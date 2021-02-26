用紅酒畫名畫與電影角色　「酒紅色的畫」難畫又難保存

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-02-26 12:23

在疫症時期，很多市民都要預早購買日常用品，其中一個必備「日常用品」，就是各種酒類。但如果買多了的話怎麼辦？不用怕，不如試試像這位塞爾維亞藝術家那樣用來畫名畫。

酒紅色的畫

塞爾維亞藝術家Sanja Jankovic 用紅酒創作了很多畫作，當中有《蒙娜麗莎》和《神奈川沖浪裏》這些名畫，亦有《權力的遊戲》和《星際啟示錄》的場景。藝術家指作畫的題材本來是隨機的，但近年來則更多與釀酒師合作。

Sanja Jankovic說自己住在塞爾維亞的斯雷姆州（Srem District），在那兒有很多的釀酒師，這使紅酒變成隨處可見的「飲品」。在某次飲酒時 Sanja Jankovic不小心把紅酒灑到了桌布上，並被那些「污點」吸引。但也要幾經嘗試後，才成功用酒畫出「酒畫」。

藝術家指用酒作畫的難度在於，酒隨著接觸空氣的時間長短，顏色會發生變化。另外，每種酒都有不同顏色，從淺到深都有，而隨著時間推移，酒漬顏色也有所改變。Sanja Jankovic說赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的紅色較暖，黑皮諾（Pinot Noir）則較偏向紫色。為了要好好保存作品，每個畫作完成後每件都必須上光漆，也要避免陽光和潮濕的環境。