【赤壁之戰】火燒連環船不是重點　正史：周瑜致勝關鍵原來是……

在電影《赤壁》下集《赤壁：決戰天下》中，講述東吳君臣面對曹操大軍準備渡江進攻，大家正在極度焦慮之際，周瑜（梁朝偉飾）督見曹軍的部署形勢，便心生一計，提議可以利用火攻去殲滅將船艦連在一起的曹軍。然後，有部下黄蓋（張山飾）附和，並補充如何用船艦衝進曹營破敵的具體方法。

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電影這一情節與小說《三國演義》所描述的，兩者其實頗有出入。小說內提到諸葛亮與周瑜同時想到火攻策，在商議破敵方略時，彼此都提出要用火攻，由此見出英雄所見略。但諸葛亮（金城武飾）卻一直袖手旁觀，火攻妙計全部由周瑜提出，再由黃蓋補充細節——這樣的劇情安排，又是否與歷史事實相違背？

根據《三國志，周瑜傳》所載，火攻策略是由周瑜部將黃蓋提出的。黃蓋因見曹軍船艦首尾相接，於是提出可以用火攻破敵，兼且事先寫信给曹操詐降，然後以數十艘載滿燃油柴草的小船衝入曹軍水寨，放火燒船而大敗曹軍。故此若依正史所載，提出火攻策略擊破曹軍的功臣應是黃蓋，根本與諸葛亮和周瑜兩者都無關。

不過這次赤壁之戰所發動的火攻，是否就像電影與小說中所描述般，足以徹底地摧毀曹軍，由此決定整個戰局的成敗？其實在這件事上面，還存在着不少可以爭議之處。

根據《三國志，周瑜傳》所載，火攻策略是由周瑜部將黃蓋提出的。（《赤壁：決戰天下》劇照）

據史書記載，雖然火攻令曹軍損失修重，但卻並非因周瑜或劉備等人以火攻而得以盡殲曹軍船艦。事實上是曹操撤退的時候，自行將餘下的戰船悉數燒毀而已。《三國志·吳主傳》便這樣記載：瑜，普為左右督，各領萬人，與備俱進，遇於赤壁，大破曾公軍。公燒其餘船引退，士卒飢疫，死者大半。

《三國志，周瑜傳》：「瑜部將黃蓋日：『今寇眾我寡，難與持久。然觀操軍船艦首尾相接，可燒而走也。」乃取蒙衝鬬艦數十艘，實以薪草，青油灌其中。裏以帷幕，上建牙旗，先書報曹公，欺以欲降。又豫備走舸，各繫大船後，因引次俱前。曹公軍吏士皆延頸觀望，指言蓋降。蓋放諸船，同時發火。時風盛猛，悉延燒岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒滑死者甚眾，軍遂敗退。」

此外在《三國志，周瑜傳》內，更載後來曹操寫信給孫權說：未壁之役，值有疾病，孤燒船自退，橫使周瑜虛獲此名。也就是說，根本是曹操因軍隊內發生了大規模的疫疾，所以才自行燒船撤走，卻讓周瑜在赤壁一役中無端成就了美名。如此說來，依曹操之言，赤壁之戰的成敗關鍵應是大規模的疫疾，而不在於是否發動火攻一事。

依曹操之言，赤壁之戰的成敗關鍵應是大規模的疫疾，而不在於是否發動火攻一事。（《赤壁》劇照）

赤壁之戰是歷史上著名的戰爭，更是軍事史上以少勝多的典型事例。赤壁火攻一向被視為是整場戰爭勝敗的關鍵所在，如果真如曹操所說，火攻破曹不過是一場誤會的話，那麼我們對究竟誰是提出火攻妙計幕後功臣一事，似乎就再沒有深究的必要了。

《光影中的經典文化──中國文化與電影藝術》 作者：劉衛林 責任編輯：黃懷訢 出版社：中華書局

內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《赤壁：決戰天下》與火燒赤壁的美麗誤會」​】

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