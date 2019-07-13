【論盡科幻】中國最早的科幻小說　老舍的禁書近年才重見天日！

編按：由中國文壇巨擘老舍先生撰寫的《貓城記》早於一九三二年出版，被譯成英文在海外流傳；但在中國卻遭到國民黨和共產黨的政治打壓。《貓城記》在中文科幻發展史上有着重要的地位，作者透過對貓城的描寫，揭露、諷刺和批判當時在中國的社會現象。

「飛機是碎了。在飛機出險以前，我們確是已進了火星的氣圈。那麼，我是已落在火星上了？假如真的是這樣，我的朋友的靈魂可以自安了：第一個在火星上的中國人，死得值！」

上述是一本小說的開場白。各位可猜到這本小說是哪名作家寫的嗎？──「我從來不看這些無聊的小說，又哪知是誰寫的！」你可能會這樣回答。那麼在你知道答案時，準會嚇一大跳！

答案是──寫這本小說的，是二十世紀中國文壇巨擘老舍先生。小說名叫《貓城記》，寫於接近一個世紀前的一九三二年。

寫於接近一個世紀前的一九三二年的《貓城記》是由二十世紀中國文壇巨擘老舍先生撰寫的。（三聯出版）

曾被禁讀的中國科幻佳作

在中文科幻發展史上，《貓城記》一書具有無可比擬的重要地位。不錯，較這本書更早的民初甚至清末期間，中國已出現些類似科幻形式的作品。但一來這些作品的數量甚少，二來執筆的都不是知名的作家，文學水平也不高，因此所起的影響甚為有限。相反，老舍先生是知名的作家，影響力當然不可同日而語。

遺憾的是，這本書雖然一早便譯成英文，並在海外流傳，但在它出生地的中國卻反而流傳不廣。究其原因，當然是因為國人對科幻不熟悉而接受程度偏低。但另外一個原因，是因為長久以來，無論是國民黨還是共產黨，都以政治理由對這本書大加打壓。事實上，在共產黨的統治下，這本書還是在上世紀八十年代之後，才得以解禁而重見天日呢！

那麼這本小說講的究竟是什麼？從文首的「開場白」可知，以第一人稱的故事主人翁乘飛船到達火星，其後他發現了一個「貓城」。城內住的都是體形與人類相似，但樣貌則好像貓一般的「貓人」。故事的情節，主要便是主人翁在這個貓城的經歷。

《貓城記》講述主角乘飛船到達火星，發現「貓城」裏住着「貓人」。（《喵星人》劇照）

科幻中的政治諷刺

讀者很快便會看出，這其實是一部社會和政治諷刺小說。作者的目的，是透過對貓城的種種描寫，揭露、諷刺和批判當時在中國出現的種種黑暗，腐敗，愚昧，落後，苟且和麻木不仁的現象。貓人曾經擁有光輝而悠久的歷史，但由於不思長進，如今已淪落至出賣家當甚至國家的寶物以維持優裕的生活。他們滿口仁義道德，理論多多，卻終日爾虞我詐，唯利是圖。

故事的主人翁最後目睹貓國在異族入侵之下減亡。小說的結局是這樣寫的：「我在火星上又住了半年，後來遇到法國的一隻探險的飛機，才能生還我的偉大的光明的自由的中國。」

《論盡科幻》，李偉才（李逆熵）著。（格子盒作室）

《論盡科幻》

作者：李逆熵​

責任編輯：阿丁、米羔

出版社：格子盒作室