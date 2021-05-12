無牌按摩百年候查　涉事場所地點曝光　報人著書揭局長被捕

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-05-12 12:50

以「香港百年風月變遷」作為書名，是敘述過去百年間香港的歡場變化，而用上「百年」兩字，其實也只是一個概括性的時間說明。 論香港之「風月」，何止百年？我們甚至可以說，有人聚居的地方便自然少不了「風月」。 「風月」可以有兩種說法，一是「風花雪月」，是飲飲食食的社交場合，另一所謂「風月」，可是直截了當地指「性交易」。無論是哪一種，實際上都是伴隨着社會的發展而發展開來的。所以，我們要細說「香港百年風月變遷」，亦相等於在敘述香港這百年來的社會變化、生活變化。 文：陳青楓 ｜ 節選自《香港百年風月變遷》

香港是一個奇特的地方，即使是「風月」也同樣與別不同。首先，在傳統的文化背景下，這些風花雪月是「風箏不斷線」，其紙醉金迷的形形式式，使你在「塘西風月」裏也能找到「秦淮風月」的影子——哪怕已是上千年的秦淮河畔。

書名｜香港百年風月變遷 著者｜陳青楓 繪者｜董培新 出版｜三聯書店（香港）

好些寫掌故的文友，在今天仍喜歡着墨於「塘西風月」，其出發點亦是藉此記述當年的社會生活狀況。所以，我們亦不妨說，所謂「風月學」，實際上就是社會學。你在風月場所裏看到的悲歡離合，實際上與在社會各個生活層面上看到的悲歡離合又有甚麼兩樣呢？

說這塊「香港地」是奇特之地，另一個現象是它的華洋雜處。它百年前成了英國殖民地後，洋人湧入，自然也滲入他們的生活方式——生活方式也包括這些「風月」。既然如此，那就讓我們從「開埠」（1841年）說起吧！

此外，如果我們詳而盡之地把各區各街道的私娼暗寮都列寫開來，那麼，驟眼看去，彷彿香港遍地都是「紅燈區」。百年前的香港，豈不成了「娼港」？我看，此實為一種錯覺。

眼前我們亦見到的現象——香港有不少所謂「足浴」的「按摩店」。如果一百年後有人寫香港今天的足浴場，也像現在一些寫百年前「風月」的人那樣，把凡有「按摩店」的地方都標示起來，這也會容易誤導一百年後我們的子子孫孫輩，以為21世紀初期的香港，就是一個「按摩港」。

今日按摩店透視昔日香港真實面貌

香港「開埠」，英人急不及待要做的事是甚麼？——娼妓合法化。1841年「開埠」，1846年政府已發出「妓寨牌照」，即是「如要賣淫，先得納稅」。不但開「寨」者要交錢，做「壓寨夫人」同樣要付款，其理由是為了加強公共衛生，歡場女子要定時作身體檢查，後來更開設性病醫院。其實，這種「神女生涯」總是「明來暗去」的，雖然政府立例管制，但暗娼仍然大行其道。百年來有哪一天停止過？

有一句用上百年的廣東俗語，十分傳神，喚作「有錢使得鬼推磨」。「錢作怪！」這無論是華人還是洋人，也不論是平民百姓還是名流高官。

局長被捕

1850年代，時任政府「撫華道」（兼任總登記官，相等於後來的華民政務司，亦等同今天的民政事務局局長）的高和爾，他不僅在登記上上下其手，居然還大膽妄為地開起妓寨來，他娶了一名華籍妓女作妻子，然後由該女子出面處理「妓寨業務」。結果呢？太過的招搖，政府不得不將這大貪官繩之以法。其實，他也是得到時任香港總督寶靈的包庇。

「妓寨要領牌，娼妓合法化」，對於英廷面子也不好過，於是找來一個藉口：「祖家本土對娼妓尚未合法化，作為殖民地的怎麼搶先行頭？」一聲取締，從此禁娼。先於1931年禁止洋婦操「迎送生涯」；華籍妓女由於人數眾多，要一下子禁絕談何容易，於是有個三幾年的寬限期，到1935年才作「最後截止」。這也不過是「表面文章」罷了，這些事兒如何能禁絕？

+ 2 + 2 + 2

當年香港有三大「繁榮娼盛」之地，一是最早期的灣仔春園街，包括旁側的三板街。這裏的妓寨華洋雜處，此地亦被俗稱為「大冧巴」——因於梯間旁都顯著地寫上大大個門牌號碼。——咦，這種以資識別的做法「似曾相識」，上世紀七十年代、八十年代以至九十年代吧，在紅燈區裏有些梯間門口亮起紅的、黃的光管，「老馬」自然「識途」。

涉事風月場所地址曝光？

當年除了港島灣仔春園街這「大冧巴」外，隨後發展的西環石塘咀的「塘西風月」、九龍油麻地的「麻埭花國」，更是惹人注目的尋歡之地。

這些既是花天酒地的地方，必然也會促使其他一些行業的興旺，特別是茶樓、酒館，所以，這些地方一有甚麼「風吹草動」，必然會影響不少人的生計。

（獲出版社授權轉載，摘自《香港百年風月變遷》，原為作者自序及內文內容。標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜陳青楓，作家、畫家。原名陳志城，1946年生於香港。投身報紙行業逾四十年，期間筆耕不輟，結集出版的小說、散文、畫集共十餘冊，包括《生活中的佛法》、《楊善深的藝術世界》、《書畫人語》、《香港傳媒五十年》及畫冊《空心靈雨》等。1984年隨國畫大師楊善深老師習畫，現任妙法寺文教發展總監、香港畫家聯會副會長。

書籍簡介｜《香港百年風月變遷》縷述香港自開埠以來，歡場行業逾百年間的發展，從側面反映香港的民生及社會狀況。全書分為上下兩篇，下篇收錄文章五十篇，為上世紀作者刊載於報章上之專欄文字，曾以《百年風月變遷》為名結集出版；有別於一般專著，採用小說體，以親切有趣的「三及第」文字，歷述有關香港「風月」的掌故逸聞。上篇為作者新撰，介紹香港歡場行業的歷史背景及特點。本書另附董培新所繪漫畫，頗具昔日風味。

出版資料——

書名｜香港百年風月變遷

著者｜陳青楓

繪者｜董培新

出版｜三聯書店（香港）

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