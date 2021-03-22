意大利隱世攝影師死後成名　8000「偷拍」照片出土對焦街巷人貌

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-22 12:53

那是一個一如既往的週六午後，Carlotta di Lenardo 在其位於意大利東北邊烏迪內（Udine）、那佈滿書籍如同一座圖書館的祖父家玩耍。一扇隱沒在書架間的門，通往秘密閣樓；在她的童年記憶裡，祖父 Alberto di Lenardo 總會領著她和弟弟走進閣樓，一探其收藏的大量火車和鐵路模型。

文：moom bookshop ｜ 圖：《An Attic Full of Trains》

閣樓對於 Carlotta di Lenardo 而言，是關於夏日的奇想和兒時記憶的秘密空間。直到十六歲那年，祖父與她分享了一張父親的照片，意外發現了祖父長期的業餘興趣：攝影。在巨大鐵路模型之外，閣樓裡同時保存了 Alberto 一生所拍攝的八千多幅彩色照片。他將這些照片和五十多年的人生託付給她。「祖父、祖母、和他們的朋友總是在旅行的路上。」Carlotta di Lenardo 說。她每每翻閱祖父所拍下的照片，心中便會獲得平靜。她想將這份渾然與自得，透過出版，獻給所有追尋心中淨土的人們。⠀

攝影集《An Attic Full of Trains（滿是火車的閣樓）》伴隨著 Alberto 在意大利各地的行腳，以及發生於美國、巴西、摩洛哥和希臘等地的故事；畫面當中的被攝者多數沒有發覺相機的存在，暗示著 Alberto 不斷地尋找偷來的一瞥。本書以鮮豔色彩在扉頁間展示著 20 世紀的定格片段：海灘和酒吧、山間生活、公路旅行、戀人與朋友。⠀

+ 3 + 3 + 3

身為業餘攝影師，Alberto di Lenardo (1930-2018) 在生前並不為人所知，其作品卻讓人頻頻想起意大利的先驅攝影家，如 Luigi Ghirri 及 Guido Guidi，尤其是影像之中虛構與現實的關係。他對攝影和鐵路模型的熱愛，一併被珍視而愛惜地收納在烏迪內老家的閣樓裡，直到 2018 年逝世；其後 Carlotta di Lenardo 將這份寶貴的記憶整理為攝影集，親自參與書籍編輯，耗時將近五年，並由英國出版社 MACK 出版，留下舊時代的平淡歲月裡最為純粹的瞬間。

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