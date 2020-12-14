台灣文創異動｜胡晴舫：我在哪裡　台灣就在哪裡

編按：台灣著名作家胡晴舫，向來深受香港讀者歡迎；數年前，她擔任光華新聞文化中心主任，延續香港與台灣文化交流的平台，又為「台灣月」籌備精彩活動。胡晴舫卸任後回台，於2019年擔任文化內容策進院（TAICCA，簡稱文策會）院長，至今天（14）早上，她在facebook寫了一篇「近況」帖文，分享她將要結束她在文策會工作的時光。今天早上，藝文格物編輯室向胡晴舫查詢並獲授權轉載帖文，看看她對文化交流與推廣的想法，細數過去日子的工作點滴，展望文創未來。

今天開始，我即將結束我在文策院的日子，這是一段奇幻的旅程，很感謝一路相伴的朋友，以及過去十五個月宛如兄弟姊妹的文策院同仁們。

文：胡晴舫

作為一名台灣出身的創作者，我不斷被問，什麼是台灣的故事。我曾經採用余英時先生的句型，豪氣回答，我在哪裡，台灣就在哪裡；我寫什麼，都是台灣的故事。因為，我，就是台灣的孩子，我的文字不能在其他地方、唯有台灣獨特的歷史身世才可能孕育出來。我之所以能夠寫作講究精準而犀利，直抵無人之境，因為台灣給了我最大的寫作自由，無需閃避、躲藏。當海風帶來世界各地的文化種籽，長出獨一無二的台灣文化，這塊土地所孕育的創作能量同樣準備好了隨風飛向地球八方。

「台灣月」的好時光——

2016年夏天我接下文化部的香港光華中心主任一職，從異鄉人的角度回望台灣，我能清楚辨識台灣創作能量的光亮，我利用個人略為漂泊的生命經驗，摸索國際的思路，盡力推介花樣的台灣作品，蔡明亮的電影、林生祥的音樂、阿爆的歌、楊秀卿的唸歌、吳興國的戲劇、阿推的漫畫等等、讓世人看見台灣集體經過不同歷史陣痛與社會磨難所共同努力淬煉出來的美麗果實。

2018年「台灣月」預告片段——

儘管篳路藍縷，在台灣以及世界各地仍有許多人持續耕耘自屬的台灣文化，同時，我也相信，透過政府機構的有系統推手，搭配民間企業的商業企圖心，台灣文化能量可以躋身下一波全球競爭型產業，為下一代年輕人打造一個健全豐產的創意內容產業，切入全球市場鍊，根留台灣，對接國際，讓他們不必離開家就直通世界，擁有更多工作的選擇以及收入。

有了海外推廣台灣文化的實戰經歷，加上之前創投公司的工作經驗，使我思考台灣文化如何從內到外、從孵化生產到市場推廣，打造一套完整的產業生態系，直接與世界接軌。

當我們討論國家競爭力，我們其實在說這個國家的產業競爭力，譬如美國的高科技企業、好萊塢工業、華爾街金融業，譬如法國的奢華品產業、航太科技、醫藥業，我們也是透過這些產業去認識這個國家。而這些產業也互相協力，搭建出更大的產業平台，譬如好萊塢與高科技產業合作拍一部英雄片，華爾街提供融資服務，間接推波了美容業、漫畫業、汽車工業、美術道具等等。也就是說，人人有工作，社會有分潤。

2019年六月，我受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，九月時董事會邀請我擔任首任文策院院長，我明白這份工作實難不易，任務極為艱鉅，但我也深知，一如當年的工研院與國發基金、企業合力打造了科技島的美譽，為台灣創造了財富，如果文策院成功了，十年之後的台灣，除了高科技之外，將擁有另一支亮眼的全球競爭型產業，為台灣在未來的世界版圖佔據一個關鍵位置。而透過文化所累積的財富更為特別，因為它將為人民帶來自信心，創造生活的幸福感。

文策力（圖片來源：https://taicca.tw/）

文化作品所散發的無形魅力將強力形塑社會品牌，透過一首歌、一部電影、一齣劇、一本小說，藉由文學家、電影演員、畫家、服裝設計師這些人所形塑出來的台灣人，其氣質與臉孔如此獨特，全世界人們因而對這個社會產生莫名好感。台灣不僅要被看見、被理解，更要被信賴。

基於這項理念，我接下了這個重任。文化內容乃創意經濟的核心，因此文策院的出現，可以運用國發基金的挹注幫助文化事業體產業化，直球對決國際市場邏輯，打開台灣文化產業的全球版圖。不否認，當我進入文策院，難題千頭萬緒，也有許多人不看好台灣的文化實力之類云云，我總是回答，這個時代的台灣人想要拼一拼，拼過總比完全沒拼過好，而若想要日後的榮景，我們總是要從哪裡開始，就現在開始吧。哪怕做了一點點也好。每代台灣人都有責任，留下幾棵樹，供後人綠蔭乘涼。

面向金融與國際的文化產業發展

我依然相信，「金融」與「國際」為文策院的兩個關鍵詞，與藝文補助路線有別之處，投融資乃是文策院助攻產業的方式，借用國際展會與市場展為舞台，連結國外產業界合作、合資，終究為了提升台流的全球市場佔有率。即使疫情嚴峻、全球停擺，投資者觀望、業界慘澹的2020這一年，臺灣內容產業未停工，文策院團隊完成了三億投資（編按：新台幣。下同）、協助融資六億，與文化部一起推動青年創業貸款、擴大優惠貸款方案，除了兩波旗艦計畫國內產業振興方案，全年20個國際展會不缺席，架設虛擬台灣館，協助業者線上媒合，其中「坎城影展ＶＲ日主題國」為台灣，與威尼斯影展合辦線上論壇、ＶＲ實體劇院，釜山影展媒合文本改編、法蘭克福書展多元呈現出版品，而文策學院開辦音樂經紀、圖像ＩＰ經濟、出版國際版權等人才課程，與Netflix合辦編劇工作坊，也即將與歐盟EAVE合辦製片人訓練、法國La Femis電影學校展開編劇統籌課程等，和ＨＢＯ Asia商討備忘錄共同開發台灣原創劇集，即將與法國New Images影展宣布展開雙方產業交流機制。

文策院能像一支性能精緻的高科技潛水艇，航向大海四方。這一年多來，我看見文策院同仁們的夙夜匪懈，我也明白我們必須承擔許多批評，挽起袖子做實事確實不易，但這是一條漫長卻有意義的旅程。

不管身在何處，不減我對於台灣文化的熱愛與使命。下一個人生轉彎處，但願仍能與台灣相遇，繼續以我的方式敘述她的故事。一路以來，衷心感謝那些保持最大善意與我工作、協助我推動業務的人們。曾經相濡以沫，必不相忘於江湖。

（原文無標題。標題由編輯擬寫）

【本文獲作者授權轉載，不代表藝文格物立場】