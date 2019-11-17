【無印良品】不是奉行極簡主義？「這樣就好」理念還原真實價值

編按：無印良品產品設計簡約樸實，但其實他們並非偏向「自然」或任何一個標籤，而是提倡「這樣就好」。什麼是「這樣就好」？就樣我們來了解一下這個日本品牌的宗旨吧！

不是「這個最好」，而是「這樣就好」

這是二○○三年的春天，無印良品所傳達的企業訊息。

花了一年左右的時間，與原研哉先生、深澤直人先生討論無印良品的思想與定位之際，深澤先生低聲自語了一句，「無印良品，不正是會讓人覺得『這樣就好』嗎？」以此為出發點所累積的各式各樣想法，由已就任無印良品藝術總監一年的原研哉先生，用烏尤尼鹽湖的主視覺再加上一篇長文，簡潔有力地表現出來。這個訊息，當年得到了「東京ADC獎大獎」（譯註：由東京藝術總監俱樂部所創設，以廣告與設計為對象的獎項）的肯定。

原研哉用烏尤尼鹽湖的主視覺再加上一篇長文，簡潔有力地把「這樣就好」的訊息表達出來。（《設計家》截圖）

世上的人們總是在爭論著「最」。「我們的國家最……」、「我們的宗教最……」、「我們的民族最……」、「我們的領土最……」。這種光靠所有人都只堅持自我主張的爭論，這個世界將寸步難行。

不是「最」，而是「就」。從今往後的世界所需要的是，「這樣就好」的理性滿足感與讓步之心；將這個想法與無印良品立為目標的生活或物品製造的思考，重疊在一起，並表現出來。

「這樣就好」想法與無印良品立為目標的生活或物品製造的思考重疊，並表現出來。（Charles 🇵🇭/Unsplash）

無印良品的未來

稱無印良品是一個品牌，不如說它是一種生活的哲學。無印良品不強調所謂的流行感或個性，也不贊同受歡迎的品牌應該要抬高身價。相反的，無印良品是從未來的消費觀點來開發商品，那就是「這樣就好」。提倡理性消費的同時，無印良品也讓顧客獲致了心理滿足，重新定義了「這樣就好」的真正價值。

無印良品設計製造「這樣就好」的商品，但這並不意味著向品質妥協，而是以高水平製造品為目標。在這樣的理念之下，無印良品不斷地琢磨改善，自我要求，直至今日，已經發展出多達五千種的商品。我們自信將能帶給消費者新的消費滿足感，並且以提昇品質為一貫的目標。

無印良品出品的商品，在設計上是簡單無華的，但我們不是一味地在奉行極簡主義而已。因為無印良品這個品牌，就像是個空的容器一般，能夠接受不同的觀點，也能夠無拘無束的發揮。人們對無印良品有各種各樣的評價：節省資源、價格合理、簡約、無名、崇尚自然……等等。我們希望能夠不偏向任何一種標籤，而是在各個方面都做到將價值的真實意義還原。

無印良品出品的商品，在設計上是簡單無華的，但不是一味地在奉行極簡主義。（Samantha Gades/Unsplash）

我們關心環保和國際化，而這些觀念也已經在許多人的心中萌芽了。例如帶給地球和人類生存陰影的環境問題，正被嚴正重視和省思，人類試著從日常生活中落實環保作為，尋求正確的對策。此外，許多的世界問題皆起於異文化間的衝突，從經驗中我們了解到，標榜自我文化的優越性是不利於世界發展的。我們清楚看到唯有放眼全球，四海一家，才是適合當代的思潮。也只有將這般的價值觀傳達給世人，世界才能往前進步。

無印良品的企業理念是可以跨越國界的，從一九八○年創立至今，我們都在提倡簡單過生活的概念，至今仍持續向世界發聲。

標榜自我文化的優越性是不利於世界發展的，四海一家，才是適合當代的思潮。（Nareeta Martin/Unsplash）

目前日常生活用品往往出現兩極化的傾向。其一是使用新奇的素材或是獨特的造型，以獨特性增加競爭力的商品。這類商品強調限量發售，或是以品牌形象贏得顧客的好評，它們爭取的是喜好名牌、高價位的消費族群。另一種則是儘量地以價取勝—使用最便宜的素材，生產過程也極盡地簡單化，在勞資低廉的地區生產，以生產最低價位的商品。

但無印良品並非這兩者其中之一。即便無印良品初創時期是以No-Design 為目標，但在歷程中我們發現刻意省略創意的設計，反而無法創造出優異的商品。無印良品已摸索出「展現本質」才是最高的設計原則，而慎選素材、應用適當的製程將能幫助達成這個理想。

無印良品認為「展現本質」才是最高的設計原則。（VCG）

雖說簡化製程能達到節省成本的效果，但這並非無印良品的唯一目標。相反的，我們在素材的選用和加工技術上格外用心，因為唯有如此，才能達到讓消費者享受實惠用品的遠大目標。無印良品期望讓生活用品擁有豐富的面相的同時，也兼顧到價格的合理性。我們希望像指南針一樣，永遠指向生活中「基本」和「平實」的方位，將簡單好用的生活良品，獻給全球的消費者。

《MUJI生成的「思考」與「言語」》的書封。（天下雜誌股份有限公司）

以上內容摘自《MUJI生成的「思考」與「言語」》。

作者：良品計畫股份有限公司

譯者：方瑜

出版社：天下雜誌股份有限公司