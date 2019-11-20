【一分鐘閱讀】逆向誘拐作者新作　探討不敢還是不想生孩子的問題

編按：據本年度香港婦聯的調查發現，只有四成二受訪港人願意生育，創5年新低。生育率偏低是不少國家正面對的社會問題，由文善所編寫的《輝夜姬計畫》正正和大家探討了關於生育的議題。

《輝夜姬計畫》上市的時候，距離郭台銘提出「0-6歲國家養」政見沒過多久，讓人忍不住好奇兩者間是否有什麼關聯，不過其實只要多思考幾秒鐘，知道作者由寫作到出版書籍是需要時間的，就可以明白這只是巧合……不，或許應該說這是必然之事，因為近幾年來，逐漸降低的生育率，已經成了許多國家急需面對的社會問題，而大眾的普遍認知是：因為養不起孩子，所以不敢生孩子。

逐漸降低的生育率，已經成了許多國家急需面對的社會問題，而大眾的普遍認知是：因為養不起孩子，所以不敢生孩子。（Carlo Navarro/Unsplash）

既然問題點在此，那最直覺的解題法自然就是「國家幫你出錢養孩子」了。但是，錢真的是唯一的問題點嗎？我肯定它是其中一個問題點，卻絕對不認為它是唯一的問題點，文善在這本新作當中，就提出了更為全面的看法：「懷孕生產對夫婦來說是一項成本（節錄自P.079）」。這裏的「成本」不單只是指錢，還有對生理和心理的影響、對生活和工作的干擾。

故事的女主角瑪麗安，在一場車禍意外後來到平行世界裏，政府對於這個問題所提出的解決方法稱作〈國養法〉，國家不只幫你出錢，還幫你養孩子──嬰兒出生後會直接送交設施的育兒處，由受過嚴格訓練的專門人員負責照顧與教育，直到他們／她們年滿十八歲。這樣做的好處很明顯，一來解放了父母的勞動力，我們不會再看到爸爸媽媽下了班，匆匆忙忙趕去托兒所或學校接送孩子；也不會再在餐廳遇見新手父母焦頭爛額，不知道如何安撫吵鬧調皮的孩子；父母亦不需為了孩子放棄好不容易得來的升職機會，可以全力在事業上衝刺。

懷孕生產對夫婦來說是一項成本，不單只是指錢，還有對生理和心理的影響、對生活和工作的干擾。（《BB來了》劇照）

二來，孩子在設施裏統一生活、接受教育，可以減少因貧富差距而帶來的比較心態，提早適應社會群聚生活；可以因材施教，孩子再不必被迫順應父母的期望（比如醫生世家就一定要學醫、政治世家就一定要成為政治人物），或是社會文化的影響（比如男生就是要做什麼、女生就是要做什麼），能夠自由自在地選擇喜歡的職業。聽起來真是好完美的世界，卻完美到讓人覺得少了什麼……是的，正是親情，父母不用親自養育小孩，沒有了培養親情的機會，你不會知道自己的父母是誰，也不會知道自己的孩子長大後是什麼樣子，自然更加不會知道自己有沒有兄弟姐妹，頂多就是為了防止近親結婚，可以透過DNA確認你和對方有沒有血緣關係。

孩子在設施裏統一生活、接受教育，可以減少因貧富差距而帶來的比較心態，提早適應社會群聚生活；可以因材施教，孩子再不必被迫順應父母的期望。（資料圖片）

諷刺的是，在〈國養法〉的實施下，這個世界也沒能提升生育率，為了解決這個問題，國養部決定進行以鼓勵生育為目標的公關工程，在眾多投標的公司中，選中了瑪麗安公司提出的「輝夜姬計畫」──讓適齡夫婦參與養育小孩，把過程拍成真人秀短片，用以宣傳推廣，藉此提升適齡男女的生育欲望。事件（別忘了這是推理小說）就在拍攝過程中發生，其中一名男孩遭誘拐失蹤，瑪麗安身為計畫負責人，決定親自參與調查，找出男孩與凶手的下落。

我一直蠻喜歡文善的作品，當年讀她投稿「台灣推理作家協會徵文獎」的作品，就很為她沒能拿首獎而可惜，後來得知她拿到「島田莊司推理小說獎」的首獎，也很為她高興。這次的新作《輝夜姬計畫》，讓人感受到她更加成熟也更加進步，很有驚豔的感覺，她犀利精準地描繪出了日常觀察所得，正是我們很容易在街上看見的景色，並以此延伸探討社會議題，引人深思；過去與現在交錯的寫作方式充滿了影像感，相當適合改編成電影（不知道有沒有機會像《逆向誘拐》一樣躍上大銀幕呢？）；最重要的是，在推理的線索布置上，文善做到了完全的公平性，給予了讀者足夠的暗示：「當你排除了所有不可能的，剩下的即使再不可思議，那也是真相」。

其實我一直很疑惑，為什麼以前的人只要一份薪水，就可以養活全家人（夫妻加上複數的孩子），為什麼現代人即使是雙薪家庭，也不見得能無顧之憂地維持生活所需？單純只是低薪的問題嗎？抑或是有太多額外的東西，分攤了我們的時間、金錢與心力呢？我曾經聽過一個說法，說：「不必擔心錢的事情，養了孩子，孩子自然就會帶錢來」，我認為這是非常不負責任的想法，萬一錢沒來呢，要孩子跟着你喝西北風、過有一頓沒一頓的生活嗎？或許，就是想太多，才會不想生孩子吧。

《輝夜姬計畫》封面，文善著。（皇冠出版）

作者簡介：小云

台灣推理作家協會成員，台灣推理作家協會徵文獎承辦人，疑案辦特約作者，逆轉讀書會主辦人，曾任謎思推理報文編、誠品謎理館專欄作者、讀冊偵探學堂選書人。屬於雜食性讀者，各類題材都愛看，因此書債的增加速度永遠比還債的速度快，也使得書櫃上的空間大減，擔心哪天會在睡夢中被掉下來的書給埋死。

作者個人網站：https://jinqyun.blogspot.com/

（本文獲小云授權轉載。文章題目由編輯所擬，原題為：《輝夜姬計畫》──是不敢生孩子，還是不想生孩子？）