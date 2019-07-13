【中國神話人物】王母娘娘本來是半人半獸？淺談王母變美女的歷程

西王母是古老傳說中的一位人物，在各種因素，如宗教的背景、政治、文化等等的影響下，王母娘娘由半人半獸變成一位仙女！但到底是什麼原因使王母娘能夠不需整容、不需投胎轉世，而由半人半獸的形象榮升成為一位美女呢？以下是筆者的觀點：

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先描述一下王母娘娘形象的轉捩點。在先秦時期，西王母形象從當時各書目中可見，其面目猙獰，形態為半人半獸。如在《山海經‧西山經》描繪的形象為：「其狀如人，豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之歷及五殘。 」 亦即指西王母形狀猶如人，卻擁有豹的尾巴及虎狀的牙齒，可見她半人半獸的形象。

然而直至兩漢，西王母的形象開始人像化，由半人半獸的形象演變成西漢時期的老嫗，如《淮南子‧覽冥訓》：「西老折勝…」 於《獸‧人‧神──分析西王母兩次形象的演化背後民族發展》 一文中有解釋「老」與「母」在當時是通用的，「西老」即西王母，可反映出當時老嫗的形象。

西王母在《山海經‧西山經》的形象。（維基百科西王母條目圖片）

直至到西漢末年及東漢初，西王母的形象再度美化，變成一個美若天仙的美人，從《漢武帝內傳》中指西王母是：「視之可年三十許，修短得中，天姿掩靄，容顏絕世，真靈人也。」 這裏提及西王母「年三十許」即只有三十多歲，而且形象、外貌是「天姿掩靄，容顏絕世」。可見在西漢末年至東漢初，西王母的形象邁向年輕化和美化。

恬妞飾演的王母娘娘。（《西遊記》劇照）

而筆者認為西王母的形象能有此轉變，其中一個原因是「當時社會的心理及生活需求」。

在先秦時期，大部分時候為一個母系社會，以女性的地位作主導，因此西王母的形象較為猙獰、獨立。而且在原始時代，人類每每經歷與猛獸搏鬥，鬥過你死我活。基於此背景，原始時代的人心裏渴求在生活中得到如強悍猛獸一樣的實力 ，而心理上希望有領導者的引領，在此群眾的心理及生活需求影響下，西王母在先秦時才被描繪成半人半獸的形象，亦是群眾所有渴求聚集而成的形象。

另外亦因當時社會開始出現美學的概念，因此西王母能由半人半獸變成人，再變成美人。特別是道教在創作時從舞台佈景、樂隊伴奏、選拔手，到音樂的編配、表演的藝術形態都融入時尚元素，引領着民眾的審美和精神需求。所以，為符合開始擁有審美觀的群眾的精神心理，西王母的形象亦隨之美化。

為符合開始擁有審美觀的群眾的精神心理，西王母的形象亦隨之美化，劉嘉玲亦在《白蛇傳說》中飾演西王母。（《天亂之白蛇傳說》劇照）

由此可見西王母的形象多吸取了「當時社會的心理及生活需求」而確立而成，再因為隨後道教的影響下隨之而美化。

這不禁令人羨慕王母娘娘能夠不費吹灰之力，只靠眾人唇舌就能由一位半人半獸，化身成為一位美人！

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【中國神話人物】淺談西王母由半人半獸變成了美女的形象」​】

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