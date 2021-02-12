畢加索石版畫《公牛》具象到抽象 減法還原公牛本質｜牛年睇牛

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-02-12 00:00

畢加索在1945年的聖誕節前後創作的《公牛》（Le Taureau）是一套11幅的石版畫，全部石版都來自同一塊石頭。這個作品展示了繪畫如何把對象由具象變成抽象，畢加索從視覺上剖析了公牛的形象和形態，再層層遞減，最後把形象削除到至簡，發現其「本質」。

一開始，畢加索以生動的筆觸，畫出了基本的公牛形象，可說是這一系列的基礎圖像。根據當時環境的詮釋，有人指公牛是西班牙人民的代表，也有指是對法西斯主義的野蠻行為進行評論，甚至是作為「陽剛之氣」的象徵，以及畢加索的自我形象。

在板畫2，畢加索增強了公牛的線條，更加大了牛頭的比例。在板畫3上，畢加索（Picasso）沒有繼續加強這隻野獸的表現力，卻開始遵循其肌肉和骨骼輪廓去描繪這隻動物。

在頭三塊版畫，公牛都非常實在，甚至能看到公牛皮膚的紋理。

在板畫4，畢加索開始通過簡化公牛的外表，並以平面來抽象化公牛的結構，重組出去解剖般的「肉塊」，有點像「庖丁解牛」，又有點像把公牛變成20年前電子遊戲的3D角色。

在板畫5，畢加索開始以重新分配公牛的比例。首先，他縮小了其巨大的頭部，同時擴大了眼睛並使角變得「順滑」。然後公牛的前半部份被抬高了，橫跨並分解牛各個部份的白色線也使各部份變得平滑。

去到板畫6，牛的頭和尾變得更為簡化，整隻公牛已經變得抽象。畢加索使用了更多曲線，縱橫交錯地放在公牛身上，但線已變得圓滑，肩膀和下半身的線條變得像波浪一樣流動。在此，畢卡索大概已找到公牛的特徵和平衡。

在板畫7，當畢加索了解到公牛的特徵，他開始刪除並簡化一些線條。在板畫8 雖然加入了鼻和嘴的線，但前腳線條就變得更為簡單，後腳則變得抽象。在板畫9，畢加索消除公牛身體的陰影，只有生殖器官繼續留有陰影，頭部在此已變成線條畫。

在板畫11，線條圖案中較複雜的部份被刪除了，只留下了一些簡單線條。在最後的板畫中，公牛簡化為一個的輪廓，一個像「正方形」、「長方形」那樣的圖形，簡潔地捕捉到公牛的本質。

在1935年，畢加索曾說過：「一幅畫是一個加法的總和。至於我，一幅作品如同一個減法的得數。」在此可以看到他希望減少的，正是公牛的「形相」，並使其還原成最基本的形態。

參考資料：Artyfactory - 《ANIMALS IN ART- PABLO PICASSO》