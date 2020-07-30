【舞蹈劇場】小小舞者大顯身手　活潑手法將李小龍精神薪火相傳

今年是李小龍的80周年誕辰。他除了是大人世界的英雄，其堅毅不屈的精神，也非常值得小朋友學習。舞蹈劇場《小龍三次方》，便是希望在輕鬆的氣氛之中，讓小朋友學習到這位武打巨星的人生哲學！

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不一樣的李小龍

《小龍三次方》由「城市當代舞蹈團」（CCDC）制作，副藝術總監黃狄文擔任編舞。劇場融入了戲劇、錄像、音樂演奏等多個活潑元素，重新演繹李小龍的生平故事。包括他的童年點滴，拍攝電影時的掙扎與感悟等等。希望能夠以輕鬆手法，讓大人和小朋友都能從中學習到這位一代宗師永不言敗的精神。

劇場的亮點之一，是安排了許多小舞者與專業舞蹈家同台演出。他們都是CCDC舞蹈培訓奬學金計劃的學員。看著這些少年舞者穿上黃色緊身衣，在李小龍像前大耍雙節棍的模樣，不僅表現不輸大人，更有一份將宗師思想薪火相傳的感覺，實在值得大家鼓掌。

【點擊圖片，欣賞《小龍三次方》的精彩剪影】

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線上限時公映

《小龍三次方》將於7月31號至8月2 號期間，在CCDC的官方YouTube頻道進行限時放映。希望在疫情期間，為大人小朋友注入正能量。詳情可參閱CCDC的Facebook專頁。

《小龍三次方》將於7月31號至8月2 號期間，在CCDC的官方YouTube頻道進行限時放映。希望在疫情期間，為大人小朋友注入正能量。詳情可參閱CCDC的Facebook專頁。

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