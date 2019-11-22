【網絡欺凌】比傳統欺凌更傷人　對受害者的漠視也是一種傷害

編按：隨着互聯網愈來愈發達，網絡欺凌也變得無處不在，而網絡欺凌甚至比傳統欺凌傷害性更大。到底什麼人較易成為被欺凌對象？旁觀者其實也在阻長欺凌風氣？

網上欺凌與傳統欺凌

網上欺凌與傳統欺凌都有相同的特質。兩者都是攻擊性的行為。兩者出現在權力不均等之時，而且欺凌行為都會重複出現。在網上欺凌的情況中，較懂得運用科技的一方與被欺凌的一方在權力上不均等。

網上欺凌與傳統欺凌也有不同之處。網上欺凌者常常認為自己的身分是隱藏的。當人們毋須公開個人身分時，通常都會做一些面對面時不敢做的事。這種「去個人化」的情況下，同情心或後悔的心情都會大減。換句話說，使用科技來欺凌的人很容易會做出殘酷的事情，因為網上欺凌是「遙距」的欺凌，欺凌者不會看到被欺凌者的即時反應。

網上欺凌與傳統欺凌所發生的時間都不一樣。網上欺凌可以發生在一天的任何時間，而不只是在上學時。網上欺凌有很多潛在的觀眾，可以像病毒那樣蔓延、一發不可收拾；因此，會對被欺凌的人造成更大的傷害。

網上欺凌有很多潛在的觀眾，可以像病毒那樣蔓延、一發不可收拾；因此，會對被欺凌的人造成更大的傷害。（Jay Wennington/Unsplash）

青少年人不懂得用平時處理面對面關係的情緒，來處理網上受傷的情緒。網上欺凌的經驗與以往在學校飯堂或操場所發生的欺凌事件不同。被欺凌的人看不見欺凌者，也看不見和感受不到來支援他的人的反應，沒有任何人與被欺凌者共鳴，使他感到更無助。而且，這樣的情況下，也很難會有權威人士介入調停，加上網上欺凌的速度很快、又沒有個人接觸，很容易令一些不會當面欺凌別人的人也加入這個嘲諷的行列。網上的負面評語會一直存在，持續性比當面的欺凌更久，而網上欺凌也令受害者無處排解他的情緒。

在Walrave & Heirman（2001）的研究指出，長久地作出網上欺凌的人，通常都會限制自己的行為對他人的影響，這是因欺凌者意圖將自己的壞行為包裝成良性的表現。

被欺凌的人看不見欺凌者，沒有任何人與被欺凌者共鳴，使被欺凌者感到更無助。（Mitchell Hollander/Unsplash）

網上欺凌的結果

經歷過網上欺凌，會帶來許多負面的影響，包括：焦慮、抑鬱、濫用藥物、難以入眠、身體病徵增加、學習表現下降、曠課、逃學、輟學、謀殺和自殺。此外，網上欺凌更會帶來嚴重的後果，因為網上的通訊本質上就是可複製的、不容易有情緒反應、不能控制接收過程、相對地持久，以及隨時都可以接觸，這些特質使網上欺凌很容易變成持續的習慣。

由菲律賓的一個維護組織「菲律賓停止欺凌」（Stop Bullying Philippines），發起一個非正式調查顯示，當地最普遍的網上欺凌平台就是Facebook，第二名的手提電話，但已被Facebook遠遠拋離。欺凌者會攻擊受害者的名聲、外貌和他的意見，所以，雖然社交媒介有助青少年建立同輩關係，但也可能成為接受負面信息或使他們受傷害的平台。

社交媒介有助青少年建立同輩關係，但也可能成為接受負面信息或使他們受傷害的平台。（William Iven/Unsplash）

網上欺凌的個人因素

最近關於網上欺凌的薈萃分析研究顯示，網上欺凌持續的最主要原因，就是攻擊性行為和道德解離（Moral Disengagement）。傳統的欺凌是直接的攻擊性行為，而網上欺凌是間接的。人們參與網上欺凌有許多不同的原因，包括：報復、憤怒、顯示自己的技術，或是單純地覺得好玩，用來自娛。認知同理心不足（即理解別人情緒的能力低）是網上欺凌中的要素；而自戀也有關係，即為達到個人目的而剝削或利用別人。至於受害者，其中有不少本身的社交能力低，或有過度活躍，這些人似乎更容易成為被欺凌的對象。

社交能力低，或有過度活躍的人似乎更容易成為被欺凌的對象。（Stefan Spassov/Unsplash）

網上欺凌會帶來什麼影響？根據Kowalski（2014）的薈萃分析，欺凌者和被欺凌者的抑鬱和焦慮分數偏高，而自尊心分數偏低。這可能是網上欺凌的原因，也可以是網上欺凌的結果。

另一項值得留意的是，網上欺凌與高社會經濟地位背景也有關聯。愈多機會接觸科技，就有愈多機會接觸網上欺凌。高風險的上網行為之間也有關聯，例如提供個人資料也有機會遇上網上欺凌，不論是欺凌者還是被欺凌者都有這樣的現象。

網上欺凌與高社會經濟地位背景也有關聯－愈多機會接觸科技，就有愈多機會接觸網上欺凌。（Gilles Lambert/Unsplash）

處境因素

曾遭傳統欺凌的孩子也很有可能遭網上欺凌。分別在於，遭網上欺凌的人通常不知道欺凌者的身分，這種隱藏的身分讓不法分子欺人更甚。

旁觀者和見證人都有很重要的角色，他們通常都不想牽連其中。但他們不做任何事的時候，其實已經在助長欺凌的風氣。在一個台灣研究中（Huang, 2010），大部分台灣學生對網上欺凌的態度都是漠不關心。雖然大部分青少年面對網上欺凌時會向同輩傾訴，但可惜的是，這些同輩通常都不會採取任何行動，因為他們都想避免衝突。

旁觀者和見證人都有很重要的角色，他們通常都不想牽連其中。但他們不做任何事的時候，其實已經在助長欺凌的風氣。（Anthony Tran/Unsplash）

身邊人因素

如果同輩可以更有同情心，他們應該正視所見到的現象，為受害人發聲，或者告訴其他成年人。這可能有助改善情況。正視網上欺凌的人要注意，千萬不要轉寄傷害性的信息或圖片，間接地參與網上欺凌。同輩之間可以互相支持，合力營造一種氛圍：不論在網上還是普通生活，旁觀者都拒絕與這些負面行為者同流合污。

學校對於監管網上欺凌都有很大責任。Williams & Guerra（2007）的研究指出，那些認為自己能投入學校生活，又認為學校氣氛是可信賴、公平和美好的學生，較少遇到言語和身體上的欺凌。相反，冷淡的校園氣氛會帶來苦惱和不安感，這樣的氣氛更易潛藏網上欺凌的行為。

父母和同輩欺的管教和支持可阻止凌風氣蔓延。（Tyler Nix/Unsplash）

父母與孩子的關係也是一大重要因素。會欺凌別人的學生通常與父母關係較差，而且父母也不太理會他們。事實上，父母對孩子的管教和懲罰，最有效阻止網上欺凌風氣蔓延。

因此，得到同輩的支持、積極的校園氣氛和父母的監管都有助保護孩子遠離網上欺凌。

《網絡孩子——父母教養新思維》的書封。（突破出版社）

以上內容摘自《網絡孩子——父母教養新思維》。

上官賢恩編著

出版社：突破出版社