑去聽音樂會？」在家，只是單向地收聽，但去到音樂廳，你和樂團的百多人互動，和身邊的觀眾互動，指揮家還會站前一點，對你說笑，這些現場歡樂「電波」，可以躲在家裏感覺到嗎？經常困在家，容易變「宅人」，不如在晚上，找個演奏會聽聽，然後回家，倒頭大睡，爽極。

聽西樂團，坦白說，常常受西方頂尖樂團的影響，總是覺得有些「滿足位」，是本地樂團追不上。而欣賞中樂管弦團演奏傳統中樂，如清代的《彩雲追月》，當然會挑起熱血，但是，中樂的本質，本不是用「管弦」來演奏的，只是近代的中樂變種，把國樂管弦化，所以，聽完「豐盛」的樂器大奏，總覺得中國的音樂，美在意境，絕非結構和建造，所以心裏還是喜歡那孤清古箏的版本。

新近的「當下西樂」、「當下中樂」作品，很實驗性，有些過分「新潮」，但是我們聽音樂的，還是喜歡坐在典雅的演奏廳，享受傳統樂章的優美。聽那些「新潮」管弦樂，像坐在一個音樂的實驗室，有時候，聽到妙美的音符變了怪調，真為它們難過。

純是個人口味，我倒喜歡「中國風」的西方管弦樂，例如1958的《梁祝小提琴協奏曲》（The Butterfly Lovers），又例如黃自的《西風的話》，它把精采的西洋樂風和中國特色二合為一，這些中曲西樂，多是近代人的作品。它們不是強把「中樂」改成「西樂」，因而變得不倫不類，而是在創作這些曲的時候，大師掌握了中曲的靈魂、西樂的精細，把兩者融和一起，表現了中國人的現代風貌。

早前在香港文化中心演出的《大地之歌》音樂會，大家看得非常愜意，它有管弦樂、獨唱、合唱、朗誦（負責的尹穗生寶刀未老，音色嘹亮，具穿透力，誰人的話劇要找人扮皇帝，非他莫屬），台上唱歌和奏樂的，擠滿了三百多人，陣容龐大，有香港青年交響樂團、音樂事務處青年合唱團、雅韻合唱團。指揮則有梁寶根、白榮亨等，而特別從台灣來的藝術家有呂麗莉、白玉光、蔣嘉文。

《大地之歌》音樂會雲集三百多位音樂人（作者提供）

最叫人感動的，是有些樂章來自幾位地位崇高，已經離世的近代作曲家，例如大家熟悉的黃友棣(他1949年移居香港，1987年遷居高雄，他的名作是《當晚霞滿天》，冼星海（國寶級的《黃河大合唱》，便是他的代表作）、蕭泰然（台灣著名音樂家，喜歡他的《玉山頌》），還有張炫文（他2008年走了，一首動聽的《土地之戀》，叫人懷念）。

當然，不可不提是香港優秀的作曲家梅廣釗博士，他是名演員梅欣的兒子，他學貫西樂、中樂、古典音樂、流行音樂等，港台紀錄片主題曲《吾土吾情》，是他的作品。如果論作曲家的「全方位」地位，在目前來說，便是梅廣釗，他滿頭白髮，我常常取笑他：「你樣子像日本音樂大師小澤征爾Ozawa Seiji！」溫文爾雅的他，笑不可仰。

香港著名作曲家梅廣釗博士亦有出席（作者提供）

演奏會中，獨唱和合唱的歌曲包括《紅旗頌》、《玉山頌》、《蒼松》、《美哉台灣》、《黃河大合唱》等，而梅廣釗的《大地》協奏曲（共三章：泰山、大江曲及長城故事），因為是本地作品，分外親切。另外一個欣喜的地方，是今次的演出，有年紀大的、中年和大批青年，他們齊心合力歌唱和演奏，開心投入。全場最「攞分」的部分，避不了是必勝名曲《黃河大合唱》，它1939年首演，1941年改寫成交響樂，歌曲慷慨激昂，是中國近代偉大的作品，未曾聽過這首歌，未算中國人！

唯一要改善的是場刊：封面還可以，內頁卻完全沒有美感，字體雜亂，和這美妙的演奏會，絕不襯配。

我對華人「西樂」的發展，有一個心望：希望聽到多些浪漫動人的樂章（男女私情、愛到濃時都可以）。中國人的傳統，要「文以載道」，於是藝術許多時變成人品修為、哲學思想、山河情懷等的表達工具，但太多了，則不美。武俠小說大師金庸說得好：「我寫的小說不會載道……小說、詩歌是用來抒發個人情感……」所以，如果華人的音樂作品，多些如Chopin浪漫綺麗動人的nocturnes（夜曲） （三十多歲的蕭邦因肺結核而死於巴黎，他失去年紀比他大的女友之後，把苦戀的失落化為激情的鋼琴），何其美哉！

今次，看到舞台過百的藝術工作者，很是感動，他們白天上班，晚上練習，願意為藝術付出，而那些還是大吃大喝、買衣服、趕夜場的香港人，是生命的失敗者？在香港看到漸多的年輕人做義工、忙運動、玩音樂，他們說話有內涵、生命有方向，能不為香港的未來而高興？

【編按：文章標題為編輯所擬，原題為「【梅廣釗】【大地之歌】【音樂事務處青年合唱團】【香港青年交響樂團】【黃河大合唱】 《大地之歌》：中樂好？西樂好？中西樂好？」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）