【宋朝秘聞】仁宗神宗不殺臣有原因？　祖傳秘密誓約保士大夫不死

大家對於宋朝是否還留在奸臣當道、皇權專制的刻板印象呢？原來克己復禮、廣納諫言又多才多藝的宋仁宗在位期間，曾被評價為另一「太平盛世」。大文豪蘇軾也是唐宋朝八大家之一，曾被人利用其詩句彈劾皇帝身陷「烏台詩案」，後因一道秘密誓約逃過一死。

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宋代給你的印象是怎樣的呢？是如金庸小說《天龍八部》的描寫般黨爭不斷的亂世嗎？還是奸臣當道、皇權專制？其實你所認識的宋代可能只是一小部分，接下來跟你介紹的宋代歷史故事也許與你認識的有所出入。

主演樊少皇（左）飾虛竹，黃日華（中）飾喬峰以及陳浩民（右）飾段譽，是許多金庸迷心中無可超越的經典組合。（1997年版《天龍八部》劇照）

宋仁宗趙禎（1010-1063年）為北宋的第四代皇帝，雖在政之年未能創出顯著強大的「盛世」，但如讓古代的士大夫來評價，他可是少見的一代明君。譬如北宋大文豪蘇軾曾表示：「宋興七十餘年，民不知兵，富而教之，至天聖、景祐極矣」，在仁宗統治下（天聖、景祐皆為仁宗統治期間的年號）社會天下太平，百姓生活富足；又提到仁宗手下人才濟濟，並「既自以為股肱心膂，敬用其言，以致太平，而其任重道遠者，又留以為三世子孫百年之用，至於今賴之」，對其用才表示高度評價。而邵伯溫亦描述仁宗之治跟「周之成康」、「漢之文景」相比是「無所不及」。另外，仁宗為政之時孕育了唐宋八大家中的六位宋代優秀散文家的出現，而人稱「包青天」的包拯也得以貫徹其清廉公正，可見仁宗造就另一「太平盛世」。

儒學經典《四書》之《大學》一句：「為人君，止於仁」，元人在為仁宗蓋棺論定時，形容這句之於他是「帝誠無愧焉」。「仁」一字同時是概括了仁宗的仁厚品德，亦是對君主的一個至上的評價。而按照儒家學說，仁宗的「仁」亦包含「克己復禮」之義，這也跟他作為君主的做事作風互相呼應。

王凱在《孤城閉》飾演宋仁宗，氣質溫潤儒雅，頗有宋仁宗貴族文人氣息。劇組在服裝上也被讚貼近歷史原型。（《孤城閉》劇照）

歷代不乏皇帝不顧正當程序，繞過宰相主持的政府議事，直接頒布手詔等私自指揮政事，造成獨攬大權的局面。仁宗雖曾下發手詔，但不是貪權之表現，原來「宗戚近幸有求內降者，或不能違故也」，有近臣來透過「走後門」來得到官位、權力，而他寬仁的個性不好意思直接拒絕，只好下手詔。他表面上允諾請宰相例外提攜任用，但背地裡跟宰相說好，每逢自己下發的手詔都「毋輒行」，不需理會。可見他對君權的「克己」，沒以皇權凌駕於制度之上，而是尊重法制的正當性，並無逾越之舉。

仁宗亦被評論為「守法度，事無大小，悉付外廷議」，自覺君權並非至高無上，而法制擔任一個不可或缺的約束作用，「不可相侵」。曾亦有臣子慫恿他攬權，然而，他卻答處理天下之事「若自朕出，皆是則可，如有不是，難以更改，不若付之公議，令宰相行之。行之而天下不以為便，則台諫得言其失，於是改之為易矣」，權衡到推行政策利弊，深知與臣僚議政的重要，樂於與臣共治。此外，《曲洧舊聞》提及當有台諫反映「嬪御太多，宜少裁減」，而一名自恃被仁宗寵幸的宮女卻對仁宗發牢騷，又問：「台諫所言必行乎？」，他則答：「台諫之言，豈敢不行」。不久，他果然遣散該宮女等三十名宮女，而後來慈聖皇后問他為何連寵愛的宮女也遣出宮時，則回應：「此人勸我拒諫，豈宜置左右」。可想而知，仁宗可能不算是一個能幹的君主，但正是仁宗的政治智慧、克己復禮的美德及選賢之善，能「無為而治」，守護了分權制衡的法制，接近於後世提倡的「虛君立憲」，成就盛治。

在這裡也想介紹關於蘇軾的「烏台詩案」。話說當年熙寧變法後，突然受提拔的一夥新進小將，以蘇軾詩作中的句子借題發揮，彈劾他誹謗朝廷。當時的宋神宗一方面瞭解這些指控不外乎無事生非，但另一方面又聽聞其詩作對自己欲意推行的新法多有諷刺，心感不快，故命捉人加以扣押，進行調查。幸好地，最終神宗並沒有誅殺蘇軾，此單「文字獄」案件沒出人命。據說神宗、乃至仁宗之所以沒有殺士大夫，歸因於太祖的一份秘密誓約。根據曹勳向高宗上啟的札子提到：「藝祖有約，藏於太廟，誓不誅大臣、言官，違者不祥。故七祖相襲，未嘗輒易」。無論這說法是否屬實，大多宋國官主不殺官員，也對皇權作出制約，皇上沒那麼易做暴君。

劇中講述歐陽震華飾演大文豪蘇東坡在朝堂上的明爭暗鬥，萬綺雯（右）飾演的王閏之對其暗生情愫。（《東坡家事》劇照）

以上故事都記載於《知宋：寫給女兒的大宋歷史（上、下）》書中，若想了解更多宋代歷史的朋友可以看看呀！

《知宋：寫給女兒的大宋歷史（上、下）》書封（中和出版社出版）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【宋代歷史】做皇帝都不能話事？蘇軾遭文字獄但因法律制度免一死？」​】

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