美麗新世界｜極權社會讓人民服從　要施予痛苦還是給大家幸福糖衣

《一九八四》的未來社會，是透過嚴密監控、思想控制、情感壓抑加上氣化極刑，藉由施予痛苦讓人民服從的極權社會。 楊勝博

編按：日前，美國國會受衝擊事件引致人命傷亡，引起全球熱議。當晚，著名導演Michael Moore 在 facebook 開 live 時指，從來沒有想像過國會保安可以這麼脆弱。及後，許多努力捍衛自己國家安全的政治人物，發帖表達他們心目中最完美的國境模樣。《美麗新世界》中譯本，近月由台灣出版人引進，並邀請知名科幻評論家、研究者楊勝博撰文導讀，提到三大經典反烏托邦小說《美麗新世界》、《一九八四》和《我們》，似可呼應時局；及至近日在電影App上架的 Matrix，亦有母體作為獨裁統治的完美示範。作者提出一個觀點：「也許，現在是我們離《美麗新世界》最近的時刻。 」本版獲《美麗新世界》中譯本出版社授權轉載導讀文章，或許可從紛擾世道整理出一個脈絡？

赫胥黎《美麗新世界》和歐威爾《一九八四》、薩米爾欽《我們》並稱三大經典反烏托邦小說，後世的反烏托邦作品如《華氏四五一度》乃至《飢餓遊戲》，其中的世界觀，大致不脫這些作品的範疇。

文：楊勝博

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有趣的是，若將《美麗新世界》和《一九八四》兩相對照，我們會發現：如果說《一九八四》的未來社會，是透過嚴密監控、思想控制、情感壓抑加上氣化極刑，藉由施予痛苦讓人民服從的極權社會，那麼《美麗新世界》則是沒有監控、沒有極刑、解放情慾、消除血緣、家族等紛爭根源，藉由給予幸福糖衣讓人民服從的人造天堂。

歐威爾擔心我們會毀於自身所惡，赫胥黎害怕我們會毀於自身所愛。 尼爾‧波茲曼《娛樂至死》

赫胥黎創造了一個無憂無慮、所有人都能感到幸福的世界。在出生之前，所有人都被決定了未來，依照經修改篩選的胚胎素質，建構了無可更動的固定階級，從小的教育灌輸，讓所有人都相信，自己的階級才是最幸福的一群。在這裡，沒有戰爭威脅、沒有家庭問題、沒有垃圾蚊蟲、也沒有任何人會衰老，取而代之的，是無盡的感官享受，滿足人們最原始的內在衝動。

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即使有煩惱，來一片政府配給的迷幻藥劑「梭麻」就能解決，不快的情緒都會轉瞬而逝——如果不能，那就來兩片。即便他們當中有人見識到新世界外的原始生活，卻對於充滿著痛苦與不確定的世界難以接受，一心想要回到美麗新世界。一如電影《駭客任務》（Matrix，港譯：廿二世紀殺人網絡）的片段：一名角色明知在網路世界中的生活全是虛構之物，卻仍為了那口帶有虛擬香氣的數位牛排，選擇背叛了自己的人類夥伴。

他的選擇不難理解，既然有更容易獲得幸福的方法，為何需要和全世界對抗？面對痛苦和顯而易見的高壓統治，人們的反抗情緒自然因此高漲，面對原始欲望能輕易獲得滿足的社會，反抗的意願可能蕩然無存。一如現在，智慧型手機的普及，讓人們更加容易獲得滿足，因為所有的娛樂都變得如此輕薄，無論是臉書或是抖音上的影片，使用者滑動手指，就能輕易在影片和影片之間游移，一路滑動總會看到感興趣的影片，輕鬆獲得簡單的快樂。

阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley）：美麗新世界（Brave New World）。譯者：唐澄暐。逗點文創結社，2020.12

然而，所有的瀏覽內容、購物選擇與觀影偏好，都變成了商品本身，讓能夠取得數據的企業有了操控世界的本錢。一如布特妮．凱瑟在《操弄》一書的分析，人民的意志如此輕易地被鼓吹動搖，藉由針對使用者偏好，製作投其所好的廣告文宣，潛移默化或是喚醒他們內心的優越與恐懼感，甚至讓人們相信這是自己的選擇，自己的想法，從未被他人所動。從而改變了選舉的結果。

選擇推廣對社會更有利的政策，遠不如鼓動人們內心深處的歧視與偏見更受歡迎。許多仍待解決的人權問題、污染議題的報導，對大眾來說，也遠不如一則動物趣味影片來得重要。因為，沒有痛苦、沒有煩惱、只有歡樂的美麗新世界，遠比所謂自由世界更讓人嚮往——也許，現在是我們離《美麗新世界》最近的時刻。

那也是讓我們在這個年代，重新閱讀《美麗新世界》的最好理由。

【本文獲逗點文創結社授權轉載。原題：「現在，也許是我們離《美麗新世界》最近的時刻」。】

作者簡介｜阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley, 1894-1963），英國作家、哲學家；以小說、散文聞名，也出版過遊記、詩歌、劇本。赫胥黎被認為是當代最重要的知識分子之一，共出版近五十部著作。作為一名和平主義者，赫胥黎融合了他對哲學神祕主義與普世主義的觀點，思考並想像資本主義下的社會轉變、殖民主義下的文化浩劫對未來所產生的影響。赫胥黎出生自著名的「赫胥黎家族」，畢業於知名的牛津大學貝利奧爾學院，在四十三歲時移居美國洛杉磯好萊塢直到過世。他一共被提名諾貝爾文學獎七次，並在過世前一年獲得英國皇家文學學會的榮譽頭銜。他最著名的作品是1932年出版的反烏托邦小說《美麗新世界》；在臺出版的作品亦有《眾妙之門》、《赫胥黎喻世人情故事集》與《島》。

譯者簡介｜唐澄暐，喜歡怪獸和空想世界的創作者。著有短篇小說集《陸上怪獸警報》、長篇小說《蔣公銅像的復仇》等。譯有《怪獸大師圓谷英二：發現日本特攝電影黃金年代》、《五十億年的孤寂：繁星間尋找生命》、《錫安主義：猶太復國主義的起始、終篇與續章》、《他是否尚在人間：馬克‧吐溫幽默故事集》等書。

出版資料——



書名｜美麗新世界（Brave New World）

作者｜阿道斯．赫胥黎（Aldous Huxley）

譯者｜唐澄暐

出版｜逗點文創結社，2020.12

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