【香港招牌】承載老香港文化　李健明細說你不知道的招牌大小事

編按：除了霓虹燈招牌外，還有手寫字招牌也是香港重要的文化產物。現今店家大多採用電腦字型的設計，手寫字型的招牌隨着陳舊而漸漸消失於街道上，為了保存香港的招牌文化，作者著下這書，好好紀錄了香港傳統招牌的製作、禁忌、字體、顏色等等鮮為人知的資料。

招牌師傅最不想做什麼招牌？這行業有沒有什麼禁忌呢？

我在請教招牌行業前輩的時候，很多時都會問：你們最不想做什麼招牌？招牌行業有沒有什麼禁忌呢？我從事這個行業二十年，自問沒有見過什麼鬼怪奇事，也沒有什麼招牌不願做的。當然，虧本的生意就不會做，但這不算什麼禁忌，只是商業原則而已吧。

「虧本的生意就不會做，但這不算什麼禁忌，只是商業原則而已吧。」（資料圖片）

有些招牌師傅會抗拒某些行業的客人，這很難怪，但也只是個人的選擇，特別是殯葬行業的商戶特別受人歧視，據說真的有人不接這類生意，尤其是農曆新年前後。對我來說，只要不是特別複雜而做不來的，我絕對不會拒絕這類招牌製作。

由殯儀行業的禁忌引伸，有時招牌師傅會提點客戶，盡量不要使用白底深藍字，或者是深藍底白字，因為傳統來說這種顏色配搭常見於殯葬業。不過這也只是溫馨提示，客人如果特別喜愛這種顏色配搭，或者是出自公司企業形象，當然會照樣製作，現在藍色字招牌也很常見的，雖然有些招牌確會予老一輩的人「死人藍」的感覺，但這種感覺是因人而異，沒有分對與錯的。

有時招牌師傅會提點客戶一些招牌上注意到的事。（資料圖片）

禁忌和避諱

製作招牌的麥錦生師傅告訴我一個例子，說明了招牌師傅替客戶把關的重要性。一次有位客戶想製作招牌，在佐敦道碼頭（已拆卸，現已成為豪宅）開設小食檔。為了突出香港特色，想把「香」字放進店名，又想有佐敦的地區性，於是構思了一個「好名」，但麥師傅聽過店名，隨即提醒店主：這個招牌造出來會被人取笑的。那個店名是──「香佐小食」（「香佐」與廣東話「香咗」同音，意思是「死了」）。店主也接受麥師傅的建議，改別的名稱就是了。

説到行業的禁忌或歧視，很多招牌師傅是不接色情招牌生意的，我老爸就是一例。他說有一次有人找他造一個這類招牌，是急件，還願意先錢後貨，而且價錢非常不錯。但完成這單工作之後，公司整個月也只得寥寥可數的生意。老爸覺得「好邪」，以後也不造黃色招牌了。招牌師傅可不像的士司機，他們絕對有權揀客；「好邪」與否呢？大概是心理作用大於一切吧。

話説回來，現在很少人會大規模製作色情招牌了，只會偶爾造一兩個。根據香港法例，公開展示色情招牌是違法的，連帶製作色情招牌的人也會惹上官非。現在色情招牌已被一枝螢光光管代替，再沒必要花錢找人造招牌了。

時至今日，政府對招牌行業的規管愈來愈多，所有招牌都要符合規矩，需事先「入則」予相關機構批核，安裝大型招牌人士，亦需領有政府認可的工程牌照。所以現在的所謂「禁忌」，就是「不合法」或「不會獲批核」的招牌，標準比以前客觀得多。

《你看港街招牌》

作者：李健明

責任編輯：朱嘉敏

出版社：非凡出版