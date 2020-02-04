【官謊真相影評】低調高質電影　真人真事改編　打破政府醜陋謊言

編按：早前上映的《官謊真相》是一套以打破政府謊言為題材的電影，且看看下文作者對該電影有何評價。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「電影=官謊真相/Official SecretsX你有膽色我就敢言」，刊於01撐場】

對由2019年8月全球陸續上映以來，截至鬼絲下筆的11月，票房累積也不夠一千萬美金的電影來說，只能走低調口碑路線。控訴官僚制度的電影往往吃力不討好，甚至不能吸引發行商青睞。

好，既然你勇於製作，鬼絲就有膽色看。鬼絲即管以口碑入手。

控訴官僚制度的電影往往吃力不討好。（《官謊真相》劇照）

《官謊真相》改編自真人真事，故事發生在英國情報機關人員揭發美國於攻打伊拉克之前，與英國政府聯手企圖以情報勒索着手，讓方案在聯合國得到足夠票數支持。

利用黑手段、人情牌來拉票的政治手段並不會局限於戲劇之中。猶如臥底警察潛伏於黑社會，難道《無間道》真的是無中生有嗎？絕對不會！

故事發生在英國情報機關人員揭發美國於攻打伊拉克之前。（《官謊真相》劇照）

故事精彩之處就是英國政府白紙黑字下命令，讓情報機關人員敵不過良心責備而決定向傳媒披露。

以卵擊石的確不會影響美方出兵決定，但是會激起浪花這回事，被起訴叛國罪似乎值回票價。因為主角加入情報機關的理念是「I work for people, NOT The Government」（我為人民服務，並非為政府服務）。

英國政府的命令讓情報機關人員敵不過良心責備。（《官謊真相》劇照）

故事以兩線發展，一方是情報人員掙扎是否向傳媒披露以及自身的影響；另一方是傳媒如何捕風捉影來證明線報的真實性，報導文章發生低級錯誤導致整個局面充滿尷尬氛圍的過程，恐怕是整部電影最激動的部分。

故事並非探討事情的真相性與對錯，而是把事件的過程從頭到尾演一遍。橫跨一整個年頭，主角沒有到處躲藏的驚慌失措，也沒有如特工007追逐戰、迫害等搧動情感的戲碼，完全以淡淡然的情緒來訴說故事。

故事完全以淡淡然的情緒來訴說。（《官謊真相》劇照）

主角等待審判的煎熬、無助，因為起訴而被孤立，反映英國政府對伊拉克戰爭的立場都是輕描淡寫。政治手段並不只是着重審判結果，高姿態的控訴，而是漫長等待審判的過程足以殺雞儆猴。

鬼絲對主角的辯護律師足智多謀不禁比讚，律師提出辯護的論證正正讓政府啞口無言。

鬼絲對辯護律師的足智多謀不禁比讚。（《官謊真相》劇照）

改編故事的掙扎莫過於是否沿用真實結局作結，剛巧《官》真實結局非常戲劇般離奇。

鬼絲真心推薦大家觀看前不要看劇透和真實故事的來龍去脈。否則觀看體驗會遜色不少。

說完口碑，大家下一句可能會問，《官》值得觀看嗎？

若說故事述說力、劇情順暢度或是演員們演繹等方面，的確與得到獎項提名有一定距離。但是故事背後精神實在值得敬佩，保護良知而不被吃掉，敢怒又敢言去挑戰權力的勇氣，真的是難能可貴。

故事背後的精神真的是難能可貴。（《官謊真相》劇照）

《官謊真相》（又名官方機密、暪天機密、Official Secrets） 上映年份︰2019 導演︰Gavin Hood 編劇︰Gregory Bernstein, Sara Bernstein, Gavin Hood 主演︰Keira Knightley, Adam Bakri, Matt Smith

電影海報。（《官謊真相》海報）

內容提供：鬼絲愛漫遊

作者Facebook專頁：鬼絲愛漫遊

看更多01撐場相關文章：

鬼絲愛漫遊推介新年連假殺時間 Netflix

Netflix電影=聖誕衝衝衝 X 聖誕王子皇家寶貝X騎劫了聖誕節

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）