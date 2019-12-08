【人生意義】如何面對荒謬？　卡繆：你必須想像薛西弗斯是幸福的

編按：人生中荒謬的事情總是發生，要怎樣做才能讓生活更有意義呢？看看存在主義者卡繆如何面對荒謬吧。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

荒謬是什麼？對我們來說，荒謬大概是日復日的苦悶生活，要不就是上學放學，要不就是上班下班，而且還要面對種種不如意的事，好像毫無驚喜和變化。而對卡繆來說，荒謬是人類對世界懷有希望，以理性和感情的角度來希望世界是以自己喜歡的方式存在。然而，事總會與願相違，人類不能得到所有他想要的東西，也不能計算到天災人禍來臨的時間，更重要的是，人類希望活得有意義，可是，他們尚未找尋到意義。

對卡繆來說，荒謬是人類對世界懷有希望，以理性和感情的角度來希望世界是以自己喜歡的方式存在。（網上圖片）

卡繆提出了荒謬不是來自世界，也不是來自人類，而是來自人的期望與世界有相違，如果沒有其中一方的話，荒謬自然不會出現。不過，這是沒可能發生的事，所以面對確實存在荒謬，與尚未找到意義的生活，人類應該如何自處，倒不如選擇自殺？事實上，生存這個問題是哲學的根本，所以，卡繆在《薛西弗斯神話》的開首便提出了這個問題，並寫到：「真正嚴肅的哲學問題只有一個︰自殺。」

卡繆提出了三種面對荒謬的態度：

一、 肉體的自殺。因為人類抵擋不住生活的荒謬，尋找不到意義，因而選擇自殺。

二、 哲學的自殺。有人會傾向崇拜或神化偶像，以得到感性上的支持和回應；有人會傾向在理性的角度尋找一套真理，但無論他們是傾向感性或理性，他們都是進行哲學的自殺，因為這是逃避荒謬的行為。

三、 堅強活下去，為生活創造意義。因為生活沒有意義並不是自殺的原因，在卡繆的角度，意義是可以靠自己創造的。

生活意義是可以靠自己創造的。（unsplash／nandovish）

薛西弗斯每天都需要不停把一塊巨石從山下推到山頂，當巨石被推到山頂時，它就會滾落山下，這種生活是永無止境，也被眾神認為是痛苦的。但卡繆希望提出：我們必須想像薛西弗斯是幸福的。因為在薛西弗斯推石頭的過程中，他能夠找到成功感，他是靠着自己的努力，把沉重的石頭從地下推到山頂，每一次當石頭抵達山頂時，都代表着他成功完成了一件艱難的事，所以，我們不應該屈服於荒謬。

薛西弗斯每天都需要不停把一塊巨石從山下推到山頂。（unsplash／marceloquinan）

顯而易見，卡繆並不認同自殺（無論是肉體還是哲學上），相反，面對生活中的荒謬，我們更需要為它創造意義，肯定它存在的價值，而不是否定或逃避荒謬本身。

內容提供：庸生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何面對生活中的荒謬？ 卡繆：你必須想像薛西弗斯是幸福的」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）