不止減碳這般簡單！　穿上身後還可以進行光合作用的「海藻時裝」

在21世紀的當下，減碳成為了一項愈來愈迫切的需求。不同的科研機構都嘗試發明出可自然分解的布料。最近就有設計師研發出以海藻製成的衣物，穿上身後會繼續進行光合作用。雖然現時仍然處於草創階段，但日後如果投入生產，相信將會改變整個時裝行業的運作模式。

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會呼吸的衣物

是次研究由加拿大-伊朗裔的設計師Roya Aghighi，以及英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）攜手合作。他們用海藻發明了一種暫名為「生化衣物」（Biogarmentry）的布料，不僅可以自然分解，而且穿上身後還會持續進行光合作用，減少衣物周遭的二氧化碳。Aghighi表示，這種嶄新的設計除了能夠改善環境外，亦會改變我們與時裝的關係。穿衣者不會再視衣服為一件簡單的消耗品，而是協同我們一起呼吸的有機物。

事實上，Aghighi的想法並非天荒夜談，近年許多設計師及科研團隊都有類似的構想。紐約設計師Charlotte McCurdy就將仿羊絨、仙人掌皮等多種物料進行對比，結果發現海藻確實是最有效減少碳排放，並吸收二氧化碳的物料之一。上年在休伊特國立設計博物館（Nature—cooper Hewitt Design Triennial），她便率先展出一件由海藻製成的透明雨衣，證明了這個構思的可行性。

聖地牙哥加利福尼亞大學（UC San Diego）的生物科學教授Stephen Mayfield更形容，海藻布料就等如10年前的電子汽車般，最終會改變我們對科學的看法。

2019年，Charlotte McCurdy率先在休伊特國立設計博物館（Nature—cooper Hewitt Design Triennial）展出一件由海藻製成的透明雨衣，證明了這個構思的可行性。（圖片擷取自Charlotte McCurdy的個人網站）

比飛機汽車碳排放更高的時裝業

時裝是世界上最污染環境的行業之一，按聯合國環境署的統計（United Nations Environment Programme），全球每年近一成的溫室氣體都是來自時裝業，比國際航線及海運的總排放量還要高。以一件綿製襯衫為例，由縫紉、染色、運送到消耗，它可以排出近15公斤的二氧化碳。而現代人棄置衣物的急速程度，亦加劇了這個情況。例如美國堆填區近七成的垃圾，都是由衣物造成。

而海藻的好處，除了易於分解及能夠進行光合作用，就是單憑陽光便能在室內大量培殖，毋需覓地更改植被用途。根據Aghighi的構想，海藻甚至可以即場在客人面前，變相減少廠房生產以及運送的碳排放。另外成品亦不用放進洗衣機清洗，只需如同料理植物般，確保陽光充足及稍稍噴水，就可以維持外形。

對此，她逗趣地表示：「我沒有叫你像養寵物一樣，對待你的衣服。但事實上，我心底裡的確是這樣想。」

海藻的好處，除了易於分解及能夠進行光合作用，就是單憑陽光便能在室內大量培殖，毋需覓地更改植被用途。根據Aghighi的構想，海藻甚至可以即場在客人面前，變相減少廠房生產以及運送的碳排放。

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