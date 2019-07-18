【商探小說】網民用起底力量做「網上偵探」　破解網絡犯罪

編按：說起偵探小說，大家可能會聯想起《名偵探柯南》等出現的兇殺案、盜竊案，但商業罪行與日俱增，愈受關注，這也是《商探與不能逃脫的商業罪犯》的主題。當中，以為無可追蹤的網絡罪行被逐一破解，除專業執法人員外，一眾網民亦作出了貢獻。

「網上偵探」無處不在

科技愈來愈先進的今天，許多我們曾以為是神不知鬼不覺的行為，原來竟已能被徹底監察，甚至欺騙的過程都早被一一記錄下來。

人總是貪心的，電腦和網絡在我小時候已普及，許多免費資源唾手可得，包括是音樂、影片、遊戲等等，相信很多人都和我一樣，早就產生了網絡等於沒有代價的錯覺。

「科技犯罪」和「知識產權」在近十多年成為重要議題，直至科技愈來愈先進的今天，許多我們曾以為是神不知鬼不覺的行為，原來竟已能被徹底監察，甚至欺騙的過程都早被一一記錄下來。

這次的委託人是一家新創公司，他們經營代購平台，容許用戶在平台上建立自己的銷售渠道，可是最近他們卻飽受投訴，指平台上出現了以假亂真的騙徒，使許多買家蒙受損失，由於是新創立的品牌，平台的形象等同命根一般，所以他們想調查騙徒們的身分，以公司名義為買家們討回公道。

雖然我作為調查員的日子尚短，但已接觸過一些與版權有關的委託，保護版權人利益一向是專業調查公司其中一項主要業務，很多跨國品牌常聘請調查公司追蹤冒牌貨的銷售和生產，以配合海關的打擊行動。

保護版權人利益一向是專業調查公司其中一項主要業務，很多跨國品牌常聘請調查公司追蹤冒牌貨的銷售和生產，以配合海關的打擊行動。（《死亡筆記》劇照）

既然委託人經營的是網上平台，前半的調查自然要由資料搜查部的肥虎擔當，他根據買家的投訴和客戶提供的記錄，集中追查其中幾名問題用戶，但在過程之中卻發生了意想不到的插曲。

那一天我和Jimmy回到公司和妙姐及其他調查組開會，會議完結後正好看見一臉亢奮的肥虎，平常辦公室內常會聽見肥虎說話的聲音，但今天他異常安靜，甚至連我走到他身旁都絲毫不察覺。

「飛虎哥！」

「嘩！！！」

肥虎嚇得叫了出來，整間辦公室的同事們都望向了這邊。

「咩事呀諾仔！打緊仗呀！」肥虎沒好氣說。

「打咩仗呀飛虎哥，上緊Forum咋喎！」我笑着指向他的桌面。

這時肥虎的電腦屏幕同時打開了幾個Facebook的頁面，桌上的iPad和電話則在瀏覽討論區，就算是偷懶也未免偷得太徹底了。

「個客單嘢畀人放咗上X登呀！」肥虎白了我一眼說。

我仔細望向討論區，原來有些被騙的買家將事情放了上網上討論區和Facebook，引來許多網民自發追查騙徒的身分，討論的帖子更是開了一個又一個。

「咁咪正囉！有人幫你查埋喎！」我笑說。

「你都黐線嘅，起錯底炒車點算呀！同埋如果靠佢哋就得，我唔使撈啦！」肥虎瞪着我說。

原來這事巧妙地觸及了肥虎的神經線，他對於自己的能力極具信心，所以不知不覺間竟與網民們較起勁來，一副誓要搶先破案的模樣。

自從網上討論區興起，網民掀起了「起底」文化，常會自告奮勇去追查一些涉及騙財或不道德行為的事件，漸漸形成一種討論區獨有的正義和審判文化，雖然難免有錯判或偏激的例子，將別人私隱於網上公開也甚具爭議性，但「網上偵探」的破案數字仍是不容忽視。

與肥虎不同，網民並沒受過專業訓練，他們依靠的是螞蟻搬家式搜證，每人只負責極小部分的查探，但加起來卻甚具威力，加上人員數目極多，當中總有人能提供關鍵性的線索，例如認識受害者甚或騙徒本人。

當肥虎在比對幾個可疑帳號的時候，網民們正根據騙徒的電話號碼和帳戶名稱搜查過往記錄，但那騙徒明顯是慣犯，留下的電話和帳戶名稱都無跡可尋，大概電話號碼只是一次性的「太空卡」。

我忍不住在手機上追看討論區的調查進度，肥虎則是聚精會神於他的工作。受害者已報海關求助，可是除非騙徒再次犯案被當場捉住，否則單憑現時的線索並不足以查出什麼。

兩天之後，討論區的帖子已經開到第八個，此時終於出現戲劇性的發展。

一名前受害者現身說法，並提供了騙徒的一張照片。有了照片之後，討論便變得更熱烈，有人從網上找到疑似騙徒的其他照片，基至有聲稱是騙徒的中學同學參與了討論。

正當我想把進展告訴肥虎時，卻剛好收到了肥虎的電話。

「喂！諾仔！我搵到嗰兩個人啦！你快啲去跟下呀！一陣Send資料畀你！」

肥虎聲線沙啞卻極為亢奮，不夠兩秒手機便收到了他傳來的姓名和地址等等。

「嘩虎哥你幾耐冇瞓覺呀？網上面都差唔多搵到嗰個人喎！」我說。

「擺明我快啲啦！通咗兩晚頂呀！仲講！」他激動地應道。

網上的討論日以繼夜，不同網民輪班接力，肥虎獨力進行仍能有過之而無不及，相比之下已足讓他自豪了，但本人卻似乎不太滿意。

事件在討論區被公開後，一眾網民也「加入調查」。（gettyimage/視覺中國）

肥虎找到的目標人物有兩位，我和Jimmy加上另一組調查員各跟蹤一人，兩名目標人物是同黨，他們本身沒有正職，日常生活常會到不同地鐵站進行交收，販賣的物品包括奢侈品、電子產品到家庭用具等，交收的過程被我們拍下，但仍欠缺證明他們出售冒牌貨的關鍵證據。

其中一名目標人物的個人資料被網上公開，討論區的網民找到了他的私人電話號碼，加上連其家人的Facebook等也被找出，他因不堪騷擾變得足不出戶。他的同黨便肩負了採購貨物的責任，他晚上獨自到了油麻地，在一暗巷裏進行交收，當中有十數個名牌手袋，提供貨物的兩人也被我和Jimmy拍下影片和照片，作日後證據之用。

此時另一組調查員發來訊息，原來網民將騙徒的欺詐行為製成了街招，並張貼在另一名騙徒的住所四周，嚇得本就躲在家裏的目標人物更不敢踏出門外了。

我們將證據全數交予客戶，客戶便通知海關等部門執法，並以公司的名義發出正式通告，指已將問題用戶的犯罪行為交給當局處理。

本來一場公關災難得以避免，那家新創公司更因處理得當贏得不少掌聲，而網民們也因為自己的參與伸張了正義感到雀躍萬分。

我回到辦公室，看見已補眠充足的肥虎在座位上埋頭苦幹，便走過去和他搭話。

「飛虎哥呀，我想問呢，其實你點搵到佢哋嘅電話同地址㗎？」我好奇問道。

「佢哋既然係慣犯，一定喺唔同平台賣過嘢，人始終有惰性㗎啦！啲用戶名只要唔小心喺私人地方用過，咁樣不斷查下查下咪搵到囉！」肥虎隨口應道。

本來一場公關災難得以避免，那家新創公司更因處理得當贏得不少掌聲，而網民們也因為自己的參與伸張了正義感到雀躍萬分。（《名偵探柯南》劇照）

「咁你點知其他用戶名係佢哋用㗎？」我聞言更是不懂。

肥虎沒有答話，他把眼神望向遠方，然後當作沒聽到我的問題。我大感奇怪，可是想了半刻便立即明白了。

「哦！你用咗班巴打搵嘅線索！」我大笑道。

肥虎從座位彈了起來，神情緊張地示意我噤聲，他誇張的表情讓其他同事忍俊不禁，辦公室裏頓時爆出連串大笑。

《商探與不能逃脫的商業罪犯》

作者：牟中三

編輯：阿丁 Ding

出版社：Toast Publishing、格子盒作室