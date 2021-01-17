袁偉豪大反擊　以歌手身分與小肥同台獲獎　周柏豪落空｜來稿

編按：連日舉行兩場音樂獎頒獎禮——十大中文金曲（16日）和勁歌金曲頒獎典禮（17日），多位歌手正在接受媒體頒獎。不過，最近受音樂愛好者熱捧的音樂節目《歌手‧門》嘉賓之一：小肥，多年來獲獎不似預期。終於，他在AEG獲得幾近最高殊榮：鑽石跨地域樂壇推動獎，並與劉浩龍同獲鑽石合唱歌曲的美譽。AEG是甚麼？早前本版採訪香港樂壇另類頒獎禮後，收到一篇評論文章。作者仔細研讀得獎名單，指出這是一場本該發生在廟街的文藝復興......

香港有多重平行時空，就在去年底疫情最嚴峻的幾天前，有音樂單位舉辦頒獎典禮，向一群退而不休的歌手致意，鼓勵有唱片公司背景的口水歌歌手（翻唱歌曲演繹者）和新人，而全部獎項名稱都有「鑽石」兩個字為獎項點綴，甚有金曲老不死的意味。主辦機構全名AEG Music Channel，原來已經辦到第四屆。



文：万刀甲

【延伸閱讀：另類樂壇頒獎禮｜麥長青奪鑽石歌手 《每隔兩秒》再奪最佳歌曲】

小肥獲得「鑽石跨地域樂壇推動獎」會不會是因為《逼得香港太緊》？

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本該發生在廟街的文藝復興

跟著報道看，看到一份用標楷體字型輸入文字的「AEG音樂排行榜頒獎典禮得獎名單2020」後，引起大批華語流行曲保育份子紛紛留言支持。頒獎典禮辦得這麼有聲有色，不經不覺已踏入第四年，悄悄地掀起一場在空間上本來應該發生在廟街而悄悄地移到大舞台引起網民廣泛關注的文藝復興。難得的是，主辦者保持傳統美德，謙虛又低調，在YouTube channel上載典禮片段，才第三天已破一百，有許多大傳媒關注，報道歌手動態。

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我們比較熟悉的名字，有「鑽石殿堂歌手」葉振棠、「鑽石真經典歌手」尹光和黑妹。再看獎項名單與名目，獲得「鑽石重唱歌曲」的歐信希，原為電台DJ；在hksingerchannel的「Channel新歌推介」中介紹自己是歌手，派台的新歌是《默默向上游》。

「AEG音樂排行榜頒獎典禮得獎名單2020」（網上圖片）

可提名諾貝爾物理學獎

《默默向上游》這首的確是「新歌」——是1983年的新歌，當年由張國榮唱出，收錄在《風繼續吹》大碟內。歐信希重新演繹的版本，成功突破原有的時代感，把時空再推前至1970年代，以葉振棠式的渾圓唱腔，用震音技巧圓滿整首歌曲的情感，這種在短短幾分鐘內濃縮了1970年代以降香港經典情歌結構，成就足可提名諾貝爾物理學獎。

香港流行曲的新古典主義

至於勇奪「鑽石觸目人氣偶像」的袁偉豪，同時奪得「鑽石唱作男歌手」，這位簡稱「鑽石觸目人氣偶像唱作男歌手」的新人，為粵語歌詞每個字逐一吞吐，字正腔圓，像粵語正音大使一樣，這種令人不禁懷念方力申唱腔的獨特演繹，在MV深情唱出派台作品《你與你的另一半》，唱到副歌「卑啤」（Baby）時，情感流露於1990年代末的曲式風格裡，用全新歌曲懷舊地演繹，可以稱為香港流行曲的新古典主義。

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你又有好結果

還有獲得「鑽石最受歡迎經典金曲」大獎的四位歌手：鄧健泓、李蕙敏、黎瑞恩和趙學而，只此四人；經典歌曲歌單有《朋友二號》、《橫濱別戀》、《一人有一個夢想》、《每隔兩秒》，絕對是挑戰00後本土音樂歷史常識必考的金曲題目。更令人感到鼓舞的是，李蕙敏來到頒獎禮現場，戴著非常扣題的鑽石口罩接受訪問。

李蕙敏（圖左）在AEG音樂排行榜頒獎典禮2020現場（短片截圖）

被問到梅開二度（兼領「鑽石怨曲演繹女歌手」獎）的感想，李蕙敏眼神投在那遙遠的附近，回應貌似00後的年輕記者問的「感想」，說《橫濱別戀》其實是她一首令她紅起來的歌曲。從她一貫的沙啞聲線聽出，今日奪得兩項大獎，頗有感觸。

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AES黃鴻升 AEG Promotion Ltd 鑽石國語男歌手／鑽石國語歌曲 黃鴻升 歡迎訂閱KS Media HK頻道: http://www.youtube.com/c/KSMediaHK https://www.youtube.com/watch?v=FjJqpuEwrCc 由 KS Media HK 發佈於 2020年11月28日星期六

國語歌曲和歌手方面，頒獎對象倒是緊貼時代脈搏：「鑽石國語」名單有台灣樂團八三夭，有已故台灣歌手黃鴻升（小鬼），有唐禹哲、呂思緯等。到了「鑽石全方位歌手」名單則更親切：劉浩龍、麥長青、葉文龍和敖嘉年。劉浩龍的存在感不用置疑，麥長青與葉文龍到底是哪個方位的歌手，聽慣粵語流行曲的我們，則很難找到一個準確方位；倒是一個幾陌生又熟悉的名字——敖嘉年，值得我們回顧。

俊俏樣貌足以令聽眾關上耳朵

原來他最近才離開無綫，當年曾參加歌唱比賽，以張學友一曲《舊情綿綿》示範了滑浪式的滑音技巧，在當年最流行的郭富城林志穎髮型下，俊俏樣貌足以令聽眾關上耳朵，最後還是會為他的努力而鼓掌。直到最近，他再踏上歌唱舞台，以謝天華形象握住米高鋒唱蘇永康《那誰》，「感恩替代了那苦水」然後湧上一個「啊」的呼嘯，滑浪式滑音技巧猶在，音域大大拓展，在跑的音更顯忙碌；要跑更長更遠的路程，「全方位歌手」可謂實至名歸。

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至於最近以濃厚MK古典風走進韓國男團偶像風格輻射範圍的Zpecial，獲得「鑽石躍進樂團」，算是整個得獎名單最貼大市的。

再看「鑽石新人」和「鑽石躍進歌手」密密麻麻機關槍掃射式的派獎狀況，在其他獎項中重複出現的名字就有施匡翹，在漆黑裡的螢火蟲狀態乍看她首支派台歌MV，彷彿看到飛圖logo從右至左飛過，男女在街上碰肩跌文件的文物級情節活現眼前，用關懷地球生態的角度看，反證恐龍的確可能尚未絕種。

經典兒歌《千年女王》早就預言今天會有這場頒獎禮的發生：「可否叫嘴巴休息一會。」還有更多名字，還有許多新發展，就留待明日發現，例如本來是歌手的小肥，又例如本來不是歌手的鄧梓峰。

以下「鑽石」級的樂團和歌手未能獲獎，實在有欠公允。容我在這裡為2021年第五屆AEG音樂排行榜頒獎典禮提名以下人物和歌曲，麻煩編輯幫貼YouTube？

非官方「鑽石躍進樂團」提名名單：天堂鳥。單曲精選——

非官方「鑽石躍進樂團」提名名單：Faith。單曲精選——

非官方「鑽石殿當歌手」、「鑽石真經典歌手」提名名單：張如城。單曲精選——

非官方「鑽石重唱歌曲」提名名單：阿舜。單曲精選——

非官方「鑽石合唱歌曲」提名：相思風雨中——

非官方「鑽石全方位歌手」提名名單：李思捷——

【標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場】