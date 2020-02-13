【古代防疫】「隔離」始於秦朝被批不仁　宋神宗一招穩定市況疫情

這半年來，世界各地都頻頻出現天災人禍，僅僅是澳洲的山火就足足燃燒了五個多月。最近，最受人關注的國際性事件便是武漢肺炎。古人相信，世間出現的天災與疫症都是由於人類違反自然的行為而導致的結果。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「古代君主如何防範疫症？ 隔離觀念原來早已出現於秦朝？」，刊於01撐場】

這種說法不無道理，參考03年SARS與現在NCP（新冠肺炎）的經歷，疫症爆發的原因正正與人類進食野味息息相關。人類與野生動物向來都有適當的安全距離，一旦打破了這種平衡，人類就得承受自然界所帶來的報復。

這半年來，世界各地都頻頻出現天災人禍，僅僅是澳洲的山火就足足燃燒了五個多月。 （gettyimage）

從古到今，防治疫疾，皆是每個當權者需要面對的挑戰。考古學家早從甲骨文之中發現了有關疾疫與癘的文字記錄，在中國歷史上最早的疫症記錄便是出現於周代魯莊公二十年，齊大災。《公羊傳》中解釋齊大災即是「傳染病毒」。那麼在古代的時候，既沒有先進的醫療技術，亦沒有充足的防護裝備，古代人是如何防疫的呢？各君主又有何防疫措施？

雖然沒有先進的醫療技術與充足的防疫裝備，幸好古代的君主都是個有腦袋的當權者，「隔離」的觀念早已植根於秦朝。在過去，麻風病是一種無法根治的慢性傳染疾病。在秦簡中有「癘遷所」的記載，而所謂的「癘遷所」就是專門收容和隔離病人的醫院，這醫院距今已經有2000多年的歷史。「隔離」的措施一直被後代君主所沿用，《漢書·平帝紀》就寫道：「元始二年，旱蝗，民疾疫者，舍空邸第，為置醫藥。」，而到了南北朝時就更加成為了定制。不過，當時的「隔離令」也曾引起民間的爭議。在晉朝，當朝臣一家有3人被感染時，其他沒有被感染的親屬在百日內也是不得入宮，很多人都批評當時的隔離措施是不仁。

在晉朝，當朝臣一家有3人被感染時，其他沒有被感染的親屬在百日內也是不得入宮。（維基百科／shizhao）

除了隔離外，君主亦會加強監察，要求地方政府定期上報民間事務給皇帝知曉。西漢時，地方一旦出現疫症便需要上報給皇帝。而皇帝得悉後，往往會下詔書罪己，表示天降大災，天子有責任檢視自己的言行。同時，皇帝亦會下令官員不得玩樂，除了公務開支外，應當省下金錢用於救災。這些措施雖然對防疫沒有太大作用，但卻起了安撫民情之效，以穩定社會。

南北朝隋唐時期，地方都會設置醫博士，掌療民疾。皇帝亦會派地方官上山下鄉，採納醫藥。此外，一些官府和宗教性保健機構會隨着疫症發展來安置疫民。《南齊書．文惠太子傳》載：「太子與竟陵王子良俱好釋氏，立六館以養窮民」《竟陵王》又載：「子良於貧病不能立者，在第北立廨收養給衣及養。」

此外，一些官府和宗教性保健機構會隨着疫症發展來安置疫民。（《女醫明妃傳》劇照）

在宋代，醫療體制更有所革新，從官廷轉向民間。宋神宗熙寧九年便設立了「太醫局賣藥所」，在此基礎下又延伸出兩機構，分別為「和劑局」和「惠民局」。「和劑局」的職責為把藥物和藥劑做成丸、散、膏和丹，並由朝廷統一出售。這種方法既統一了藥方的價格，防止商人囤積居奇，亦防止了市面上有劣質藥方的出現。「惠民局」顧名思義就是向貧窮的百姓發放藥物。到了明清時期，甚至出現了會為貧病無依者提供的養濟院，但卻是由地方紳士與各種慈善機構成立的，並非建制化的醫療機構。

再審視香港的情況，不禁覺得唏噓，港府處理疫症的方式似乎比先帝更為不足。貴為國際大都會的香港，市民需要為口罩而奔波，商人囤積居奇，推高物價，「黑心口罩」亦流入市面。一些前線工作者，如清潔工，在口罩不足的情況下卻仍要勉強開工。真的不得不佩服宋神宗，能夠做到統一生產、統一價格，杜絕劣貨，且能照顧到貧苦百姓，實在是難能可貴的一件事呢！

內容提供：森美健康

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