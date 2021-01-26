賀年藝術｜屯市牛馬疑雲現場遭突襲式封區？公關回應：場地未開放

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-01-26 20:11

1月25日晚， facebook 多個群組傳播同一張「照片」，地點疑為新界西歷史悠久的地標式商場中庭，照片內有兩個生肖動物塑像賀年裝置，站在一座仿製輕鐵站，令人聯想一對牛馬情侶 cosplay《幻愛》，更有人譏笑是牛頭馬面大吉利市。但今天到場發現未見兩個塑像，到底是網民因創意而來的人造幻愛，還是生肖動物已坐輕鐵離去？

從這張被廣泛瘋傳的照片顯示，有一隻牛和一隻馬站在月台，貌似等車。翌日（26日）編輯下午四點左右抵達現場，發現現場已「封區」，亦未見兩位朋友，位置更由兩盆吉取代，難道牛頭與馬面已經乘搭輕鐵離開現場？

商場這個賀年裝置，本來是別出心裁，呼應該區多個公共屋邨的街市與辦館，更有近年熱議的屯門公路話題裝置：屯公廟。未知是有人太過別出心裁，或是設計師不熟悉傳統文化，在這個室內年宵場所放置與新年喜慶氣氛相悖的「牛牛」與「馬馬」？經本版編輯查詢後，商場公關回覆，牛的確是真的，原置並沒有馬在。

場地未開放，只有一名疑似職員（圖右）在通電話，但已能看到特色牛塑像。

本版編輯電郵及電話向職員查詢網上瘋傳的牛馬照片是否屬實，本因快到下班時間，以為未能於今天得知答案。沒想到，不到5分鐘就收到商場公關的人員來電，指照片純屬惡搞：

牛是真的，但沒有馬。 商場公關

在稍後的時間，亦收到商場方面的電郵回覆。編輯向公關進一步查詢展期和感想，公關回應說，感謝網民創意與關心，並澄清這場裝置展覽並未開放，暫時會低調處理。

+ 2 + 2 + 2

至於網民、編輯與公關，繼續應節為工作做到隻牛咁。有個裝置有網民牛咁眼睇實，貼一隻馬上去幽默一下，笑迎牛年，關心商場賀年裝置，也是一件好事。新年和和氣氣，等收利市；沒有暴熊，只有牛市！大家一齊上上上！