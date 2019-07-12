【張潔平專訪】期望搭建內容生態體系　懷着為創作者謀福祉之心

離開《端傳媒》，用區塊鏈平台讓好內容活下去——張潔平專訪。深度文章，在香港有多少人寫，和多少人看？

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受訪者簡介：

張潔平，中國江蘇出生，知名香港媒體人，曾任《端傳媒》總編輯。早年取得中山大學經濟系學士和香港大學新聞系碩士後擔任《亞洲周刊》記者、《陽光時務周刊》執行主編、《號外》副主編。有一年時間為自由撰稿者，為紐約時報中文網撰寫過關於香港的長篇深度報道。2015年，她加入籌備《端傳媒》，3年後辭職創業，搭建內容生態體系《Matters》。目標是對創作者提供更公平回報，推動公共議題的知識生產。

（部分內容摘自維基百科）

同一篇關於香港的深入編採報導，在臺灣、中國大陸、香港本土獲得的迴響並不相同。以香港為總部的網媒為例，本地付費讀者卻只佔四成。投入最多資源並認真製作報導，讀者人數與回應卻是兩岸三地中最少的。從張潔平多年來在港擔任記者、編輯、主編各崗位的經歷，以及在《端傳媒》時獲得的分析數據可見，閱讀與創作深度內容，並非主流，甚至一直也不是主流。

那麼生在香港，我就有藉口不寫、不看認真的好內容了嗎？

張潔平，中國江蘇出生，知名香港媒體人，曾任《端傳媒》總編輯。（圖片取自：端傳媒集資計劃Youtube截圖）

我以前留下來（在香港工作）的主要原因還是自由吧，我覺得香港的自由和開放還是非常可貴。臺灣可能比較關心本地的事情，而香港還是比較具視野，同時看到廣義的中國和世界。

並非沒有人讀，而是世界在變，創作媒介與傳播方式一直在變。創作者首先得珍惜自身優勢，再來找到對的群體、閱讀對的文章。以下為與張潔平對話內容：

問：你覺得紙媒的出路如何？

潔平：我覺得日報一定是沒有出路的……雜誌、書有點不一樣。碎片化的訊息一定不適合放在紙本上出版，當然現在也有很多人閱讀日報，可能因為香港現在是老齡化社會，年輕人真的不會看報紙了。碎片化的訊息比較適合在網絡上閱讀，可是比較長篇大論，或者專題性的文章，其實雜誌和書還有它的優勢。首先因為它適合長時間閱讀，可能很多篇文章都在講同一件事情，適合收藏，我覺得只有在這個情況下才有可能生存下來。如果像傳統週刊，也不可能活下來。

但重點是說，到底是紙還是網？決定還是在於內容吧。大家都在上網看，並不代表大家不看。當然公司的營利方式也一直在變，現在要在網產靠流量來賣廣告，便要跟Facebook、Google這些超級大的公司來競爭，那肯定是不可能的，那就會變成廣告量一直在下降，這是全世界都在面對，不容易改變的現象。

不管問題說得這麼大，單單說紙本的話，走向專題化、長篇閱讀，在合適的場境就會有需求，因為我還是需要拿東西在手裏看嘛。

並非沒有人讀，而是世界在變，創作媒介與傳播方式一直在變。創作者首先得珍惜自身優勢，再來找到對的群體、閱讀對的文章。（圖片取自：Matters Lab）

問：你以前在《端傳媒》的時候，主要收入來源是甚麼？

潔平：主要是用戶付費，那時《端》大概有兩萬個付費用戶吧，其實已經很多了。會員費有一檔是$999一年，有一檔是$699一年，其實金額不少。《端》是2-30個人的團隊，百分之80的收入來源都是訂閱費用。單靠廣告費是很難的，當你開始賣你自己東西的時候，你的讀者人數會變少，但是讀者的忠誠度會變高，所以這種模式是不適合賣廣告的。但是訂閱費可以養活這個團隊，因為它形成一個正向循環。大家給你錢，可以看到更好的東西，然後拿到錢又可以做更好的東西。

問：訂閱戶是一直維持在2萬這個數字嗎？

潔平：因為《端》在2017年6月才改成訂閱制，在一年半的時間內，從零開始一直積累。當然理想的狀況是一直上升。

問：那你覺得網上付費看文章這個模式適合香港讀者嗎？

潔平：《端》的讀者不只是在香港，所以可行。香港人口本來就不多嘛，本地市場內本來就沒有太多有深度閱讀習慣的人。《端》的用戶是香港、中國、臺灣都有的，我覺得需要一個比較大的base（讀者層），才足夠支持subscription model（訂閱模式）。

《端》是2-30個人的團隊，百分之80的收入來源都是訂閱費用。（端傳媒網站截圖）

問：以你所知，在香港會寫深度文章的人數有多少呢？

潔平：我以前不知道，後來跟本地出版朋友聊天才了解到，譬如說香港滿有名的作家像羅永生，在學者圈裏面是比較有名的，寫的東西知識分子都會看。在本地市場裏，深度作品賣超過2000本就算是暢銷，是非常好的成績。還有像周保松，在香港出版界已經是個奇蹟了。深度作品的閱讀市場大概就1000-3000人，當然不足夠支撐作者和媒體。但如果說在香港有這麼一群知識分子，加上在中國大陸和臺灣的讀者，你看到《端》的2萬個訂閱戶其實diversity（多樣性）挺高的，但都是Chinese-speaking community（華語社群）。中間大概40%是based in （常居於）香港的華人。

問：你有看過像陳曉蕾統籌出版的《大人》或突破《Breakazine!》？都是深度專題雜誌。

潔平：有有有，我如果看到都會立刻去買。我挺喜歡他們，自己也是讀者。我的感覺是，沒有太多地方能買到，在香港便利店賣書的成本是很高的，所以渠道費實在是太貴了。像他們每次在書展，其實都賣得很好，因為是個能接觸大量受眾的渠道嘛。我覺得他們製作很好，拿《大人》來說，與其說是辦雜誌，更重要是建構一個community（社群）吧。因為對他們來說，內容只是連結社群的載體，更重要是連結這群關心老年人口的群體和專業人士，比方說醫生、社工、福利政策制定者等等。《Breakazine!》應該有一群固定的年輕讀者，不過如果沒有機構支持，單純靠雜誌收氛來生存下去應該很不容易。

問：那麼創辦Matters這個平台也是要營造一個社群嗎？

潔平：我想要搭建一個對內容創作者更公平的平台，這個公平是指分配機制更公平，收入可以更多回到創作者。像《大人》內容這麼好的雜誌，便利商店就要收2-30萬渠道費，獨立媒體不可能這樣營運嘛。我們就想透過良好技術搭建平台，讓內容創作者跟讀者比較有效率的找到彼此，不要有太多中介在中間，讓資源分配更公平、更合理。既然我們並非自己做內容，那麼在平台上建立社群便很重要。說白了，即是誰在這裏寫，誰在這裏讀，這個社群是要一點點長大的。

張潔平想要搭建一個對內容創作者更公平的平台，這個公平是指分配機制更公平，收入可以更多回到創作者。（圖片取自：Matters Lab）

問：目前想像中是誰來寫作呢？

潔平：現在內測大概有3000-4000人在上面，年青的還在讀碩士、博士的，還有些blogger（博客）、freelance writer（自由作者）等具創作能力的人。至於他們寫甚麼呢？有的寫與自己專業相關，有的寫公共議題，有的寫日記，像《Medium》那樣內容五花八門。《Matters》公共性比較強，譬如說兩岸政策最近有很大變化，然後就有很多人在產面發表意見，寫文章和討論。總的來說，這裏也很diversified（多樣性）。

問：現在《Matters》有多少香港用戶呢？

潔平：沒有很多，因為我們沒有很努力在拓展香港市場。《Matters》上面的用戶比較多在大陸或者臺灣。這跟一開始的定位有關。我覺得這跟我自己在《端》的經驗有關，可以看到香港市場沒有太大興趣閱讀深度文章與討論。

問：請問有沒有具體的例子來說明一下？我寫這系列的文章，跟獨立出版人訪談的原意也是因為眼見在香港，會寫會讀深度文章的，來來去去就那些人。

潔平：我覺得在《端》有很多數據能說明這一點。香港讀者一直都不是大頭（佔最高比例）。那時出報導的時候，中港臺內容比例差不多，可是關於香港的其實更高一點，因為《端》始終是以香港為總部，本身是很想多做一點香港深度報導的，投入的資源其實也是最多的，但是獲得的讀者是最少的。（問：你指訂閱用戶數量還是點擊率呢？）都一樣，你從IP可以看到。《端》寫很多香港報導，其實都是臺灣和大陸人在看。但是少的意思是，相對於我們投入的資源來說，大概是三分之一資源，可是只收獲大約四分之一的讀者。相對於臺灣，投放比較少的資源，卻能夠獲得較多讀者，你可以看到臺灣讀者比較喜歡這類內容。

另外就是，《端》曾經做過一次讀者調查，問到「你現在住在哪裏」及「你從哪裏來」。實際上香港讀者內，大概有一半吧都不是本地人，都是在香港居住的臺灣或大陸人。

以往有作者想出書，我也幫他找臺灣或大陸的出版社，因為在香港賣個一千幾百本書是很不容易的書。像這些例子到處都是，所以我在《Matters》初建時並沒有太多邀請香港本地的討論者與創作者。我想說等這個平台上線了、比較成熟的時候，好的創作者自然就會進來了。

問：那麼Matters現在有遇上甚麼困難嗎？

潔平：太多了，哈哈。比較多是技術上面，我過去的經驗都是在做內容，跟做平台是完全不同的兩件事。

《Matters》公共性比較強，譬如說兩岸政策最近有很大變化，然後就有很多人在產面發表意見，寫文章和討論。（圖片取自：Matters Lab）

我是2005年來香港唸書，在港大修新聞系碩士，然後留在這裏當記者，在《亞洲週刊》做到2011年，主要負責中國深度報導，每篇大概2000-6000字的內容。2011年時轉職到《陽光時務》，這本雜誌大概活了兩年。離開《陽光》之後在《號外》當副主編約一年，也有出去跑採訪。（問：你喜歡處理甚麼題材呢？）好玩的東西吧，還有與政治相關的。後來雨傘運動開始，我持續做了大約一年半的freelance writer，主要是幫《紐約時報》香港版寫本地議題。大概到了2015年，我加入籌備《端傳媒》。

我在《Matters》上的角色不再是內容生產者，而是希望幫助更多內容生產者找到更公平回報的平台，變成我要去找很多技術與產品開發專才（像app設計）。所以現在難度在於要找對的人去做對的事。（問：你有信心嗎？）我當然希望《Matters》能走得愈遠愈好，也沒有很怕輸，我覺得不怕輸才能贏吧。

問：有什麼你自己的經歷，讓你萌生建立Matters這個平台以對創作者提供公平回報？

潔平：我以前在紐約時報中文網工作，因為網站在中國大陸不能很順暢的打開嘛，當時就用pdf的形式來傳播。早陣子雨傘運動在香港展開，也是用這種形式讓報導面向大陸群眾。實際產閱讀量很多，短時間便有10多20萬流量，但是稿費卻不合理的低。我沒太在乎稿費，因為沒有打算靠這一份來賺錢。其實外媒中文網一直給的稿費也偏低。

問：在香港靠創作存活，是非常困難的事。那你當初為什麼會留在香港呢？

潔平：這真是個好問題。我覺得香港的自由和開放還是非常可貴。（可是現在我覺得有愈來愈多限制）對，愈來愈差。香港本身讓你有視野，同時看到廣義的中國和廣義的世界，臺灣可能比較關心本地的事情，而香港還是比較visionary（具前瞻視野）。我以前留下來的主要原因還是自由吧（問：那是2005年了，現在有改變嗎？）現在香港確實愈來愈像大陸了。

雨傘運動對我來說是有很大意義的，它加強了我跟這個城市裏很多人的感情吧，當然最後離開或留在一個城市有很多私人因素，可是我還是挺希望在香港做一些事。不用太過被本地市場限制，像歐洲有很多小國家，也能夠做到受眾遍及全球的公司。像臺灣有那麼多人喜歡看香港議題文章，不一定是香港人寫書給香港人看。

張潔平在《Matters》上的角色不再是內容生產者，而是希望幫助更多內容生產者找到更公平回報的平台，變成她要去找很多技術與產品開發專才（像app設計）。（作者提供）

後記：

在香港出版一本書，初冊印量1000-1500本，若能全部賣完已算暢銷。對沒有網絡粉絲追蹤或公開寫作經驗的新人作家來說，不是最理想的試驗場。以我自己為例，出版兩本介乎純文學與通俗類之間的大眾文學，也沒有在文化圈內有一定曝光率，其實很冒險。一年版稅萬多元，單靠這筆收入絕對過不了活。那我和無數寫作者、獨立出版人為何還要堅持創作呢？紙本媒體在今天要怎麼發展下去？

「要做一些值得被留下來的事情。」潔平抬起頭，眼裏閃爍一道光芒。

「要做一些值得被留下來的事情。」潔平抬起頭，眼裏閃爍一道光芒。（圖片取自：Blocktrend區塊勢）

作者簡介：周家盈

教育及文字工作者，喜歡說故事，也是說書人。香港中文大學新聞與傳播學士，英文應用語言學碩士，副修法語，曾就讀於巴黎第一大學。2013年創辦《Slowdown Town》雜誌，提倡放慢生活節奏，並堅持只出版印刷品。著有《書店日常──香港獨立書店在地行旅》、延續篇《書店現場──香港個性書店訪談札記》。

作者個人網誌：https://chowkaying.com/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「好內容在香港有人看嗎？──端前總編張潔平，讓創作者得到更公平回報」​】

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