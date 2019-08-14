【包青天再起風雲】中國最早的鈔票　超方便但因變法失敗嚴重貶值

《包青天再起風雲》上星期開始提及到有官員仿製「交子」斂財，筆者聽到這古怪名詞，當然也「黑人問號」——什麽是「交子」？

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星期三的《有史啓奏》已經介紹過，「交子」乃中國歷史上最早出現的鈔票，正正在包大人的北宋時期出現。然而，其實交子的出現是有其歷史背景，而且亦非如電視劇般流通至全國，甚至各地各階層市民皆會使用。

交子最早流通於蜀地（今四川）。但其實交子起源背景可追溯至五代至唐代的長安櫃坊的票據，其運作方式就是以現錢存入櫃坊後換取票據，然後以票據交易，就省卻往往要以大量銅錢出入的不便。後來到宋初，基於朝廷國庫需要，以及軍事原因，朝廷只允許剛收復的邊疆地區四川用鐵錢，金銀銅這些價值較高的金屬要運出四川一帶，防止地區豪強再次壯大獨立。

交子。（維基百科交子條目圖片）

南宋李燾編撰《續資治通鑒長編》也曾記載真宗景德年間交子的記載：「自李順作亂，遂罷鑄，民間錢益少，私以交子為市，奸弊百出，獄訟滋多。」可見，因爲軍事原因，朝廷不允許四川百姓以銅鑄錢後，而事實上鐵錢的鑄造亦不便，於是民間就開始有交子出現。

交子的交易模式先由商人發起，他們先聯合起成立的交子鋪，客戶就將鑄幣存入交子鋪，店鋪就會提供憑證，亦即「交子」。由於交子愈發普遍，交子的信用制度也開始發展成熟，四川一帶的人漸漸索性直接用交子當現錢使用。筆者特別想指出，由於四川接壤吐蕃及雲南大理國，並連接茶馬古道，因此商貿活動已經十分發達。故此筆者相信在政治原因外，商業及地理位置也是促成交子發展蓬勃的重要因素。

北宋時期，繁榮城市的面貌。（《清明上河圖》網絡圖片）

記得筆者以前也講過清朝山西票號「匯通天下」的例子，其實不論什麽時空，商人都盡量想加速現錢的流動，因為這樣才有效加快商業活動，自然可以賺得更多。與清朝的票號相似，這種便利商業的模式同樣引起官府的注意。而宋廷比清政府更積極參與其中。

宋仁宗時期，政府設益州交子務（益州即成都），派京官到四川一帶主持官方的交子發行，就是所謂的「官交子」。「官交子」上回蓋有州印，面額初時一貫至十貫（不要問我一貫即是多少，筆者數學差，怎麽也理解不到），更明定了「官交子」可流通的範圍，後來到宋神宗時期，面額改成一貫和五百文兩種。不過正如筆者一開首所講，交子並非流通全國，因為它的流通範圍只局限於四川、陝西以及山西一帶。

大家或許都聽過宋神宗的「王安石變法」，當中以改革經濟為重，什麽「制置三司條例司」、「均輸法」等，而交子其實也是改革的對象。可是，變法中的財稅新政失效，最後令交子嚴重貶值。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【北宋交子】」​】

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