【大狀王】舞台劇填詞人岑偉宗：歌曲需要聽眾　好曲詞需雅俗共賞

假如要找節目主持搭擋，我一定找岑偉宗，他是香港舞台劇填詞的翹楚。和別人溝通，如三種體育活動：有些人像打哥爾夫球，小球滾了出去，便不回頭，跟這些沒趣的人談天，換來的是沉默；最可怕的人是口若懸河，對着你燒槍，不停在耳畔呯呯呯；岑偉宗，如打乒乓球，句來句往，互動、活潑。

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和岑偉宗結緣，有一段日子，那時候，我和朋友投資了音樂劇《情話紫釵》，導演毛俊輝老師介紹岑偉宗給我認識，他工作熱忱，我對他的印象很好。

岑偉宗是文青，中學時代已熱衷戲劇活動，到大學時代，更嘗試投稿報館寫劇評，誰知一投就獲取用。及後他更大膽問報館編輯可否用報館名義取傳媒票去看演出，而編輯說取了票就要交稿。這樣，他就開始長期在《信報》、《文匯報》和《大公報》等報紙寫劇評。

浸會大學畢業以後，他當了中文老師，仍然對戲劇念念不忘，傻小子竟敢毛遂自薦，找名編劇家杜國威給他機會，經過一番考量，老師的一雙慧眼，在銀鈴般的「招牌」笑聲中閃動：「好，一起合作，你協助我音樂劇《城寨風情》的填詞吧！」那是1994年。

《城寨風情》出來的成績很好，在舞台填詞界，岑偉宗找到了方向。在1996年，他考進香港大學唸碩士，並鼓起勇氣，辭退了老師教職，靠自己的積蓄和在大學做研究助理維持生計。2003年，和做時裝生意的女朋友結婚，到了2006年，岑偉宗全職寫詞，從此，他便走上了專業填詞人的不歸路。

2001年，鄭少秋主演的《聊齋新誌》及2002年謝君豪主演的《還魂香》把岑偉宗推上事業高峰。連《上海灘》的填詞大師黃霑都這樣稱讚岑偉宗：「中文根底好，詞寫得好，寫詞而又有這樣中文根底的，現在很少了。」

回頭看，岑偉宗說：「我算是下了些苦功吧。有一句話取笑文字工作者，叫『識人好過識字』，意思是拉關係比擁有實力重要，今天回看，我不大同意。我以前會覺得做事要靠人脈；後來愈來愈發覺這想法很傻。今天我覺得如果不『識字』，其實很難『識人』，就算識得到人，關係也很難長久。更遑論賞識、扶持這回事了。」我說：「憑關係，只可以入門，但是，各行各業成功的表表者，沒有一個單靠攀龍附鳳，便可以登天。」

《半步詞》岑偉宗著。（岑偉宗詞話人間Facebook專頁）

問偉宗：「作為香港舞台填詞界的中堅分子，你還有什麼理想？」他答：「粵語本身很有音樂感，其實很適合用來寫音樂劇，我希望發揚『粵語音樂劇』，像80年代的粵語流行歌，紅遍各地。音樂劇（Musical） 有三種元素：音樂、故事和歌詞，我的強項只是第三部分，我想更進一步磨利自己的刀，看看有沒有後來者有興趣交流一下想法，大家同心協力，把粵語音樂劇再推上層樓。」我回應：「對，到了今天，不用說香港，就算中國的音樂劇，都出不了舉世知名的『戲寶』，如西方《歌聲魅影》般的波瀾成就。」

寫過劇本、小說、散文和藝術評論，都不紅，我這「筆農」點了一杯酸澀的檸檬茶，嘆說：「寫小說最好玩，天馬行空。寫電影和電視劇本，最叫人『頭痕』是兩件事：要顧及製作的可能及預算，更難受的是『集體創作』，監製、導演等往往隨便改劇本。」偉宗帶着漫畫人物的笑容：「填詞更不輕鬆，要精要確，特別是廣東話，聲調有九聲，音節填錯了，便變成另外一個字，例如『笑』，會變成了『蕭』，更何況音樂劇有另一難度，便是要藏有大量『Information』（訊材），因為音樂劇用歌曲來說故事，歌詞自然要介紹人物、地名、背景、時空、行動等等；歌詞絕不是單純『寄意』，它其實是複雜的對白。」

偉宗喝了一口水：「和寫曲的高世章搭檔多年，更讓我深入音樂世界，對自己要求更高，我希望文詞可以融入不同音樂的質感，對着古典西洋曲，詞要有古典西洋味；對着元代故事，文字要有元曲的味道。我和高世章快要在西九文化區戲曲中心，公演粵語音樂劇《大狀王》（The Great Pretender），故事是關於清朝四大狀師之一的方唐鏡，寫公堂審案。當法律題材變了音樂劇，作詞的難度更高，公堂戲的歌詞，要交代案情的細節、法律的理由，還要有時、地、人，講殺了誰。但願歌詞出來的效果，有『清代味』和『法律味』吧。」

《大狀王》海報。（作者提供）

我問：「劇本也是你寫？」偉宗開玩笑：「我不擅長寫劇情架構，對我來說，劇本猶如建築一樣，絕對不是我的強項。」

再問偉宗：「做填詞人的態度是什麼？」偉宗說：「和所有藝術從業員—樣，我們工作上的回報，只是一般。故此，不能太計較金錢得失，『You must do what you are enjoying to do』；跟着要勤力，懶人做事，一定失敗；而且要『永不放棄』，面對失敗便放棄，這些人不會有出息。」

我好奇：「你填詞多年，有什麼心得？」偉宗想想：「曲詞本質是輔助一首歌，而歌曲無可避免地是一件『半商品』，因為它需要聽眾，故此，不要太曲高和寡，好的曲詞必須雅俗共賞。」

《大狀王》謝幕。（作者提供）

「歌名和歌曲的第一句是『生死攸關』：歌名不吸引，或未能畫龍點睛，便沒有人會關注這一首歌；而歌曲第一句更是引玉之磚，第一，聽眾許多時候憑着第一句，決定是否把歌曲聽完下去；第二，對作詞人來說，第一句是內容和曲韻的『水源』，如果頭首開錯了，再填寫下去，便不順暢。」我點頭：「同意，例如鄭國江老師所填寫的《分分鐘需要你》，第一句是『願我會揸火箭，帶你到天空去，在太空中兩人住……』，你看，它為以後的歌詞，提供了內容發展的極大空間，如果改為『手拖手去餐廳吃飯』，那便只是一條羊腸思路了！」

偉宗笑：「此外，要好好利用字典，我寫歌詞的時候，檯頭都會放幾本辭典，左揭右翻找出詞彙，揪出靈感。」

「最好也學習音樂。黃霑大師的歌詞卓越，是因為他懂得音樂，故此，遇到困難的時候，他有能力和作曲人磨合，把歌曲適度調整，去配合歌詞。」

「最後是精心炮製『副歌』（Chorus），這段重複的段落非常要害，必須特別用心，它是觀眾哼唱的主點，如果副歌又難記，唱也不容易，這首歌如何會紅起來？舉例來說，林夕填詞的精采，是無話可說，他為歌星古巨基於2004年的一首大紅歌曲填詞，那首歌叫《愛與誠》，其中副詞是『別再做情人，做隻貓，做隻狗，不做情人，做隻寵物至少可愛迷人』，是經典金句，當時，這一段唱至香港街知巷聞，這便是Chorus的魔力！」

我接着：「城市人生活忙碌，當我聽網上Spotify，首先動作便是跳去流行歌的Chorus部分，在四個情況下，絕不會把歌曲全首聽下去：曲調不悅耳、歌者唱得不好、曲詞丈八金剛，「不懷好意」、曲詞平凡無力，沒有共鳴。」

最後，問偉宗：「由於其他原因，歌詞沒有好好地給演繹出來，你會怎辦？」偉宗吸了一口氣：「如果歌詞已交到其他人手上，歌者如何，已是他們的責任，不過，在去看排練的時候，如果距離我心中的效果太遠，我會忍不住跟導演商量，交換看法，希望找到一個大家都接受的方法去改進。當然，這便是化學作用，如果最後的歌曲演繹不是百分之一百自己的東西，像失去兒子，卻換來許多不同的女朋友。」

和岑偉宗結束聊天，我在想，「字字珠璣」，恐怕是所有填詞人的挑戰。好的歌詞如微風細雨，滲入肌膚；突然聯想到：好的歌詞和甜點又有何共通呢？兩者都要靠獨特惹人的色相，吸引看官，分別是甜點吃過了，怕胖會後悔，而享用歌詞之後，身體不會胖，肉都長到了靈魂的深處。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港資深舞台填詞人岑偉宗：為何第一句歌詞決定歌曲生死？」​】

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