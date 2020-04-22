【李偉才】疫情過後全球暖化是更大考驗　綠色新政是全球出路？

全球暖化問題日益嚴重，李偉才認為要解決問題，就要從參考這次防疫行動的手法做起，且看下文建議。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「公義復蘇與綠色新政—「350香港」就「2020地球日」發表之聲名」】

「350香港」簽署了《為新型冠狀病毒疫症影響提供緩助和復蘇的 5大公義原則》。（資料圖片）

本年3月24日，「350香港」簽署了一項由數百個國際公民團體共同簽署的聲明：《為新型冠狀病毒疫症影響提供緩助和復蘇的 5大公義原則》（5 Principles for a Just COVID-19 Relief and Stimulus）。這5大原則是：

1. 必須毫無例外地將所有人的健康置於首位； 2. 必須向受影響的人民提供直接的經濟緩助； 3. 必須集中援助工人和社群，而非企業的高層； 4. 必須為經濟的永續發展打好基礎，並防止類似危機再次出現（其間必須盡快將全球的二氧化碳排放減至零）； 5. 必須增進跨國的人民團結和強化社區，不要讓專權政治膨脹

今天（4月22日）是全球環保運動「地球日」的50周年，藉著這個重要的日子，「350香港」進一步發出以下強烈的呼籲：

1、如果一種肉眼看不見的病毒已可令文明社會於短期內停擺，我們可以想見，當全球暖化所引發的巨大生態環境災劫接踵而來之時，我們引以為傲的文明會是何等脆弱？而它們所帶來的衝擊和苦難將會何等嚴重？這次瘟疫令我們深刻了解，「未發生」不等於「不會發生」，是以「350香港」強烈呼籲，我們絕不能「見到棺材才懂得流淚」，而必須防範於未然，及時阻止暖化的趨勢，亦即盡快停止所有化石燃料（煤、石油、天然氣）的使用，其間絕無拖延和妥協的餘地。

當全球暖化所引發的巨大生態環境災劫接踵而來之時，我們引以為傲的文明會是何等脆弱？（unsplash/Anne Nygård）

2、一直以來，大部分人都以為我們的首要任務是保持社會的「如常運作」（business-as-usual），而對抗全球暖化所要求的社會和經濟改革，會帶來我們所承受不了的巨大衝擊，所以是毫不實際也不可取的。但這次瘟疫告訴我們，災難當前，社會的運作原來可以在短期內改弦更張，而天並沒有塌下來。這令我們清楚地看出，對抗暖化所需要的各種政策如開徵碳稅、大力節約能源的使用、大力開發可再生能源、向低收入家庭提供能源開支補助、嚴格執行工業生產的循環再造…，甚至引入肉食稅和進行能源配給等，也不會令「天塌下來」。而比起暖化所會帶來的浩劫，這些都是絕對值得付出的代價。相反，當災難來臨才作出反應，所付的代價（包括人命的代價）將會大上十倍甚至百倍。

當災難來臨才作出反應，所付的代價（包括人命的代價）將會大上十倍甚至百倍。（unsplash/William DeHoogh）

3、過去十數年來，不少學者提出了「綠色新政」（Green New Deal）的倡議，指出大力推動各種綠色產業，既可挽救環境生態危機，也可創造大量的就業機會，從而振興經濟和促進社會繁榮，是一種一舉兩得的雙贏政策。這些倡議亦往往包含著消減貧富懸殊和各種社會不公義的舉措，從而創造一個更為穩定和諧的社會。2019年初，一個推動「綠色新政」的議案曾於美國國會被提出，但最後沒有通過。然而，今年4月16日，南韓政府宣布「綠色新政」將會成為國策，並承諾於2050年將碳排放降至零。「350香港」強烈呼籲，這也應該盡快成為香港的政策目標。

4、在這次瘟疫中，我們固然看到政府的重要性，卻也看到人民的自發性和團結一致的重要。這種群眾的自覺在政府頻頻失誤時起了重要的自我保護作用。在對抗全球暖化的道路上，我們也必須信賴群眾並在最大程度上發揮群眾的力量，而不是將問題僅僅交託給一班技術官僚。也就是說，我們必須盡快展開有關問題的全民討論，讓市民對於如何「犧牲短期的利益以保障長遠的利益」達成共識。在政府方面，在積極貫徹「綠色新政」的同時，亦必須好像是次瘟疫期間，定期召開記者會或聽證會，以交待對抗暖化的最新進展。

在政府方面，在積極貫徹「綠色新政」的同時，亦必須好像是次瘟疫期間，定期召開記者會或聽證會，以交待對抗暖化的最新進展。（unsplash/Matt Chesin）

今天，全世界都熱切希望疫情能夠盡快過去，好讓社會回復正軌。但事實是，自上世紀以來，世界的發展其實一直處於「歪軌」而非「正軌」，而即使疫情消失，如果我們回復到這個「歪軌」之上，人類只會不斷迎來比這次瘟疫更為可怕的災難。

我們曾經相信，只要經濟不斷增長，政府可以帶領我們解決各種問題，但無論是金融危機、生態危機和貧富差距不斷增加的道德危機都向我們揭示，單靠政府不能解決問題。大瘟疫下，香港人選擇相信科學，以集體智慧和生活方式的改變克服困難。我們相信，同樣的智慧將於對抗氣候危機時發揮關鍵的作用。

我們深信，趨勢不等於命運，而「另一個世界是可能的」（Another World Is Possible！）。我們若能堅持疫後復蘇的5大公義原則，並且盡快推動「綠色新政」，我們仍然有可能力挽狂瀾，令我們的子女免於災難，並且開創一個更美好和昌盛的世界。

「350」香港

2020 年4月 22日「地球日」50周年

內容提供：李偉才

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