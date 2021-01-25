解封記憶｜果欄一帶民生舊貌記錄印證今日封區成效

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-01-25 12:08

編按：近日，油麻地與佐敦一帶成為新聞焦點，各個媒體都派前線記者採訪。早於1980年代左右，已故英國歷史學家、旅遊文學作家 Jan Morris （1926-2020）留港調查，筆下《香港：大英帝國的終章》寫到當年香港各地密集環境，尤其油麻地的智慧與生命力。或許，Jan Morris 比許多管治者更了解當地文化？不妨重溫這位學者記錄過的香港......

香港從這頭到那頭到處可見熙熙攘攘的市場；新界的古老市集村子已經轉型成了密集的高樓大廈屋村區，然而在樓腳處卻照樣可見露天市集，帆布頂篷的攤販聚集在混凝土建築之間，販賣當地僅存農場出產的蔬菜水果，魚蝦，中國運來的豬，還有香草、工藝品、牡蠣、鴨子等。

文：Jan Morris ｜ 譯：黃芳田

⿻⿻⿻ 油麻地民生今昔 ⿻⿻⿻

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廟街的攤子賣的都是最現代的產品：收音機、計算機、電腦、汽車引擎、錄影機、電視機、電話—─各種電路板和插頭以及接線盒形形色色的分電器、電纜全新的、二手的，冒牌的和正牌的，合法以及非法的，完整原裝的、拆散的、功能減弱的、重新組裝的。 Jan Morris（黃芳田譯）

位於新界西邊海岸的流浮山村莊其實是個很大的海鮮市場，街巷不美，兩旁擺滿了一個個水槽，裝滿了鰻魚或石斑，一盤盤螃蟹還有扭動的大蝦，而且還幾乎永遠有人推著很大車的牡蠣堵住了路，推車輪子在路面上混合了魚鱗的泥濘中發出很難聽的嘎吱聲。

《香港：大英帝國的終章》

中上環陡坡處荷李活道一帶以及名為樓梯街的層層台階通道附近，那裡的攤子就有已經落地生根的態勢，差不多從這個殖民地開始建立就存在了，後來又增添了各種二手貨店鋪。這地區就像大多數華人市集一樣什麼都賣，不過尤以古玩最為著稱，有時也賣絲綢、圖畫和各種不同價值的古董。很多學者仍然會不時來這一帶找珍貴書籍以及手稿，至於遊客，則很樂得來這個充滿儒家正直氣氛的環境中受騙。

每晚聚集在九龍油麻地廟街一帶、佔地很廣的夜市，就完全是臨時性的了。夜市夾雜著很多露天大牌檔，在明亮燈光下沸滾、冒著蒸氣，還有很多店鋪掛了一排排鳥籠，籠中鳥啁啾不停。 Jan Morris（黃芳田譯）

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另一方面，每晚聚集在九龍油麻地廟街一帶、佔地很廣的夜市，就完全是臨時性的了。夜市夾雜著很多露天大牌檔，在明亮燈光下沸滾、冒著蒸氣，還有很多店鋪掛了一排排鳥籠，籠中鳥啁啾不停。廟街的攤子賣的都是最現代的產品：收音機、計算機、電腦、汽車引擎、錄影機、電視機、電話—─各種電路板和插頭以及接線盒形形色色的分電器、電纜全新的、二手的，冒牌的和正牌的，合法以及非法的，完整原裝的、拆散的、功能減弱的、重新組裝的。

【延伸閱讀：解封記憶｜早在香港死亡前 他們已為香港寫「遺書」｜Jan Morris】

精通電子產品的年輕人在這裡逛來逛去，透過厚厚的眼鏡審視著這些線路。家庭主婦在一盒盒電燈插頭中翻翻揀揀。有條北京狗在門口台階上盤著身體熟睡，還有個男人坐在店門外椅子上定定地看著電視，一名婦女在賣大湯鍋裡舀出的魚湯，另一個老闆則在賣血淋淋剖出的海龜內臟，還有染成黃色斬成一塊塊的雞；這一切景象夾雜著震耳欲聾的收音機響聲、變壓器明滅閃爍、賣湯老闆娘的吆喝聲、籠鳥吵雜的啁啾聲，沉睡的狗，以及開開心心熙來攘往的龐大人潮。

（本文獲出版社授權轉載，不代表藝文格物立場）