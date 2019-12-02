【數碼生活】互聯網令用家越變越蠢？上網改變閱讀習慣削大腦能力

編按﹕電腦科技日新月異，使用的界面或資訊內容愈來愈方便用家。這種便利令人比起字斟句酌、熟讀深思，更多傾向不假思索地速讀，這種改變究竟對我們有什麼影響？

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今日的網際網路是人類生活重要的一部分，具有強大的、無可替代的功能。數位科技的成就應驗了當年英國數學天才艾倫·圖靈（Alan Mathison Turing）所提出的「通用機器」的構想——一個可以遵照既定指示讀、寫與消除符號的簡單數位計算機。不需要為不同計算程序設計專用的計算機器，人們都能用一部數位電腦來處理資訊，針對每個情形加以程序化。他構思出的抽象計算機，就是今日電腦的先驅，也是所有電腦的藍本。不幸的是，這位數學天才在1954年春天，正當最早的數位電腦進入量產階段時，他吃下一顆摻了氰化物的蘋果自殺了。或許他也預知往後數位科技帶給人類的巨大影響。

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自網際網路出現伊始，人類大腦的思考與閱讀模式也隨之改變，這是否為一件好事，網路使用者應該加以衡量。網際網路提供海量的資訊，基於人類求知欲，網民更傾向於採集細碎的資訊。如今我們愈來愈習慣快速略讀，卻失去了專注與沉思的能力。

你是否很久沒有完整地看完一本書了？這些資訊對我真的有益嗎？面對網路資訊，我真的有自制能力嗎？嘗試問自己這類問題。抽離網路科技帶給我們的束縛，重新找回專注和沉思能力，顯得迫切。

你是否很久沒有完整地看完一本書了？（《情書》劇照）

網際網絡的吸引，讓網民花在線上的時間愈來愈多；據美國市場研究公司（Forrester Research）的研究發現，2009年，北美成年人平均每周用12小時在網路上，上線的時間是2005年的平均兩倍。這是2009年的數據，換作十年後的今天，如果說每日平均12小時亦不出奇。網絡使用時間增加，意味着人們閱讀模式的轉變。美國不少報紙因而改變出版形式，以適應讀者。包括《華爾街日報》和《洛杉磯時報》在內的眾多報紙，近年紛紛縮短文章的長度，並加入更多摘要和輔助指示，讓瀏覽內容更易和吸引。這種模仿網路的策略還是無法抵擋讀者從紙本轉至線上的潮流，造成各地（包括美國在內）紙媒日漸萎縮的現象。

現代人與網路的關係愈來愈密不可分，透過電腦我們可以執行許多任務，實現前所未有的高效；與此同時，我們將大腦的工作自動化，把思想和記憶交付給強大的雲端系統。忽略了有可能會出現的思想危機，人類的知性與感性能力正漸漸地被削弱。

參考資料﹕ 卡爾（Nicholas Carr）著，王年愷譯：《網路讓我們變笨？：數位科技正在改變我們的大腦、思考與閱讀行為》（台北：貓頭鷹出版社，2019年，第三版。）

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「數位科技的反思 網路讓我們變笨？」​】

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