肺炎疫情下港人應反思的七個面向：有危機未必不是一件好事

編按：今日香港，在疫情肆虐下，市民並非只能「坐以待斃」，當然可以從中危機中反思未來。下文筆者為你提供七個現時值得深思的題目。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港人在肺炎陰影下，為何仍有七處樂觀積極的地方？」，刊於01撐場】

越南北部的人瑞說：「她活命百年，因為樂觀。」

全球都感染新冠肺炎，這種病毒沒有解藥，生死與否，在乎個人抵抗力。生活、工作、唸書、做生意、出入境，無一不受影響，疫情是否受控，還要看七月的夏天。日子流長，怎能沒有一次感冒，如果發燒，就算是杯弓蛇影，準被嚇得半死。

目前，大家什麼都不敢做，更不敢想。過了一天又一關，但當脫下口罩，想一想，今次的壞事是否有「好事」成分？今次COVID-19，其實帶來了七個值得香港人思考的題目；反思有所得，一切不必悲觀。

+ 4 + 3 + 2

一、衛生。

年紀大，跑的地方多。老實說，香港人在個人和公共衛生的行為，仍未達標。很多人要求低、又自私。多少街道、溝渠、家居、廁所、廚房，還是髒兮兮的，不少人隨便在餐廳打噴嚏、在郊外拋垃圾。經過今次的災禍，很多香港人乾淨了，但是頑石仍在。昨天去了康山一家百貨公司的Food Court，在疫情嚴峻的時候，兩個廚師小解後，竟然不洗手，走回攤檔處理食物；而有些餐廳，冥頑不靈，廁所依舊沒有洗手液；外國回來的，還通街走。

有宗教信仰的，認為今次炎疫是一個信息，對人類提出警告：大家不能再污染大自然、殺害野生動物、弄污生活的環境、衍生細菌病毒。那些常常掛在口邊，說「大菌食細菌，細菌當補品」、「該死不該病」、「又不是自己吃，關我屁事」的人，要改變劣根性，重新做人。有句話叫「有危便有機」，今次COVID-19，給了這些人痛定思痛的機會。

老實說，香港人在個人和公共衛生的行為，仍未達標。（Donovan Valdivia/unsplash）

二、家庭。

小時候，香港人生活簡樸，閒錢不多，沒有諸多理由留在街外，黃昏過後，一家相聚，吃飯聊天。七時，電視播放流行劇《啼笑因緣》來伴菜；十時多，就上床休息。後來，經濟「發達」，家裏不作久留，我的阿姨常說：「家裏有蟻嗎?」大家晚上樂在外面應酬、喝酒、購物、去健身房；家，只是睡覺的地方，家人溝通也靠手機，晚上十二時的銅鑼灣，熙來攘往。我參加婚宴，和女侍應聊天，她說：「我住新界，待會酒席完了，回到家，接近零晨一時，孩子們都睡着，到我明天醒來，他們又上學去了。」多少人過着「有家恍似無家」的生活？

昨夜往商場蹓躂，只不過是九時，店舖關門，人們趕回家，早點和家人相處。一個家，頓時溫暖起來，好像回到七十年代般親密的生活；人窮，但是蝸居是避難所，關懷滿溢。COVID-19讓香港人思考，以往的日子「忙、盲、茫」，我們想賺更多的錢讓家庭快樂，但更多的錢反而讓家人關係疏離，到底金錢和家庭幸福，今後如何平衡？

小時候，香港人生活簡樸，閒錢不多，沒有諸多理由留在街外，黃昏過後，一家相聚，吃飯聊天。（Chad Tetzlaff/unsplash）

三、新經濟。

思考出路，對香港人而言，委實太重要了，我們常常以為「香港是國際金融大都會，別人就會拿着鈔票上繳」，這想法變得「離地」。想一想，除了老經濟，在未來十年，我們拿出什麼新經濟和別人競爭？來平息年輕人對「缺乏上流」的不滿？

2003年「沙士」疫情過後，政府為了解決經濟危機，開放各省市，容許內地居民毋須參加旅行團，以「個人旅遊」方式來港，於是內地旅客逐年遞增，由2002年的六百多萬人次，急升至2018年的五千萬。但是，「自由行」是舊藥方，到底未來還有多少增長？而「自由行」這刺激經濟的方案，過去的力度，已明顯超出香港的社會負荷，引起近年的社會矛盾。今次若新冠肺炎走了，我們仍是舊招再用嗎？而「轉身也有困難」的商界，是否願意鼓起勇氣，為香港做點事，帶領大家跳上全球的「科技」和「創意」經濟的列車？

七八十年代，人浮於事，每個畢業生不會期待僱主如日本人常說的「一括採用」。那時候，很多年輕人立志創業。近十年，香港經濟過熱，「事浮於人」，找一份萬多元月薪的工作毫不困難，於是，打工族出現了一批懶人，沒有熱誠和目標，只是怨天尤人。今次疫情過後，壞的方面當然是抱頭共哭，但是，好的方面便是浴火重生，香港要人思考在未來「科技」和「創意」的世界大勢中，如何找到定位。

我們常常以為「香港是國際金融大都會，別人就會拿着鈔票上繳」，這想法變得「離地」。（Ruslan Bardash/unsplash）

四、科技應用。

過去一個月，不用推動，香港也變成Smart City，人人一部手機，分分秒秒按下去，選擇太豐富了：網上交易、網上新聞、網上會議、網上上班、網上購物、網上監察家裏小孩子的系統、網上老師授課、網上醫生資訊服務、串流視頻平台、線上藝術展覽（例如本地的「Art Power」）、網上打麻將、網上交友、網上通訊……新興的科技應用，更可以和新經濟掛鉤，例如在新加坡，他們便乘勢推出手機程式叫「Trace Together」，記錄肺炎患者曾接觸過的人士。

要防止病毒傳播，Social Distancing（社交距離）突然成為必要，人和人疏離，只好靠網上聯繫，在短短一兩個月內，網上應用程式百花齊放，「疫」境自強。今次，香港人正進行一次大遷徙，我們不分老幼，從地上移居到網上，虛擬世界盛開，香港人應該把握機會，利用資訊科技和創作意念，整合社會的系統和力量，讓我們邁進一步。

要防止病毒傳播，Social Distancing（社交距離）突然成為必要，人和人疏離，只好靠網上聯繫。（Austin Poon/unsplash）

五、關心社會。

去年的社會動盪，讓一大群不關心政治的香港人，感受切膚之痛，於是改變態度，留意新聞和評論，從冷漠化為熱衷。我在地鐵、酒樓、Starbucks，都聽到人們談論時事局勢、政治主張，而且不分年齡和教育背景，都興致勃發，這是我在香港活了數十年，從來未感受過的。今次的肺炎襲港，令大家更上一層樓，宛如醫學博士，對於防疫方法，滔滔不絕，這些都是好事。在社會議題上，過去是漠然置之，現在香港人對「香港事」重拾熱情，只要人們找到共識，但願可以齊心解決難題，今次的態度改變，肯定是一個里程碑。

「苦中作樂」是應付逆境的最好方法。（資料圖片）

六、創意

「苦中作樂」是應付逆境的最好方法，香港人有句話叫「吊頸都要唞氣」，真的幽默。所以，我們每天收到大量的「開心資訊」、照片、短片、文字、漫畫……什麼都有，例如廁紙形狀的蛋糕、教人防疫的舞蹈、互相鼓勵的歌曲、諷刺時弊的棟篤笑、創意的殺菌良方，應有盡有；手機可怕，但亦偉大，誰人想到什麼，便可以製作內容，放上互聯網，讓千萬人分享，許多東西幽默機智，讓我們感受到創意的力量。

所謂「創意」，有兩個層面，第一是個別的「創意工業」（Creative Industries）；第二是社會整體的「創意思維」（Creative Thinking）。香港人有時代感、認識國際、充滿創意。可惜商界往往說：「我買債券，收息都四厘，文化創意產業，沒有保證回報，不是我杯茶！」這些心態便是貽害香港的病毒源頭。希望商界戒除「鋪鋪」必賺的心態，以後願意拿少量資金，為香港出力，投資一些不談回報的創意產業，因為當香港年輕人繼續不滿、社會動盪持續，這個城市的商界，會「有啖好食」嗎？香港目前的創意工業，最缺乏是一些外銷型的「龍頭」，例如流行音樂、電影、動漫等，舊的衰退了，新的又接不上。

至於「創意思維」，便是各行各業，包括政府、銀行、金融，專業等，檢視舊的工作框框，然後根據「以人為本、目標為本」的精神，好好改良以往的保守運作方式，提高工作目標的成效，這便是香港人要選擇的創意思維，而不是天天抗拒說：「規矩是這樣。」今次瘟疫，雖然把香港置之半死，但是它迫使我們考慮衰落還是重生。

七、明白到處楊梅一樣花。

很奇怪，香港有一群人，永遠相信「外國月亮比較圓」。在九十年代以前，西方比較先進，香港仍算落後，這句話尚有可信之處。但是到了今天，香港和西方比較，真的各有明亮和黑暗，何必過分崇洋，猥自枉屈？

香港社會迷信洋人最優秀，次等便是在英、美、澳、加長大或唸書的華人，三等是曾經放洋的內地人，而「陀地」視為基層；怪不得很多本地年輕人，說英語都要假扮美國口音，卻被取笑為「MKABC」（旺角美籍華人）。炎疫發生初期，許多人覺得香港方方面面都處理失當，後來，當炎疫在外國爆發，大家才恍然頓悟「到處楊梅一樣花」。原來西洋人一樣會亂來、搶口罩和廁紙、不守規矩、打架……而政府一樣東翻西倒。最奇怪的是有些平常誇獎外國月亮圓的人，卻在這個時候跑回香港避疫；所以，香港人真的不用看扁自己，過去被寵壞了，只要重新踏步，未來日子便不一樣。

當炎疫在外國爆發，大家才恍然頓悟「到處楊梅一樣花」。原來西洋人一樣會亂來、搶口罩和廁紙、不守規矩、打架……而政府一樣東翻西倒。（Twitter 「theRza2u」）

經營加大碼衣服的高穎芝接受訪問時，她說：「挫折打不死人，視挫折為經驗，忘記不開心的事情，經一事，長一智。」我感同身受，和大家一起在不幸中看到曙光。

內容提供：李偉民

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