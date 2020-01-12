【婦女權益】由War on Rape至Farm to Table　中大副校耕耘40年

編按：中大副校長張妙清專注婦女權益的工作多年，除此之外她還推廣精神健康，後來啟發了她的「社創思維」，她將「社創思維」帶進校園，培養全民創業思維，如今的SoCUBE和InnoPort等都是凝聚中大創新創業力量的起步點。

「其實我不僅推動婦權，我還做好多推廣精神健康的工作。我在新生會做了幾十年義工。那時都還未有所謂社企的說法，但我已經投身其中。」個子嬌小、蓄Bob頭短髮的張妙清（Fanny）教授甫坐下，就向我們「抗議」，說好多人訪問她，都只着墨她早年組織婦女發展的社區工作。她笑言，準備好跟我們慢慢「詳談」她的「課外活動」。

個子嬌小、蓄Bob頭短髮的張妙清（Fanny）教授甫坐下，就向我們「抗議」，說好多人訪問她，都只着墨她早年組織婦女發展的社區工作。她笑言，準備好跟我們慢慢「詳談」她的「課外活動」。（CUHK）

美國回流 發起War on Rape

Fanny是現任香港中文大學副校長 （研究）， 70年代在美國明尼蘇達大學取得心理學博士，「當年一畢業就回來，不想在那裹當二等公民。」外國回流、擁有漂亮學歷，還是香港當時難得一見的臨床心理學家，無論是學界抑或醫療界，都希望羅致旗下。最後，她選擇加入聯合醫院精神科。兩年的診症經驗，除了接觸病人，同時讓她發現背後潛藏的種種社會問題。

其中最讓Fanny看不過眼的是，當時的婦女遭受性侵，卻求助無門。「（被強姦婦女）完全沒有支援，她們甚至被社會污名化及怪責，又不敢告訴家人。假如報警，第一時間到場的不是警察，而是新聞記者。他們翌日就會將受害人相片及地址放上頭條，完全沒有規範，那是1976年。」她補充指，那時婦女因姦成孕，甚至不能合法墮胎！

眼見婦權極度落後，Fanny在工餘時間，毅然跟外國婦女組織合作，發起名為「War on Rape」的倡議運動。但改甚麼中文名好呢？礙於「強姦」在當時仍是讓人不敢啟齒的事，考慮到華人的觀感，她們於是起名為「保護婦女運動」。

張教授1970年代回港之後，初期邊從事臨床心理治療工作，邊投入促進婦權運動。（Unsplash）

助警設指引 成立求助熱線

她跟一眾外籍婦女到處做教育及游說工作，包括協助制訂為受害人驗傷、醫療和心理支援、蒐證程序，及修改法例等。「當時警察都很支持我們的工作，經常邀請我們做公眾教育。他們都樂於接受我們的建議，例如收到報案時要如何處理強姦案。」她指出，當時女警人數不多，「不是每個警員都能體諒（受害人）和有認知，因此我們制訂相關指引，幫他們做培訓。」

當然，單是善後並不足夠，「最重要有一個婦女中心。」Fanny提起那信息難以流通的年代。「那時沒有一個政府部門照顧婦女的需要，主流認為婦女問題應由家庭解決，因此她們遇上法律、家庭、醫療問題，第一步都不知可以去哪求助。」

Fanny於是聯合多個組織力量，利用社區已有的資源，發動改變。一班有心人於1981年成立香港婦女中心協會，並得到葉錫恩市政局議員借出地方，設立全港第一條婦女求助熱線，一班專業義工輪流提供法律、健康、輔導的電話服務及轉介。

中心除了支援弱勢婦女需要，亦讓一班生活富裕的義工帶來滿足感。「當時有義工開玩笑指，來中心做義工都empower了自己，讓她學會了坐地鐵過海。」組織發展漸漸成熟，1985年更在長沙灣有了第一個會址，現在全港已增至5個會址。

張教授有份推動創立香港婦女中心協會。協會近年新設「社區照顧者咖啡室」，以創新手法提升對照顧者身心健康的關注。（香港婦女中心協會提供）

Farm to Table 助復康者過新生

透過臨床工作窺見社會問題，讓她總是「不安於份」，「我會思考背後問題，然後通過不同渠道找資源，解決問題，不會因循守舊。」她如此形容自己，「那時我經常上電視，因為肯講這個敏感議題且是專業女性的很少。」

Fanny做了兩年心理臨床工作之後，被「挖角」轉到中大從事教學。期間公職邀請紛至沓來， 1996至1999年更獲委任首屆平等機會委員會主席，向中大告假3年。此外，她早期已加入新生精神康復會，在推廣身心靈健康及復康者支援工作方面，做了數十年義工，期間當了9年主席，主力推動新生會轉型。

原來早在「社企」這字眼流行之前，新生會已經是先行者。「只不過當時沒有這種說法。」她說，70年代，新生會在青山醫院旁邊租地建農場，許多義工為康復者提供農務的工作訓練，協助他們重投社會。

「以前還有養豬、鴿，現在沒有了，變成有機農場。」1994年新生會還在屯門建生邨開設菜檔，其後發展餐飲、零售、生態旅遊等多元社企項目。中大都有一間新生會旗下的Café 330，食物及環境都不錯， 同時推廣身心靈健康概念。「多得一班專業的團隊。」

張教授為新生會當了數十年義工，現時仍然不時代表機構出席公開活動。（張教授提供）

將社創思維帶回中大

有了如此豐富的社創經驗，對Fanny在中大推動創業文化，尤其說服同事，增加不少助力。雖然她謙稱兩者並沒有直接關係。

她表示，大學在5、6年前已經提出，要培養全民創業思維（Entrepreneurial Mindset），不單止商科或工程系學生，而是所有學生都要學。她召集8個學院同事商討，惟有部分同事直言談創業感覺「市儈」。「我於是問該同事有沒有聽過社會創業（Social Entrepreneurship）。」

Fanny如是將「社創思維」的概念帶進校園，希望率先啟發老師，繼而鼓勵跨學科的學生一起做。剛成立的SoCUBE社創平台應運而生，「平台將資訊集合、資源聚焦，透過前人的經驗分享，培養師生這種創業意識，有意識才有行動。」

她直言，好多學者「不食人間煙火似的」，只顧閉門做研究，「但我自己做好多『課外活動』，這也啟發到我做研究。」不過她強調，不是每個教授都需要這樣做，「總有人需要埋首做基礎研究，建立理論。」

新生會成立於1959年，張教授見證其規模日益壯大。旗下發展出多元化社企，包括位於屯門的農場，和港九新界設有多間分店的餐廳Café 330。上排為早期農場和菜檔相片。（新生會提供）

InnoPort落成 整合創新生態

鼓勵學者投入社創也有實際推動力，事關影響教員仕途的2020年研究評審工作（RAE），將會效法英國，加入「研究影響力」（Research Impact）的新指標，佔總體15%評分。因此老師亦需要提供實證，證明其研究的社會影響力（Societal Impact）。不過Fanny坦言，這來自大學資助委員會的新要求來得太急，老師還需要時間適應。

SoCUBE只是中大社創生態圈其中一環，2017年校方設立全港首個創業創新副修課程（EPIN），接受所有學科學生報讀；2020年創新大樓InnoPort落成，加上香港社會企業挑戰賽（HKSEC）、博群計劃（I·CARE）等，Fanny希望可以透過新地標，凝聚中大的創新創業力量，「增加各部門的synergy，不要各有各做。」

多年的校外社創經驗，成為張教授如今在中大校內推動社創思維的重要養份。（SoCUBE）

【編按：文章題為由01撐場編輯所擬，原題為：「由War on Rape至Farm to Table 張妙清漫談山城山下40年」】

作者簡介：學人搞社創

「學人搞社創」專欄由香港中文大學研究及知識轉移服務處（ORKTS）旗下社創平台SoCUBE所策劃，定期推介中大內外和國際社創案例、以及各種新趨勢！如有任何意見，歡迎隨時與我們聯絡。

作者網站：http://socube.cuhk.edu.hk/zh/

撰文：Kary Wong @ ORKTS_CUHK

英譯：Cathy Wong @ ORKTS_CUHK

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