Miffy 鴨兔官方造型2015年推出　馮峰「鴨兔元旦」展覽完蛋？

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-01-20 18:47

數年前經官方邀請創作，為Miffy 60歲生日慶祝，後來放置於荷蘭阿姆斯特丹的鴨嘴兔。塑像由藝術家Florentijn Hofman創作，並以 Neendje命名。（網上圖片）

這星期有兩個最慘情的哲學家，一個是尼采，一個是維根斯坦。前者由一名KOL「超譯」引起風波，本文暫且不講；後者本文一直密切跟進，事涉廣州藝術家馮峰，根據「大眾熟知的卡通形象，再做嚴肅的藝術創作」（馮峰接受《羊城晚報》訪問時這麼回應），繪畫疑似Miffy。藝術家要做甚麼，從來無人干涉；一旦高調展覽，一切都來得不一樣，尤其藝術家本尊因曾祭出維根斯坦而成名於藝壇，理應明白維根斯坦有多嚴謹。

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哲學最大敵人不是人類的無知，而是政權的暴力；藝術最大敵人不是短促的生命，而是惡俗。我們看到馮峰「新作」比起廟街排檔販賣Hello Kitty加嘴巴易名為Hello Mary產品更惡俗的畫面，撞人物撞場景撞動作撞到七彩全部內容幾乎一致，在馮峰眼裡，似乎還不算是抄襲？維根斯坦講哲學到晚期發表《哲學研究》曾舉「鴨兔圖」為例，馮峰就這麼擁抱維根斯坦足有三十年，甚至到了2021年元旦還在舉辦由「鴨兔圖」延伸的新作在「鴨兔元旦」展覽，才令微博吶喊聲響透。

在整個事件中最悲劇的人物，你看，他真的失笑了——

Miffy 來到要光復這品牌。在遍地開花的微博評論，我們發現Miffy鴨兔早就在Miffy光譜內。沿此路進，追溯至2015年Miffy 60大壽，長年有藝術合作的荷蘭與日本，為壽星女Miffy 慶生，邀請60個藝術家為她設計全新造型，在Utrecht和Amsterdam佈展，最搶眼的莫過於曾在香港放置大黃鴨的藝術家Florentijn Hofman。這位近年舉措搶眼的藝術家，在展覽場刊內分享他創作鴨兔的想法（另文分享）。

我就是在用大眾熟知的卡通形象，再做嚴肅的藝術創作。 馮峰在《羊城晚報》受訪時說（2021）

如果大家都認為馮峰抄襲Miffy，這可真冤枉了？「鴨兔圖」這麼堅實的哲學理論大挪移（「鴨兔圖」其實都唔係維根斯坦第一個提出架啦老馮），並沒有錯；錯在Miffy早就邀請Florentijn Hofman來「惡搞」Miffy，這座膠鴨與Miffy混合品種早在網上熱賣，而以馮峰的藝術創作邏輯「人們在高喊維護商品形象權利的時候，卻忽視了每個人也有創作表達的權利」，放在Florentijn Hofman倒還可以的，假如人家不是知名藝術家，還算是正式應邀「再做嚴肅的藝術創作」；何況人家真是個舉世知名的人物，把一個代表作的臉貼在Miffy上，當然就不是抄襲了。不過，馮峰有收到Miffy邀請嗎？私下創作不發表真的無人可管，搬出來展覽而又弄得那麼醜陋又是個甚麼玩法？如果這樣都可以過關，你的學生與後來的藝術創作者又怎樣看「藝術創作」？

Florentijn Hofman 作品回顧——

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人們在高喊維護商品形象權利的時候，卻忽視了每個人也有創作表達的權利。 馮峰在《羊城晚報》受訪時說（2021）

鴨兔早在Miffy系列之內，亦曾製作為不同尺寸的塑像販售，在荷蘭商店亦有鴨兔的蹤影。事情發展到這麼的一個地步，就讓我們聽聽Miffy原創者Dick Bruna（1927-2017）分享他創作Miffy時，曾說過甚麼：「我創造一個由孩子自己注入想像的世界。」閱哦。人家說是給是孩子自己注入想像，不是馮教授呢。

馮峰，1967年出生於中國東北，1991年畢業于廣州美術學院，生活工作於廣州。 現任廣州美術學院教授，實驗藝術系主任；中國美術家協會實驗藝術藝委會委員，深圳華· 美術館執行館長。作為中國當代藝術的中堅力量及中國南方重要的藝術家，馮峰多年來進行當代藝術、實驗設計、建築及寫作等多個領域的跨界藝術創作。藝術作品曾在中國、美國、英國、法國、意大利、韓國、日本、挪威等多個國家展出，並在巴黎、北京、廣州、深圳、香港、上海等地舉辦個人藝術展覽。他也是2010年西安大明宮國家遺址公園標識性建築紫宸殿——「時間中的宮殿」設計者（與澳大利亞IAPA合作）。作品被錄入《新中國美術60年》、《越界：中國先鋒藝術1978-2008》、《中國當代藝術史：1978—1999》。著作有：《時間的殘渣》藝術創作手記（由北京大學出版社2012年出版），《盛宴：馮峰作品1991-2008》以及《圖像：敘述與再現》、《形態：轉譯與生成》、《語匯：元素與秩序》、《觀念：認識與表達》等藝術教學文獻。

假如你看得累了，不妨來看看真Miffy——