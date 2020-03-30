【社會責任】香港共享工作空間需要進化？日本聘名校協助會員發展

編按：香港的共享空間很多，但真正運用它的人很少，相比之下，日本東京的Shibuya QWS卻運作得十分不錯，到底它有什麼個人之處呢，作者李偉民為你一一分析。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不再Co-work，是Co-project，澀谷商界發動的Shibuya QWS: 香港可效法嗎？」，刊於01撐場】

唸大學時，儉用省吃，存錢去嚮往的東京。學了四次日文，雖然都半途而廢，也是為了東京。

東京，除了地震以外，是最優秀的亞洲城市，傳統和現代、物質與精神、繁榮跟悠閒、文明及享樂，一切妥當。

東京，除了地震以外，是最優秀的亞洲城市。（作者提供）

九十年代，東京受到日本經濟爆破的摧毀，南柯一夢。我也開始貪新忘舊，嫌棄東京老化，人窮志短：舊餐廳有異味、百貨公司沒有新裝潢、潮人突然穿Uniqlo。

「長命首相」安倍晉三2012再上台，提出「安倍經濟學」，稱為「三枝箭」：第一，寬鬆貨幣供應，第二，擴大財政開支，第三，結構性改革，例如設立經濟特區。我的日本朋友說：「安倍經濟未見成效，但是，他讓日本人醒覺，大家不進步，便成為大叔。」

近年，東京人發力了，心坎又重新喜歡東京：高樓處處在建、價廉的新衣服品牌湧現、新食店又潮又好、服務業的人開始懂英文。

喜歡把東京三個地寶比喻為香港地區：銀座(Ginza) 是尖沙咀、新宿(Shinjuku) 是旺角、澀谷(Shibuya) 是銅鑼灣，我們常誤讀日字，以為是「涉」谷，其實是苦「澀」的澀字，故此，有些外國人叫它做「Bitter Valley」。

新宿（Shinjuku）就像香港的旺角。（tautau／unsplash）

澀谷區，佈滿小丘和低谷，在遠古是鹽谷，也是墳穴地帶。江戶時代，澀谷的山崗則是武士民居，低地是稻田。環迴東京的重要鐵路叫山手線(Yamanote Line) ，可追溯至1885年，由於澀谷是山手線的繁忙轉車站，故此，發展成熱鬧的購物區。

澀谷最著名的不是西武(Seibu)或東急(Tokyu) 百貨，是它的鐵路站。兩個原因：車站前面有一個秋田犬「小八」的雕像，牠的主人是東京大學的教授，1925年，教授猝逝，但是小八仍然每天到澀谷車站等候主人下班，日復一日，經過十年後，小八患癌去世，人們為了紀念牠的忠心，豎立了銅像。第二，是車站出口的「十字路口」，它是東京經典的觀光點：為了節省時間，當交通燈轉色，東南西北，四個街角的行人同時橫過馬路，蔚為奇觀，每天穿越十字路口的人高達30多萬，外國人把這十字路口稱為「Shibuya Scramble Crossing」，即「澀谷搶界」的意思。

澀谷鐵路站著名的其中一個原因是車站前面有一個秋田犬「小八」的雕像。（作者提供）

最近，澀谷舊車站重建，叫「Shibuya Scramble Square」，第一期樓高47層，天台叫「Shibuya Sky」，可欣賞東京的鑽石夜景；低層至14樓為商場，逾200間店舖，天下牡丹一樣紅，店舖很美，可是對我已無驚喜；最特別是十一樓的三百年老店「中川政七商店」，它展示全國超過數百名「手作人」合製的4,000多件商品，每一件都精巧，值得觀賞；此外，商場內的公共標識系統夠潮、夠格，喜歡設計的要來「偷師」。

Shibuya Scramble Square最教我流連的是它十五樓的多用途空間，叫做「Shibuya QWS」。外表看來，和一般的co-working space (共享工作室) 沒有什麼分別，有工作空間、活動空間、休息空間、交流空間，加起來約2,600平方米。什麼是「QWS」呢？它代表「Question With Sensibility」，簡單來說，是「敏銳提問」。

Shibuya Scramble Square最教我流連的是它十五樓的多用途空間，叫做「Shibuya QWS」。（作者提供）

Shibuya QWS背後有三個大財團在發功：東急株式會社(Tokyu Corporation)、東日本鉄路(East Japan Railway) 和東京地下鉄(Tokyo Subway Corporation) 。它是一個「社會良心計劃」，靈感來自鐵路站前面，世界知名的「Shibuya Scramble Crossing」：每天，數十萬人在這交匯處橫過馬路，他們來自不同背景、不同性格、不同專長，不過，如果有一處地方，可以讓這些人(特別是年輕人)「交匯」，共同對社會產生新的想法和新的貢獻，會是何等精采。新價值的起點，來自大家對所探索的事情不斷質問提詢，只要問題尖銳和富啟發性，終於會找到好答案。

QWS和一般共用空間不同，它不只是陌生人走在一起，共同使用的一個地方，它還要求參與的人，擺脫「使用者」或「租客」的身份，他們要「入會」。成為「會員」(members) 後，參與QWS的「社區」(QWS Community) 及其「活動」(QWS Program)，通過會員之間的認識、溝通、合作、思考、共創這個五步過程，為東京、其他地方，以至全人類，產生「新力量」(New Movement)。

QWS要求參與的人，擺脫「使用者」或「租客」的身份，他們要「入會」。（作者提供）

會員有三種：個人、團體和企業，而共同合作的項目(Co-project)，所作出的貢獻，也分為經濟、社會和人類的三方面，有收入或沒有收入的項目都可以，總之，希望會員和Shibuya Scramble Crossing的過路人一樣，通過「匯聚」，激起無窮的可能。因此，不準備和別人合作的「孤獨精」切勿參加這個Shibuya QWS，但是，對於那些想為自己和社會做點事情的人，通過嶄新的Co-project Space(共項空間)，可以交上合作夥伴，得到別人的翅膀，如虎添翼，不過，如果其他會員是空談「大隻講」，又怎辦？

那裏的工作人員都穿上一件白袍，看似醫生，頗好玩。我問笑容滿面的負責人：「外國會員可以嗎？」她說：「可以。」我追問：「目前有什麼好項目？」她回答：「我們剛起步，一切仍在發展中，目前已有些關於農業和環保的項目。」我瞄瞄他們的通信板，會員已經貼滿不同的問題和建議。我問每月費用多少，不貴，約二、三千港幣。

不準備和別人合作的「孤獨精」切勿參加這個Shibuya QWS。（作者提供）

Co-working space在香港流行了一段時間，近年，「供過於求」，有些空間開始倒閉，因為沒有質素的，只是把地方分租出去，做「包租公」，會員佔用一個座位，打開電腦，每天上班、下班，和其他會員「零」交流。較好的共享空間，會安排一些社交活動給會員，喝喝酒、聽講座，但是情誼長不了利益，和Shibuya QWS co-project space的形式，無論在安排上和目的上，有著天淵之別。

在推動會員「共贏」項目方面，Shibuya QWS花了大量氣力在背後牽線，他們成立了「Booster Office」(助推辦公室) ，安排一流專家坐鎮，無私地為會員提供支援，例如有三浦法律事務所(Miura & Partners)、資本服務公司Scrum Ventures、活動顧問Peatix、創新中心Mirai Innovation Center等等。香港有句話「塞錢入你袋」，意思是給予寶貴意見的價值，等同把一筆錢塞進你的口袋。好的導師，勞苦功高。

此外，學術理論的指導，也非常重要，Shibuya QWS和名牌大學聯繫，即東京大學、東京工業大學、早稻田大學、東京城市大學和慶應義塾大學，邀請他們成為顧問，隨時協助會員。

Shibuya QWS成立了「Booster Office」，安排一流專家坐鎮，無私地為會員提供支援。（作者提供）

只專注賺錢，不在其他方面貢獻社會，這「獨善其身」的企業態度已經過期，甚至被社會斥責，更有些富豪的第二代，現常被指為「上流寄生族」。以往，企業捐錢做點善事，便滿足了所謂「企業社會責任」(corporate social responsibility)，今天，大家不「收貨」，潮流要大企業多做兩件事：impact investment (社會影響力投資) 和「ESG計劃」(environmental , social and governance programs)(governance是指企業或社會建立更理想制度)。社會影響力投資是指一些能為社會產生良性影響，同時也帶來財務回報的一種投資，例如以低息借貸給落後國家的弱勢女性，讓她們自強，創辦自己的小型企業；ESG計劃是指企業對環保、社會及管治方面的長期投入，換言之，企業對這些有益但非牟利的項目，要作出長期的推動承擔。

【↓↓↓↓↓點擊下圖查看更多Shibuya QWS的內部環境↓↓↓↓↓】

+ 19 + 18 + 17

希望Shibuya QWS的概念，給予香港企業新的靈感，以impact investment或ESG programs的角度，帶頭成立co-project space，讓我們的年輕人，有地方、有項目、有資源，還得到「高人」手拖手，把祈求變成明媚現實，為沮喪的香港人送HARBS水果蛋糕，還要在澀谷買的！

內容提供：李偉民

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