【官謊真相影評】低調高質電影　真人真事改編　打破政府醜陋謊言

編按:早前上映的《官謊真相》是一套以打破政府謊言為題材的電影,且看看下文作者對該電影有何評價。

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「電影=官謊真相/Official SecretsX你有膽色我就敢言」,刊於01撐場】

對由2019年8月全球陸續上映以來,截至鬼絲下筆的11月,票房累積也不夠一千萬美金的電影來說,只能走低調口碑路線。控訴官僚制度的電影往往吃力不討好,甚至不能吸引發行商青睞。

好,既然你勇於製作,鬼絲就有膽色看。鬼絲即管以口碑入手。

控訴官僚制度的電影往往吃力不討好。(《官謊真相》劇照)

《官謊真相》改編自真人真事,故事發生在英國情報機關人員揭發美國於攻打伊拉克之前,與英國政府聯手企圖以情報勒索着手,讓方案在聯合國得到足夠票數支持。

利用黑手段、人情牌來拉票的政治手段並不會局限於戲劇之中。猶如臥底警察潛伏於黑社會,難道《無間道》真的是無中生有嗎?絕對不會!

故事發生在英國情報機關人員揭發美國於攻打伊拉克之前。(《官謊真相》劇照)

故事精彩之處就是英國政府白紙黑字下命令,讓情報機關人員敵不過良心責備而決定向傳媒披露。

以卵擊石的確不會影響美方出兵決定,但是會激起浪花這回事,被起訴叛國罪似乎值回票價。因為主角加入情報機關的理念是「I work for people, NOT The Government」(我為人民服務,並非為政府服務)。

英國政府的命令讓情報機關人員敵不過良心責備。(《官謊真相》劇照)

故事以兩線發展,一方是情報人員掙扎是否向傳媒披露以及自身的影響;另一方是傳媒如何捕風捉影來證明線報的真實性,報導文章發生低級錯誤導致整個局面充滿尷尬氛圍的過程,恐怕是整部電影最激動的部分。

故事並非探討事情的真相性與對錯,而是把事件的過程從頭到尾演一遍。橫跨一整個年頭,主角沒有到處躲藏的驚慌失措,也沒有如特工007追逐戰、迫害等搧動情感的戲碼,完全以淡淡然的情緒來訴說故事。

故事完全以淡淡然的情緒來訴說。(《官謊真相》劇照)

主角等待審判的煎熬、無助,因為起訴而被孤立,反映英國政府對伊拉克戰爭的立場都是輕描淡寫。政治手段並不只是着重審判結果,高姿態的控訴,而是漫長等待審判的過程足以殺雞儆猴。

鬼絲對主角的辯護律師足智多謀不禁比讚,律師提出辯護的論證正正讓政府啞口無言。

鬼絲對辯護律師的足智多謀不禁比讚。(《官謊真相》劇照)

改編故事的掙扎莫過於是否沿用真實結局作結,剛巧《官》真實結局非常戲劇般離奇。

鬼絲真心推薦大家觀看前不要看劇透和真實故事的來龍去脈。否則觀看體驗會遜色不少。

說完口碑,大家下一句可能會問,《官》值得觀看嗎?

若說故事述說力、劇情順暢度或是演員們演繹等方面,的確與得到獎項提名有一定距離。但是故事背後精神實在值得敬佩,保護良知而不被吃掉,敢怒又敢言去挑戰權力的勇氣,真的是難能可貴。

故事背後的精神真的是難能可貴。(《官謊真相》劇照)

《官謊真相》(又名官方機密、暪天機密、Official Secrets) 上映年份︰2019 導演︰Gavin Hood 編劇︰Gregory Bernstein, Sara Bernstein, Gavin Hood 主演︰Keira Knightley, Adam Bakri, Matt Smith

電影海報。(《官謊真相》海報)

內容提供:鬼絲愛漫遊

作者Facebook專頁:鬼絲愛漫遊

看更多01撐場相關文章:

鬼絲愛漫遊推介新年連假殺時間 Netflix

Netflix電影=聖誕衝衝衝 X 聖誕王子皇家寶貝X騎劫了聖誕節

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)