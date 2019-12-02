【許廷鏗】你可能未必不喜歡我　娓娓道來那段青春憾事｜年粵日

「你可能未必不喜歡我。」會說出這句話的人，內心或多或少應該有點怯懦和不自信吧。人愈大愈發現，表白是件需要勇氣的事，因為它往往與青澀、莽撞和不切實際的幻想相連。在表白之前，我們難免會忍不住抱有希望偷偷幻想，假如表白成功了，我們該會是多麼羨煞旁人的一對愛侶。

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人愈大愈發現，表白是件需要勇氣的事，因為它往往與青澀、莽撞和不切實際的幻想相連。（Facebook@許廷鏗）

只可惜比起幻想成功可能帶來的動力，害怕失敗被拒絕的怯懦更容易讓人卻步。畢竟，不說出來自己還能在心中抱有希望，說了出來，卻很有可能要承受失敗。人愈長大，就愈經不起這種失敗。直到在多年後，再回想起從前那些心動的瞬間，卻又不禁大膽作出猜想：如果我當初對你表白了，最後的結果會是怎麼樣呢？我猜你當時也未必不喜歡我吧。現在的你如若再想起我，會不會也覺得有點遺憾呢？

牙醫許廷鏗於10月底推出的最新專輯《拾》當中收錄的《你可能未必不喜歡我》，寫的就是一出男主角回想當年的內心戲。（Facebook@許廷鏗）

牙醫許廷鏗於10月底推出的最新專輯《拾》當中收錄的《你可能未必不喜歡我》，寫的就是一出男主角回想當年的內心戲。澤日生的旋律延綿而恬淡，配合林夕自白式的歌詞以及編曲舒緩的木吉他，就像是聽着主角將過去一些曖昧的往事淡然地娓娓道來：「當年，我們之間確實是發生過一些什麼的吧。可惜，那時候的我總是唯唯諾諾，沒有親口對你表達過我真正的心意。我們就這樣『徘徊在似苦又甜』之間，遺憾地就此錯過。」

「當年，我們之間確實是發生過一些什麼的吧。可惜，那時候的我總是唯唯諾諾，沒有親口對你表達過我真正的心意。我們就這樣『徘徊在似苦又甜』之間，遺憾地就此錯過。」（MV截圖）

「你可能不一定不喜歡我。」在語法上，雙重否定等於肯定，而雙重否定句的肯定語氣又比一般肯定句強烈或委婉。再加上本身就表示不確定的「可能」，深深的自我懷疑感溢於言表。但從歌詞講述的過往經歷中，卻又能讀出主人公對「對方也是喜歡自己的」這個事實不經意間流露出的篤定。「漏夜扮病為你惡補功課也做到，為了可陪同急診祈求讓我突然感冒」一位男生為了自己願意犧牲自己的時間甚至健康，試問哪個女生又能輕易對這份愛意做出抵擋呢？

不過好像，也未必吧？

一位男生為了自己願意犧牲自己的時間甚至健康，試問哪個女生又能輕易對這份愛意做出抵擋呢？（MV截圖）

但做樹洞面對你講他過去暴躁 如沒有感情何必哭完還盡訴 回想聽到你說初戀那種嫉妒 便已擔心你承受不起我的愛 如何自保

男主角的這種不自信也確實是有跡可循的。當對方哭着跟你講關於前任的故事，你又如何能瀟灑地安慰自己這只是他的一時感觸，而非上一段感情的余溫還在；當你發現自己聽到對方講起初戀會泛起絲絲嫉妒，又如何不擔心自己的敏感會壓得他喘不過氣來。

當對方哭着跟你講關於前任的故事，你又如何能瀟灑地安慰自己這只是他的一時感觸，而非上一段感情的余溫還在。（MV截圖）

在我們的意識裹，表白往往就像一道只有兩個選項的選擇題，要麼談戀愛，要麼斷絕較為親密的交往。我們不願面對潛在的失敗，因為一旦失敗，我們將會徹底失去對方，這將比不確定的狀態更加令人痛苦。所以我們寧可不將那層紙捅破，將那些不合預期的情況選擇性忽視。

我們不願面對潛在的失敗，因為一旦失敗，我們將會徹底失去對方，這將比不確定的狀態更加令人痛苦。（MV截圖）

敏感、自我、搖擺不定、怯懦……這些在愛情發生時不自覺會被無限放大的軟肋，就這樣阻礙着我們將真心話傾吐而出。人們過去常說「有殺錯，冇放過」，但如今的我們面對感情卻「寧願放過，都唔想殺錯」。預設所有關係都易碎，轉而去尋找讓它更穩固的方法，可能未必不能將一段感情發展得更好。

內容提供：年粵日

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「許廷鏗．你可能未必不喜歡我」​】

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