【尊尼特普】受家暴案纏繞多時　飾演過無數奇幻角色的男神

編按:尊尼.特普的家暴案掀起熱議,直到近日終於有新進展。讓我們跟這位撐場用戶一起回顧這位荷里活男神的經典代表作,並祝願他在未來會有更多好的演藝突破吧!

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「家暴案水落石出 回顧尊尼·特普(Johnny Depp)代表作」

尊尼·特普(Johnny Depp)與前妻安芭·赫德(Amber Heard)打官司多年的家暴案,近期因流出的錄音終有進展。錄音中女方承認多次動手,為特普平反。該事件無疑對其名譽作出損害,不過尊尼·特普作為一位有個性的影星,其不可取代的風格使他在電影圈內大放異彩,今次讓我們回顧一下他的幾套代表作吧!

特普於1990年主演電影《幻海奇緣》(Edward Scissorhands)的男主角「剪刀手愛德華」,演繹一位雙手為剪刀而性格單純的半成品人造人,從孤僻的山上古堡,被帶到外面文明社會後成長、與女主相戀的故事。直至製作這部電影前,他原本因為電視劇《逃學黐孖咇》(21 Jump Street)的偶像形象一夜而紅,但他不甘於此,故參演電影時便一改風格,不被既有形象牽制,並專業地揣摩劇本,由情感開始理解故事中的愛德華。為扮演這全片只有169個字台詞的角色,不僅要每天要用接近2小時來化妝換裝,亦觀看大量著名無聲電影演員查理斯·卓別靈的電影,參考其以肢體語言代替言語的表演方式,只求更好地詮釋這角色。而合作無間的尊尼·特普跟導演添·布頓也多次搭擋,後來至少合作過六次。

《幻海奇緣》導演添·布頓曾形容尊尼·特普的雙眼毋須言語便能說話。(《幻海奇緣》劇照)

改編自同名小說,2003年版《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)電影作為90後的童年回憶,可謂實現無數吃貨的夢想,展示一個零食放題的國度。同樣由跟《幻海奇緣》的導演添·布頓執導,特普飾演王卡衛(Willy Wonka),是巧克力工廠的老闆,脾氣多變並帶有神秘感。個人而言,最大驚奇就是他這部電影內的打扮終於較為整潔,並因為角色需要,常要露出完美地皎潔的牙齒,顯出他的高顏值(錯重點),其穿着也別具心機,是從瑪麗蓮·曼森(Marilyn Manson)的專輯《驚世駭俗》(The Golden Age of Grotesque)得到靈感,十足從動畫走出來的感覺。特普對角色的演繹亦具心思,據說他扮演王卡衛時以弗雷德・羅傑斯(Fred Rogers)等節目主持的形式為藍本,而王卡衛的聲音則是特普在女兒前試演並被表示喜歡,故選擇該聲音的演繹方式。

不能不提的《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)電影系列,是尊尼·特普難得地參與的大製作電影,而他飾演的巴積克船長(Jack Sparrow)風靡世界各地,亦為他獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名。他在戲中不少即興創作或是奇趣想法,例如經典台詞「Bring me that horizon」及巴積克船長的金牙,都令這角色顯得栩栩如生,注入了生命似的。而當該角色在小朋友之間大受歡迎時,特普私下多次探訪學校及醫院的兒童,並化身巴積克船長,為小朋友打氣並實現了他們的心願,非常有意義。尊尼·特普對每部作品都創意力十足,尤其對角色塑造別出心裁,令他形象百變,總為觀眾呈現不一樣的角色及富幻想的世界,接下來就讓我們繼續期待他又會為我們呈獻怎樣的作品吧!

《加勒比海盜》片尾經典台詞「Bring me that horizon」,聽說是特普早上攝影時想到的。(《魔盜王決戰鬼盜船》(2003)劇照)

內容提供:雪話

