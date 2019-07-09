【伊索寓言】《龜兔賽跑》作者是古希臘奴隸？聰明卻相貌奇醜

編按：《龜兔賽跑》、《狼來了》等膾炙人口的故事皆出自《伊索寓言》，用小故事說大道理，不難想像到作者伊索是位聰明睿智的人。可是，根據現今流傳的可靠資料，你又知道他當時原來是個被稱相貌奇醜的奴隸嗎？傳說他後來被群眾所殺，市民為平息神怒，更為他立雕像呢！

寓言家伊索的故事

《伊索寓言》的著者伊索，是古希臘時代的人。他的身世非常隱晦，差不多像借了他的名字來流傳的那許多寓言一樣，他的自身也幾乎成了一種傳說。我們今日所能知道的，只是他的出身一點也不「高貴」，是當時的一個奴隸。而且據可以信賴的史料看來，當他的名字第一次被人記載時，其時他已經被他的主人輾轉販賣了兩次，正在第三次又被送到奴隸市場上去待價而沽。

我們今日能夠讀到的有關伊索生平的資料，最可靠的是得自古希臘有名的歷史家希羅多德的著作。因為他與伊索生存的年代，前後相距不過百餘年，而且他的歷史著作中的其他記載，已經從各方面被證實相當可靠。所以他的關於伊索的記載，自然也較之別人所說的更為可信了。

據希羅多德的記載，寓言家伊索，係生於埃及法老王阿摩西斯的時代。這時代是在公元前六世紀中葉。但是據近代更可靠的考證，伊索的誕生年代該是公元前六二零年。他的身份是奴隸。因為是奴籍，所以出生的地點不詳。希羅多德氏說他生在希臘的薩摩斯島上，但是正如後人爭論希臘大詩人荷馬的故鄉一樣，至今希臘至少有四處地方的人在爭執他們那裏才是伊索的故鄉。

據說身為人奴的伊索，被主人輾轉賣了兩次以後，第三次又賣到一個名叫雅德蒙的人手上。這個新主人看見這奴隸機智有學問，便解除了他的奴籍，恢復他的自由公民身份。按照古代希臘的法律，一個恢復了自由的奴隸，他就有資格享受一般公民應享的權利。因此伊索不久就獲得了很受人尊敬的地位。他周遊希臘各地，在各藩王和貴族之間過着幕客的生活，用他的寓言和機智才能博得他們的傾服，同時更充實自己的修養。後來他住在薩第斯。這是利底亞的都城，是當時學術文化的中心。有一次受了克羅伊斯王委託，以使臣名義到德爾菲去料理一筆賑款。不知怎樣，德爾菲的市民觸怒了他，他也激怒了德爾菲市民，雙方爭執起來，伊索命人將賑款攜回薩地斯。這樣更激怒了德爾菲市民，據說他們便不顧伊索是克羅伊斯王的使臣，將他從懸崖上推下去，使他粉身碎骨而死。

伊索死在德爾菲人的手上，這事大概是可靠的，雖然他致死的原因還有幾種不同的解釋。至於這是哪一年的事，則沒有資料可供查考。由於他是無辜而死的，古代希臘又有關於伊索死後向德爾菲人復仇的傳說，使他們飽受天災人禍。古代希臘有一句「伊索的血」諺語，就是表示為惡終必受報之意。

伊索的像貌和他的畫像

我的手邊有好幾本《伊索萬言》，都有插圖，可是沒有一本有他的畫像。伊索是公元前六世紀的古希臘人，又是奴籍出身，後來雖以善說寓言著名，但是不會有真的畫像流傳下來，自是意料中事。不過有許多傳說中的古代人物，總有一兩幅想像中的畫像流傳着，唯獨伊索可說是例外。我只知道有一種舊的英文《伊索寓言》譯本前面有一幅伊索的畫像，可是我至今仍未見過這種版本。

前幾年，有一個國家發行過一套紀念郵票，其中有一幅有伊索的像，但那是作為戲中人物之一而扮出來的，所以不能說是正式的畫像。但也僅此而已。

據古代的記載，伊索的像貌是奇醜的，近於我們所說的「十不全」，駝背拐腳，缺耳歪嘴，無一不具，而且說話還口吃。因此還有一個傳說，說他的主人見他生得太醜，在一個官員面前竟否認伊索是他的奴隸，說這個醜漢與他根本沒有關係。據說伊索就根據主人的這種表示，要求那個在場的官員作證，要主人解除他的奴籍。因為他已經公開表示過他沒有什麼關係了。主人為了賞識伊索這種敏捷的機智，果然答應了他的要求。據說這就是伊索獲得解除奴籍的經過。

後來委拉士開茲（1599-1660）所畫的伊索。（公共領域圖）

這個傳說如果可靠，連主人也嫌他生得太醜，不肯在別人面前承認是他的奴隸，他的其貌不揚可想而知。

不過，不見伊索的畫像，但是有關他的雕像的材料，倒有一點。據流傳下來的古代文獻，伊索在德爾菲市被當地市民謀殺了以後，市民發覺上天在懲罰他們殺害了一位才人，就集資為他建立了一座雕像，以平神怒。另有記載，則說後來在雅典也有他的雕像，還是大雕刻家里西普士的作品。這在我國《留庵叢譚》裡也曾提及：

伊索之著寓言也，半成於苦林斯，半成於雅典。兩城之人，讀之而善，醵金贈之，以為酬報。伊索卻之不能，乃受之轉餽諸舊主人。及卒，大雕刻家里西普士為之選文石，琢其遺像，屹立於雅典之市。滄桑屢易，陳跡遂淹，像已早亡。惟此寓言久而愈光。里西普士之刀筆，惡能及伊案之筆墨也哉。

相傳這位像貌奇醜的古代大寓言家，他的畫像竟這樣的難得見到，恰與他的作品成為舉世家喻戶曉的情形相反，實在是件難解的怪事。

《讀書隨筆（一集）》

作者：葉靈鳳

責任編輯：劉汝沁 許正旺

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