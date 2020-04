【李偉才】疫情過後全球暖化是更大考驗　綠色新政是全球出路？

全球暖化問題日益嚴重,李偉才認為要解決問題,就要從參考這次防疫行動的手法做起,且看下文建議。

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「公義復蘇與綠色新政—「350香港」就「2020地球日」發表之聲名」】

「350香港」簽署了《為新型冠狀病毒疫症影響提供緩助和復蘇的 5大公義原則》。(資料圖片)

本年3月24日,「350香港」簽署了一項由數百個國際公民團體共同簽署的聲明:《為新型冠狀病毒疫症影響提供緩助和復蘇的 5大公義原則》(5 Principles for a Just COVID-19 Relief and Stimulus)。這5大原則是:

1. 必須毫無例外地將所有人的健康置於首位; 2. 必須向受影響的人民提供直接的經濟緩助; 3. 必須集中援助工人和社群,而非企業的高層; 4. 必須為經濟的永續發展打好基礎,並防止類似危機再次出現(其間必須盡快將全球的二氧化碳排放減至零); 5. 必須增進跨國的人民團結和強化社區,不要讓專權政治膨脹

今天(4月22日)是全球環保運動「地球日」的50周年,藉著這個重要的日子,「350香港」進一步發出以下強烈的呼籲:

1、如果一種肉眼看不見的病毒已可令文明社會於短期內停擺,我們可以想見,當全球暖化所引發的巨大生態環境災劫接踵而來之時,我們引以為傲的文明會是何等脆弱?而它們所帶來的衝擊和苦難將會何等嚴重?這次瘟疫令我們深刻了解,「未發生」不等於「不會發生」,是以「350香港」強烈呼籲,我們絕不能「見到棺材才懂得流淚」,而必須防範於未然,及時阻止暖化的趨勢,亦即盡快停止所有化石燃料(煤、石油、天然氣)的使用,其間絕無拖延和妥協的餘地。

當全球暖化所引發的巨大生態環境災劫接踵而來之時,我們引以為傲的文明會是何等脆弱?(unsplash/Anne Nygård)

2、一直以來,大部分人都以為我們的首要任務是保持社會的「如常運作」(business-as-usual),而對抗全球暖化所要求的社會和經濟改革,會帶來我們所承受不了的巨大衝擊,所以是毫不實際也不可取的。但這次瘟疫告訴我們,災難當前,社會的運作原來可以在短期內改弦更張,而天並沒有塌下來。這令我們清楚地看出,對抗暖化所需要的各種政策如開徵碳稅、大力節約能源的使用、大力開發可再生能源、向低收入家庭提供能源開支補助、嚴格執行工業生產的循環再造…,甚至引入肉食稅和進行能源配給等,也不會令「天塌下來」。而比起暖化所會帶來的浩劫,這些都是絕對值得付出的代價。相反,當災難來臨才作出反應,所付的代價(包括人命的代價)將會大上十倍甚至百倍。

當災難來臨才作出反應,所付的代價(包括人命的代價)將會大上十倍甚至百倍。(unsplash/William DeHoogh)

3、過去十數年來,不少學者提出了「綠色新政」(Green New Deal)的倡議,指出大力推動各種綠色產業,既可挽救環境生態危機,也可創造大量的就業機會,從而振興經濟和促進社會繁榮,是一種一舉兩得的雙贏政策。這些倡議亦往往包含著消減貧富懸殊和各種社會不公義的舉措,從而創造一個更為穩定和諧的社會。2019年初,一個推動「綠色新政」的議案曾於美國國會被提出,但最後沒有通過。然而,今年4月16日,南韓政府宣布「綠色新政」將會成為國策,並承諾於2050年將碳排放降至零。「350香港」強烈呼籲,這也應該盡快成為香港的政策目標。

4、在這次瘟疫中,我們固然看到政府的重要性,卻也看到人民的自發性和團結一致的重要。這種群眾的自覺在政府頻頻失誤時起了重要的自我保護作用。在對抗全球暖化的道路上,我們也必須信賴群眾並在最大程度上發揮群眾的力量,而不是將問題僅僅交託給一班技術官僚。也就是說,我們必須盡快展開有關問題的全民討論,讓市民對於如何「犧牲短期的利益以保障長遠的利益」達成共識。在政府方面,在積極貫徹「綠色新政」的同時,亦必須好像是次瘟疫期間,定期召開記者會或聽證會,以交待對抗暖化的最新進展。

在政府方面,在積極貫徹「綠色新政」的同時,亦必須好像是次瘟疫期間,定期召開記者會或聽證會,以交待對抗暖化的最新進展。(unsplash/Matt Chesin)

今天,全世界都熱切希望疫情能夠盡快過去,好讓社會回復正軌。但事實是,自上世紀以來,世界的發展其實一直處於「歪軌」而非「正軌」,而即使疫情消失,如果我們回復到這個「歪軌」之上,人類只會不斷迎來比這次瘟疫更為可怕的災難。

我們曾經相信,只要經濟不斷增長,政府可以帶領我們解決各種問題,但無論是金融危機、生態危機和貧富差距不斷增加的道德危機都向我們揭示,單靠政府不能解決問題。大瘟疫下,香港人選擇相信科學,以集體智慧和生活方式的改變克服困難。我們相信,同樣的智慧將於對抗氣候危機時發揮關鍵的作用。

我們深信,趨勢不等於命運,而「另一個世界是可能的」(Another World Is Possible!)。我們若能堅持疫後復蘇的5大公義原則,並且盡快推動「綠色新政」,我們仍然有可能力挽狂瀾,令我們的子女免於災難,並且開創一個更美好和昌盛的世界。

「350」香港

2020 年4月 22日「地球日」50周年

內容提供:李偉才

