【尊尼特普】受家暴案纏繞多時　飾演過無數奇幻角色的男神

編按：尊尼．特普的家暴案掀起熱議，直到近日終於有新進展。讓我們跟這位撐場用戶一起回顧這位荷里活男神的經典代表作，並祝願他在未來會有更多好的演藝突破吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「家暴案水落石出 回顧尊尼·特普（Johnny Depp）代表作」，刊於01撐場】

尊尼·特普（Johnny Depp）與前妻安芭·赫德（Amber Heard）打官司多年的家暴案，近期因流出的錄音終有進展。錄音中女方承認多次動手，為特普平反。該事件無疑對其名譽作出損害，不過尊尼·特普作為一位有個性的影星，其不可取代的風格使他在電影圈內大放異彩，今次讓我們回顧一下他的幾套代表作吧！

特普於1990年主演電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）的男主角「剪刀手愛德華」，演繹一位雙手為剪刀而性格單純的半成品人造人，從孤僻的山上古堡，被帶到外面文明社會後成長、與女主相戀的故事。直至製作這部電影前，他原本因為電視劇《逃學黐孖咇》（21 Jump Street）的偶像形象一夜而紅，但他不甘於此，故參演電影時便一改風格，不被既有形象牽制，並專業地揣摩劇本，由情感開始理解故事中的愛德華。為扮演這全片只有169個字台詞的角色，不僅要每天要用接近2小時來化妝換裝，亦觀看大量著名無聲電影演員查理斯·卓別靈的電影，參考其以肢體語言代替言語的表演方式，只求更好地詮釋這角色。而合作無間的尊尼·特普跟導演添·布頓也多次搭擋，後來至少合作過六次。

《幻海奇緣》導演添·布頓曾形容尊尼·特普的雙眼毋須言語便能說話。（《幻海奇緣》劇照）

改編自同名小說，2003年版《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）電影作為90後的童年回憶，可謂實現無數吃貨的夢想，展示一個零食放題的國度。同樣由跟《幻海奇緣》的導演添·布頓執導，特普飾演王卡衛（Willy Wonka），是巧克力工廠的老闆，脾氣多變並帶有神秘感。個人而言，最大驚奇就是他這部電影內的打扮終於較為整潔，並因為角色需要，常要露出完美地皎潔的牙齒，顯出他的高顏值（錯重點），其穿着也別具心機，是從瑪麗蓮·曼森（Marilyn Manson）的專輯《驚世駭俗》（The Golden Age of Grotesque）得到靈感，十足從動畫走出來的感覺。特普對角色的演繹亦具心思，據說他扮演王卡衛時以弗雷德・羅傑斯（Fred Rogers）等節目主持的形式為藍本，而王卡衛的聲音則是特普在女兒前試演並被表示喜歡，故選擇該聲音的演繹方式。

不能不提的《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）電影系列，是尊尼·特普難得地參與的大製作電影，而他飾演的巴積克船長（Jack Sparrow）風靡世界各地，亦為他獲得奧斯卡金像獎最佳男主角提名。他在戲中不少即興創作或是奇趣想法，例如經典台詞「Bring me that horizon」及巴積克船長的金牙，都令這角色顯得栩栩如生，注入了生命似的。而當該角色在小朋友之間大受歡迎時，特普私下多次探訪學校及醫院的兒童，並化身巴積克船長，為小朋友打氣並實現了他們的心願，非常有意義。尊尼·特普對每部作品都創意力十足，尤其對角色塑造別出心裁，令他形象百變，總為觀眾呈現不一樣的角色及富幻想的世界，接下來就讓我們繼續期待他又會為我們呈獻怎樣的作品吧！

《加勒比海盜》片尾經典台詞「Bring me that horizon」，聽說是特普早上攝影時想到的。（《魔盜王決戰鬼盜船》（2003）劇照）

內容提供：雪話

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