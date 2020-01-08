【浴火的少女畫像】十八世紀歐洲同性戀愛　接受遺憾比私奔更勇敢

編按﹕《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）講述在十八世紀的歐洲，一名女畫家及富家小姐之間的曖昧情愫。該片每幀畫面都美如畫，對愛的描述也細膩入微，並於今屆坎城影展中榮獲最佳劇本獎、酷兒金棕櫚雙料大獎。

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「每個人的心裏都有一團火，路過的人只看到煙，但是總有一個人，總有那麼一個人能看到這團火，然後走過來，陪我一起。我帶着我的熱情，我的冷漠，我的狂暴，我的溫和，以及對愛情毫無理由的相信，走得上氣不接下氣。



我結結巴巴的對她說，妳叫什麼名字。



從妳叫什麼名字開始，後來，有了一切。」

《浴火的少女畫像》講述在十八世紀的歐洲，一名女畫家及富家小姐之間的曖昧情愫。（電影劇照）

多年來特別對這一段話情有獨鍾，姑且不論是否為梵谷親筆所寫，這都是一段美麗而神傷的描述，就像《浴火的少女畫像》一幅開始後就不再出現第二次的油畫，在曠野中走向朦朧月影。穿腸以凝望，入魂以回眸，直勾勾地抵達心坎裏，彷彿劈啪無聲卻燒得炙熱的一把火，不敢說出名字那份愛之餘燼便如此綿延了一生一世，安德列·艾席蒙（André Aciman；《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）小說作者）在書裏說，我們一輩子只愛一次，無奈有時太早，有時太晚。

紅綠相映，耀眼懾人，瑪莉安渾身散發典雅氣息，作畫時專注的神情讓觀看者與被觀看者皆無法移開目光，目光流離着眼前的耳朵輪廓、髮絲飛舞、後頸線條到鎖骨陰影；愛洛伊斯則擁有新時代女性的特質，帶着尖刺衝撞傳統，衝撞自己毫無選擇權的未來，彷彿風雨欲來前的寧靜，在遺世獨立的小島上徒勞地與命運和世道抗衡，她不知自由為何物，比起自由更渴望心與心交會時的愛與陪伴。

In solitude, I felt the liberty you spoke of. But I also felt your absence.

面對面時，心思可以隱藏，情緒可以克制，言語可以掩飾，但當我們面對優秀的藝術創作時，絕不可能繼續戴着自我保護的偽裝或面具，沒有人做得到抑制情感同時完美表達情感，很多無法言傳的事物總會放肆地從眼神裏流淌出來，好比欲望，好比愛恨，好比Elio（《以你的名字呼喚我》男主角）藏在背後的Cor cordium（拉丁語﹕Heart of Hearts）。這一幕熱淚夾雜酸楚湧上心頭，當妳看着我時，我又看着誰？妳抿嘴、不眨眼睛，我挑眉、用嘴呼吸，一顰一笑細微習慣逃不出漸趨狹窄的深度凝視，原來還是愛情的動人姿態，鍾曉陽如此形容：

她的視野日漸縮窄到只容他一人，他背後的東西她完全看不見，一切遠景都在他身上，甚或沒有遠景，而他就是她的絕路。

渾然天成的落日餘暉只燃燒十分鐘，夜幕低垂的靜謐燈火只閃耀一小時，分分秒秒都在變化，任誰也帶不走一片雲彩，歲月沉澱後依然於記憶中真實迴盪，或許正因並非無窮無盡而更令人屏息艷羨。有些短短剎那就是永恆，畫筆也像月亮，只有這兩個人的身影清晰於火光搖曳處，什麼時候會知道已經畫完了呢？那一刻筆將自然停駐，那一刻也瞬間嚐盡人世間的聚散與悲歡，奧菲斯（希臘神話中因回頭確認妻子安好與否而破戒回頭）回過頭來，愛洛伊斯也回過頭來，這次不是詩人的抉擇，而是愛情刻骨銘心的選擇，在她眼前已經沒有遠景，只剩絕路。

倆人愛戀縱使刻骨銘心，而愛洛伊斯也回過頭來，但眼前已經沒有遠景，只剩絕路。（電影劇照）

《浴火的少女畫像》一如多數法國電影，是不帶色情眼光的描繪情慾，第 28 頁持續隱隱作痛，《四季》愈發磅礡壯闊，思念不聽使喚模糊了視線，拋下一切廝守終生並非勇敢，更勇敢的是抱着遺憾接受命運，在失去對方的孤寂裏耗盡一輩子懷念餘燼的溫度，年輕時人們都為愛而活，但年歲漸長後則為了活着而愛，每一段感情或早或晚都會走到結束的一天，幸好曾經路過一團煙霧後方的烈焰火光，燒得彷彿沒有明天，執手畫下時間停頓之美，那就是我們無論如何都應該愛一場的人。

作者簡介：Kristin

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《燃燒女子的畫像》」​】

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