【拆解流行曲】構成每首流行曲的十個元素　什麼是Bridge、Hook？

當你去卡拉OK唱歌，「爆發潛能」的時候，有沒有同時吸收「外來營養」？「爆種子」表演的一刻，還懂些專業知識，做個全能歌手。那麼，你知道一首流行歌曲常用的十種技倆嗎？

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這十種元素，有些被視為一首歌曲的基本結構，不過在「無可無不可」的今天。所謂「結構」，也只供參考而已，例如chorus叫「副歌」，其實它一點都不是輔助性質，它是歌曲的精華。這些名詞，目前的翻譯並不理想，為了讓大家容易明白，我還是用回英文吧，也嘗試把名詞重新翻譯一下。

1、 Intro （引子）

2、Verse （主歌）

3、Pre-chorus （前副歌）

4、Chorus （副歌）

5、Outro （結語）

6、Solo （單奏）

7、Interlude （插奏/或間奏）

8、Bridge （連接段）

9、Tag （標記）

10、Hook （鈎印）

希望這樣說，中文和英文會更清晰一些。

流行歌曲起碼有這四種基本部分，跑不掉的：

1、引子 （intro）

2、主歌 （verse）

3、副歌 （chorus）

4、結語 （outro）

大家上網聽聽張學友的神曲《每天愛你多一些》，它的intro便是利用音樂，領引聽眾進入一種境界。Intro是一首歌的熱身，傳統的intro，要長時間營造氣氛，今天的聽衆都是上網從十多首歌中挑一兩首來聽，聽了數十秒，還不知好壞，便立即跳過，故此，平凡的intro，會拖掉整支歌。然後，verse便出來了，它的篇幅通常最多。Verse是說故事的文字段落，歌曲沒有verse，便沒有故事；沒有故事，歌曲便不吸引。但以今天的標準也不一定了，今天歌曲沒有旋律，只有節拍，也可視作一首歌。更有人說 ：「《Happy Birthday》這首歌，其實什麼都沒有，它只有chorus的幾句，卻變成全球最流行的歌曲。」

《每天愛你多一些》

● 利用音樂做intro

● Verse1

無求甚麼 無尋甚麼

突破天地 但求夜深

奔波以後 能望見你

你可否知道麼

● Verse2

平凡亦可 平淡亦可

自有天地 但求日出

清早到後 能望見你

那已經很好過

● Pre-chorus

當身邊的一切如風 是你讓我找到根蒂

不願離開 只願留低 情是永不枯萎

● Chorus

而每過一天 每一天 這醉者

便愛你多些 再多些 至滿瀉

我發覺我最愛與你編寫

哦噢 以後明天的深夜

● Chorus重複

而每過一天 每一天 這醉者

便愛你多些 再多些 至滿瀉

我最愛你與我這生一起

哦噢 哪懼明天風高路斜

嗚 ... …

● 跟着，利用音樂做Interlude

● Verse3

名是甚麼 財是甚麼

是好滋味 但如在生

朝朝每夜 能望見你

那更加的好過 … …

● 最後，利用音樂做outro。

（以上歌詞引用至張學友《每天愛你多一些》一曲。）

《每天愛你多一些》的chorus則是這個故事的高潮。（資料圖片）

剛才說過verse的作用，便是敘述故事，而chorus則是這個故事的高潮，歌曲的主旨。如剛才的chorus「而每過一天，每一天，這醉者，便愛你多些，再多些，至滿瀉，我發覺我最愛與你編寫，哦噢，以後明天的深夜」，是這曲的精華所在。

什麼是pre-chorus呢？ 有些歌曲，在chorus高潮之前，想聽眾在情緒上產生懸念或期待，到了高潮真的到來，更覺精采，於是便來一小段歌曲，為chorus引路。大家看看，張學友唱出pre-chorus「當身邊的一切如風，是你讓我找到根蒂，不願離開，只願留低，情是永不枯萎」，情感上和上一段的verse及下一段的chorus，毫不一樣，設計出動人的分別。

Outro便是一首歌的結尾，可以是音樂，也可以是唱歌，或輕或重，或快或慢，作用是讓聽者對這首歌回味無窮，餘音裊裊。唱名曲《血染的風采》的歌星，往往在最後把「的風采」三個字拖得很長很長，或加上「呀…呀…呀…」來加強這首歌的震撼力，這就是outro的作用。

從市場學來說，每一首流行曲，都要有一個「賣點」位，或叫hook，鈎着聽眾的記憶，成為這首歌曲的印記；一般會把 chorus用來作為hook，例如劉德華的名曲《忘情水》，chorus的「 給我一杯忘情水，換我一夜不流淚」便是一個hook。有些人把hook放在歌曲的中段，例如經典歌曲《做個勇敢中國人》，中段便激盪地唱出「做個勇敢中國人」，成為一個出色的hook。 有些人則把hook放在歌曲的首段，例如經典歌曲《夜上海》。

Tag是音樂的小節，可藏在chorus，或在歌曲尾段，有人說它是「hook中的hook」，它可能比一段的hook更濃縮，功能是讓一首歌曲有些小節非常突出，容易上心。例如 Louis Armstrong的《What A Wonderful World》這三個字，很多人都記得那幾個音符 「what a wonderful world」；香港天后林憶蓮的名曲《灰色》，許多人記得的便是它的tag「灰色 Ha Ha Ha Ha Ha Ah Ha... 」

當你聽一些流行歌曲，發覺突然會有一段音樂演奏，讓你精神為之一振，好像除了歌者以外，還多了一個表演嘉賓？ 這就叫做solo。Solo常是結他、鋼琴或小提琴演奏。喜歡音樂的你，當然有聽過Eagles 的首本名曲《Hotel California》的絕妙結他演奏，因為這隊樂隊精於結他，當然要來一段「曬冷」 ，顯示solo的實力，讓聽眾得到一份額外的享受。

什麼是interlude呢？ 它是歌詞之間的一段音樂插奏；有時候，作曲家覺得單是歌詞，不足以表達歌曲的情感或意思，於是，加插了一段樂段，把上面的歌詞和接着的歌詞用音樂縫合，它不像solo的作用，是讓個別樂師來「曬冷」，反而編排一樂段，讓interlude以純音樂來接連前後內容，襯托歌曲的主題。有數個好例子，它們便是樂隊 Marmalade的歌曲《Reflections of My Life》、歌手Jim Croce的歌曲《I'll Have to Say I Love You in a Song》。

最後，何謂bridge呢？它和interlude不同之處，是有歌詞的樂段。它和歌曲的前後風格部分並不相似，相反，bridge帶點迴異，它從「東山飄雨」帶去「西山晴」，用意是使一首歌曲變化起來，從一個境界引進另一個境界。最經典的例子是John Denver 的《Take Me Home, Country Roads》，歌者唱完chorus 「take me home, country roads」，音樂突然變化另一風格，John Denver唱出「I hear her voice in the morning hour she calls me … yesterday, yesterday」的一段bridge，才回到正常的chorus 「country roads, take me home」，這個bridge是非常經典的。

任何藝術，懂得理論非等於懂得創造，不然的話，所有音樂老師都會成為優秀的作曲家。同樣地，當你去卡拉OK一顯身手的時候，能夠分析一首流行歌曲的上述十個元素，並不等於大家會變成一位好歌手。當然幫助是有的，例如你知道某段只是pre-chorus而不是chorus，你便要想想：「我如何唱得有別於上一段的verse，和下一段的chorus呢？」又例如唱出bridge的時候，歌者的感情應該如何演繹，去碰撞chorus的風格呢？

有一句成語叫做「變幻莫測」，當作曲家寫出一首流行歌曲的時候，如何好好利用這十種材料，可能連他也心中沒底。許多美妙的流行歌曲，都是敲門磚，或撞太歲的意外成果，也許作曲便如戀愛，沒有人一定可以愛戀成功，但是當戀愛成功，誰又會關心是什麼化學作用呢？

今天，你哼唱一首好歌，單身的你，又可否視為一場戀愛？

撰文：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「當你唱K，可會專業一番，懂得流行歌曲的十種材料?」​】

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