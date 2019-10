【拆解流行曲】構成每首流行曲的十個元素　什麼是Bridge、Hook？

當你去卡拉OK唱歌,「爆發潛能」的時候,有沒有同時吸收「外來營養」?「爆種子」表演的一刻,還懂些專業知識,做個全能歌手。那麼,你知道一首流行歌曲常用的十種技倆嗎?

這十種元素,有些被視為一首歌曲的基本結構,不過在「無可無不可」的今天。所謂「結構」,也只供參考而已,例如chorus叫「副歌」,其實它一點都不是輔助性質,它是歌曲的精華。這些名詞,目前的翻譯並不理想,為了讓大家容易明白,我還是用回英文吧,也嘗試把名詞重新翻譯一下。

1、 Intro (引子)

2、Verse (主歌)

3、Pre-chorus (前副歌)

4、Chorus (副歌)

5、Outro (結語)

6、Solo (單奏)

7、Interlude (插奏/或間奏)

8、Bridge (連接段)

9、Tag (標記)

10、Hook (鈎印)

希望這樣說,中文和英文會更清晰一些。

流行歌曲起碼有這四種基本部分,跑不掉的:

1、引子 (intro)

2、主歌 (verse)

3、副歌 (chorus)

4、結語 (outro)

大家上網聽聽張學友的神曲《每天愛你多一些》,它的intro便是利用音樂,領引聽眾進入一種境界。Intro是一首歌的熱身,傳統的intro,要長時間營造氣氛,今天的聽衆都是上網從十多首歌中挑一兩首來聽,聽了數十秒,還不知好壞,便立即跳過,故此,平凡的intro,會拖掉整支歌。然後,verse便出來了,它的篇幅通常最多。Verse是說故事的文字段落,歌曲沒有verse,便沒有故事;沒有故事,歌曲便不吸引。但以今天的標準也不一定了,今天歌曲沒有旋律,只有節拍,也可視作一首歌。更有人說 :「《Happy Birthday》這首歌,其實什麼都沒有,它只有chorus的幾句,卻變成全球最流行的歌曲。」

《每天愛你多一些》

● 利用音樂做intro

● Verse1

無求甚麼 無尋甚麼

突破天地 但求夜深

奔波以後 能望見你

你可否知道麼

● Verse2

平凡亦可 平淡亦可

自有天地 但求日出

清早到後 能望見你

那已經很好過

● Pre-chorus

當身邊的一切如風 是你讓我找到根蒂

不願離開 只願留低 情是永不枯萎

● Chorus

而每過一天 每一天 這醉者

便愛你多些 再多些 至滿瀉

我發覺我最愛與你編寫

哦噢 以後明天的深夜

● Chorus重複

而每過一天 每一天 這醉者

便愛你多些 再多些 至滿瀉

我最愛你與我這生一起

哦噢 哪懼明天風高路斜

嗚 ... …

● 跟着,利用音樂做Interlude

● Verse3

名是甚麼 財是甚麼

是好滋味 但如在生

朝朝每夜 能望見你

那更加的好過 … …

● 最後,利用音樂做outro。

(以上歌詞引用至張學友《每天愛你多一些》一曲。)

《每天愛你多一些》的chorus則是這個故事的高潮。(資料圖片)

剛才說過verse的作用,便是敘述故事,而chorus則是這個故事的高潮,歌曲的主旨。如剛才的chorus「而每過一天,每一天,這醉者,便愛你多些,再多些,至滿瀉,我發覺我最愛與你編寫,哦噢,以後明天的深夜」,是這曲的精華所在。

什麼是pre-chorus呢? 有些歌曲,在chorus高潮之前,想聽眾在情緒上產生懸念或期待,到了高潮真的到來,更覺精采,於是便來一小段歌曲,為chorus引路。大家看看,張學友唱出pre-chorus「當身邊的一切如風,是你讓我找到根蒂,不願離開,只願留低,情是永不枯萎」,情感上和上一段的verse及下一段的chorus,毫不一樣,設計出動人的分別。

Outro便是一首歌的結尾,可以是音樂,也可以是唱歌,或輕或重,或快或慢,作用是讓聽者對這首歌回味無窮,餘音裊裊。唱名曲《血染的風采》的歌星,往往在最後把「的風采」三個字拖得很長很長,或加上「呀…呀…呀…」來加強這首歌的震撼力,這就是outro的作用。

從市場學來說,每一首流行曲,都要有一個「賣點」位,或叫hook,鈎着聽眾的記憶,成為這首歌曲的印記;一般會把 chorus用來作為hook,例如劉德華的名曲《忘情水》,chorus的「 給我一杯忘情水,換我一夜不流淚」便是一個hook。有些人把hook放在歌曲的中段,例如經典歌曲《做個勇敢中國人》,中段便激盪地唱出「做個勇敢中國人」,成為一個出色的hook。 有些人則把hook放在歌曲的首段,例如經典歌曲《夜上海》。

Tag是音樂的小節,可藏在chorus,或在歌曲尾段,有人說它是「hook中的hook」,它可能比一段的hook更濃縮,功能是讓一首歌曲有些小節非常突出,容易上心。例如 Louis Armstrong的《What A Wonderful World》這三個字,很多人都記得那幾個音符 「what a wonderful world」;香港天后林憶蓮的名曲《灰色》,許多人記得的便是它的tag「灰色 Ha Ha Ha Ha Ha Ah Ha... 」

當你聽一些流行歌曲,發覺突然會有一段音樂演奏,讓你精神為之一振,好像除了歌者以外,還多了一個表演嘉賓? 這就叫做solo。Solo常是結他、鋼琴或小提琴演奏。喜歡音樂的你,當然有聽過Eagles 的首本名曲《Hotel California》的絕妙結他演奏,因為這隊樂隊精於結他,當然要來一段「曬冷」 ,顯示solo的實力,讓聽眾得到一份額外的享受。

什麼是interlude呢? 它是歌詞之間的一段音樂插奏;有時候,作曲家覺得單是歌詞,不足以表達歌曲的情感或意思,於是,加插了一段樂段,把上面的歌詞和接着的歌詞用音樂縫合,它不像solo的作用,是讓個別樂師來「曬冷」,反而編排一樂段,讓interlude以純音樂來接連前後內容,襯托歌曲的主題。有數個好例子,它們便是樂隊 Marmalade的歌曲《Reflections of My Life》、歌手Jim Croce的歌曲《I'll Have to Say I Love You in a Song》。

最後,何謂bridge呢?它和interlude不同之處,是有歌詞的樂段。它和歌曲的前後風格部分並不相似,相反,bridge帶點迴異,它從「東山飄雨」帶去「西山晴」,用意是使一首歌曲變化起來,從一個境界引進另一個境界。最經典的例子是John Denver 的《Take Me Home, Country Roads》,歌者唱完chorus 「take me home, country roads」,音樂突然變化另一風格,John Denver唱出「I hear her voice in the morning hour she calls me … yesterday, yesterday」的一段bridge,才回到正常的chorus 「country roads, take me home」,這個bridge是非常經典的。

任何藝術,懂得理論非等於懂得創造,不然的話,所有音樂老師都會成為優秀的作曲家。同樣地,當你去卡拉OK一顯身手的時候,能夠分析一首流行歌曲的上述十個元素,並不等於大家會變成一位好歌手。當然幫助是有的,例如你知道某段只是pre-chorus而不是chorus,你便要想想:「我如何唱得有別於上一段的verse,和下一段的chorus呢?」又例如唱出bridge的時候,歌者的感情應該如何演繹,去碰撞chorus的風格呢?

有一句成語叫做「變幻莫測」,當作曲家寫出一首流行歌曲的時候,如何好好利用這十種材料,可能連他也心中沒底。許多美妙的流行歌曲,都是敲門磚,或撞太歲的意外成果,也許作曲便如戀愛,沒有人一定可以愛戀成功,但是當戀愛成功,誰又會關心是什麼化學作用呢?

今天,你哼唱一首好歌,單身的你,又可否視為一場戀愛?

撰文:李偉民

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「當你唱K,可會專業一番,懂得流行歌曲的十種材料?」​】

