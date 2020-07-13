【動畫】深水埗放映會　認識潛藏香港國際級大師

談起深水埗區，大多數人都會聯想起大小電腦商場和櫛比鱗次的排檔。但其實這一區亦是香港藝術家淵藪之地，隨著多年前區內賽馬會創意藝術中心成立，讓一眾藝術家立足於此宏揚手藝，亦造就了不少享譽國際的作品於此誕生。賽馬會創意藝術中心(JCCAC)將於7月15日(周三)舉辦《源於深水埗》放映會，讓大家了解區內藝術家努力成果之餘，也讓大家認識這些隱於大市的藝術大師。

由創新媒體藝術協會主辦，深水埗區議會贊助，《源於深水埗》作品放映會將於賽馬會創意藝術中心舉行。放映會將獲國際獎項，同時又原創於深水埗區的作品於區內免費播放。

(右起)放映會將播放兩位多年來紮根於賽馬會創意藝術中心的藝術家─黃麗明(Emily)和海潮的奪獎作品。

放映會將播放兩位多年來紮根於賽馬會創意藝術中心的藝術家─黃麗明(Emily)和海潮的奪獎作品。黃麗明是一位全職定格動畫師，在英國Bristol修讀定格動畫課程，曾多次在本地和海外影展獲邀參展及榮獲獎項，她希望創作作品娛己娛人；而海潮是香港著名沙畫大師，他臨場表演沙畫的高超手藝早已揚威國際，而他於2016年開始創作的Sand Animation沙動畫亦被受國際電影展肯定。

是次放映會，主辦單位希望能增加社區歸屬感，亦藉此鼓勵市民積極參與文化藝術創作，活化社區。放映作品如下：

1.「Such is Life 泥人生」- Emily Wong 黃麗明

得獎紀錄Awards :

> 11TH TBS DigiCon6 Award, Japan, 2009

> 2009 IFVA 動畫組金獎。

2.「Trumpet Man 意馬心猿」- Emily Wong 黃麗明

得獎紀錄Awards :

>2016 美國辛丹斯電影節動畫短片評審團大獎

> Best Screenplay -Chhratrapati Shivaji International Film Festival, INDIA

> Best Animation -4th Lebanon International Short Film Festival.

> Best Animation Short -Krajlevski Fimski Festival, SERBIA

> Best Animation -6th Kolkata Shorts International Film Festival, INDIA

> Honorable Mention: World Cultures Professionals -Anim!Arte 2017: 13th International Student Animation Festival of Brazil, BRAZIL

3. 「紅雞蛋」- 海潮

「紅雞蛋」是中國人出生時的喜慶食品，海潮以此比喻一個生命的開始，動畫中演繹人在成長每個階段上的追求，由追求夢想以至講究生活，當中有愛、有喜、亦有悲。短短數分鐘內，歷盡人的一生：刻意追求，往往事與願違；隨遇而安，反而偶有驚喜。

得獎紀錄Awards :

>創科局香港資訊及通訊科技-最佳數碼娛樂銀獎

>創科局香港資訊及通訊科技-最佳數碼娛樂特別嘉許(視覺效果)

> HKIFVA 總選作品

> Animaze -The Montreal International Animation Festival入圍作品

> TMC London Film Festival 入圍作品

> Hong KongArthouse Film Festival 入圍作品

> Brooklyn Film Festival入圍作品

> LA Shorts Festival入圍作品

> El Ojo Cojo International Film Festival –Semi Finalist

> 臺中國際動畫影展-華人動畫賞析2016

4.「DIGOSOLATE 科漠‧沙離」-海潮

海潮邀請香港著名女編劇莊梅岩為計劃撰寫劇本。故事講述屬於上一個時代的老婆婆及身於數碼年代成長的男孩，在強烈數碼化的城市相遇，於短暫沒有手提電話干擾的時間內，男孩感受到真正人與人之間密切的關係，與老婆婆產生一段不能分割的情感；最後，男孩目睹老婆婆隨著回憶消逝。此故事展現世生活縮影，在每人都拿著手機的年代，我們失去了什麼？故事以「科漠‧沙離」命名，英文取名自Digital + Isolate =「Digisolate」。

得獎紀錄Awards :

> Miami Shorts 入圍作品

>加拿大國際電影節動畫組2018 Rising Star Award