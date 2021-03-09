從「東方不敗」施針到息影打科興針：林青霞述影壇被遺忘的人

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-09 00:00

編按：林青霞日前接種中國科興疫苗後，自述「沒什麼反應」，又成時事熱話。本版轉載林青霞近著《鏡前鏡後》部份內容，閱讀一位早在疫情之前辭世的知名影藝人李菁生平，細讀林青霞待人接物的細心與關懷，一同見證演藝界歲月的殘酷與溫柔。

高跟鞋與平底鞋 ｜ 文：林青霞

我只見過她四次，這四次已經勾勒出她的一生。

18歲那年到越南做慈善義演，老實說那次我真的沒有看清楚她的模樣，不是不看，是不敢看，她太耀眼、太紅了，我眼角的餘光只隱隱的掃到她的裙腳，粉藍雪紡裙擺隨着她的移動輕輕的飄出一波一波的浪花，台上有許多明星，汪萍、白嘉莉、湯蘭花、陳麗麗…… ，她是台上份量最重的大明星。小時候看過她許多電影，她和凌波主演的《魚美人》唱做俱佳，古裝身段惟妙惟肖，轟動一時。16歲就得了亞洲影后，媒體給她一個「娃娃影后」的封號。

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1975年我到香港宣傳《八百壯士》。李菁在一個晚宴上她翩然而至，一身蘋果綠。蘋果綠帽子、蘋果綠窄裙套裝、蘋果綠手袋、蘋果綠高跟鞋。這次我還是怯生生的沒敢望她，同在一個飯桌上我們卻沒有交談。這年夏天，我到香港拍攝羅馬導演的《幽蘭在雨中》，在外景場地見到一部勞斯萊斯車，車牌號碼單字「2」，就停在雜草叢生的鄉間小路上，仲夏午後的太陽，照在淺色的車身上，照在車頭張開翅膀彎身向前衝的女子小雕塑上，非常耀眼奪目。這車在當時是稀有的，必定是大富大貴人家才能擁有，電影圈中也只有她坐這架車。工作人員見我神情訝異，告訴我那是李菁的車，「李菁怎麼會到這兒？」「她找羅馬導演，她的電影公司要請羅馬導戲。」「噢……原來如此。」那次我沒見着她。

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自此以後她就銷聲匿跡了，偶而聽到一些她的消息，「她電影拍垮了」「她母親去世了」「她男朋友去世了」「她炒期指賠光了」「她到處借錢」…… 記得小時候好看的電影，熒幕上一定有「邵氏出品必屬佳片」，她是香港邵氏電影公司的當家花旦，我一個從鄉下來的小女生，看她這樣閃爍的大明星就像看天一樣，所以對她有一種特別的好奇心。

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這些年的李菁

有一次我到一位姓仇的長輩家吃飯，聽說他跟李菁很熟悉，我說我想見她，他即刻安排了下次吃大閘蟹的日子，那是1980年代末。這次我認認真真的欣賞了她，她身穿咖啡色直條簡簡單單的襯衫，下着一條黑色簡簡單單的窄裙，配黑色簡簡單單的高跟鞋，微曲過耳的短髪，一對咖啡半圓有條紋的耳環，一如往常單眼皮上一條眼線畫出厚厚的雙眼皮，整個人素雅得來有種蕭條的美感。飯桌上我終於跟她四目交投，我問她會不會出來拍戲，她搖頭擺手的說絶對不可能。那年她才40歲左右。

1990年後我長期住在香港，在朋友的飯局中也會聽到一些有關李菁的消息，香港有些老一輩的上海有錢人，會無條件的定期接濟她。

這些年，上一代漸漸的凋零了，接濟她的人一個個走了。有一次娛樂週刊登載她的照片，說她因付不出房租被告。照片上服裝黑白搭配，戴一副超大太陽眼鏡，還是很有樣子，只是神情有點落寞。

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2018年2月的某一日，我跟汪曼玲通電話，她突然冒出一句「李菁打電話給我」，我連珠炮的問「她為甚麼打電話給你？她最近怎麼樣？她住哪裏？你會跟她見面嗎？可不可以約出來見面？」我只聽見阿汪喃喃的說：「這次我不會再借錢給她。」我18歲跟汪曼玲認識，她刀子口豆腐心，在媒體工作了數十年，現在是虔誠的佛教徒，平常省吃儉用，之前竟肯拿出六位數的錢借給她。我跟阿汪說我想寫李菁的故事，文章登出來稿費給她，書出了，版權費給她，每篇文章她看過才登。

阿汪約她見面，但沒有說我會出現，我提議文華酒店大堂邊的小酒吧，指定一個隱密的角落。我進去的時候，她們兩位已坐定。不知為甚麼，我第一眼看見的是，桌底下她那雙黑漆皮平底鞋，鞋頭閃着亮光。她見到我先是一愣，很快就鎮定下來，到底是見過大場面的人。她穿着黑白相間橫條針織上衣，黑色偏分短髪梳得整整齊齊。我仔細端詳着，試圖找出她以前的影子，她單眼皮上那條黑眼線還是畫得那麼順，這是她最大的特色，沒有人會這樣畫眼線的。我坐下之後三人的話匣子打開，一直到她走都沒有間斷過。阿汪職業本色，一個問題接着一個問，她也毫不介意的一一回答。問：「你現在最想吃甚麼？」答：「蝦子海參！好想念媽媽做的蝦子海參！」見她喜悅的神情，彷彿舌尖上已經嚐到了海參的美味，讓你恨不得馬上端一盤到她眼前。她臉上泛着光彩接着說：「最開心是晩上到大家樂吃火鍋，一人一個鍋，裏面有蝦有肉和青菜。早、午飯加起來三十塊，火鍋七十塊，一天花一百塊很豐盛了。」

阿汪叫我看她的左手臂，我驚見她整條手臂粗腫得把那針織衣袖繃得緊緊的，她說是做完乳癌手術，割了乳房和淋巴，因此手無法排水，令到手臂水腫。她娓娓道出手術前的心理過程，是在公立醫院動的手術，因為醫生認識她，對她特別照顧。手術當天，她一個人帶着一個鐵盒子，裏面放了些東西和一張紙條，紙條上寫着她哥哥在大陸的電話號碼，她跟醫生說，如果出了狀況就請打這個電話給她哥哥。阿汪問「你有沒有想過自殺？」這種問題只有汪曼玲問得出來，她說以前或者有，現在很開心，她笑笑擺擺手，圓圓的眼珠認真的盯着我們二人「以前演戲的事和開刀動手術的事，我都不去想，都不去想它。」最讓我深思的一句話是「有錢嘛穿高跟鞋，沒錢就穿平底鞋囉。」

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李菁提到她的經濟狀況時，說人家以為她買股票把錢都賠光了，其實沒有，都是一點一點慢慢花光的，房子和車子賣給了仇先生。汪曼玲曾經去過她山頂白加道的豪華住宅，傢具都是連卡佛購買的昂貴歐美貨，到處可見名牌Lalique水晶玻璃裝飾。提到目前租住的鰂魚涌寓所，一個房間放衣服，一個房間是臥室，她最擔心的是付不出房租，但又不願意去領救濟金。想到王小鳯曾經幫她付過一年房租，她說現在活着就是希望有一天能夠報答所有幫助過她的人。

我們從下午聊到黃昏，她說要走了，我想跟她拍張照，她拒絕了。我把事先預備好的，看不出是紅包的金色硬紙皮封套交給她，她推讓說不好意思，說她從來不收紅包的，我執意要她收下，她說那她請客好了，我當然不會讓她請。

當她站起來走出餐廳的時候，我發現她手上拄着拐杖，走起路來一拐一拐的，每走一步全身就像豆腐一樣要散了似的，我愣愣的望着阿汪扶着她慢慢的踏入計程車關上車門，內心充滿無限的唏噓和感慨。

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會說故事的人

見完她第二天，我和上一代紅星汪玲去灣仔Dynasty Club做八段錦氣功，我比她早到，她推門進來，臉上喜滋滋的，身上的皮草長毛被室內冷氣吹得飄啊飄的飄進來。我昨日的震驚還未平息，心裏沉甸甸的，這會兒兩個大對比。汪玲姊善於理財，日子過得很富裕，每天想的就是吃喝玩樂。這天她非要我請她吃上環尚興的響螺片，我們一人點了兩片，結賬加上小費將近三千塊，平常也沒甚麼感覺，這天特別難受，我跟汪玲姊說，我們吃這一頓，李菁可以吃上一個月，而且是早、午、晚三餐共九十餐呢。汪玲姊跟李菁是認識的，我跟她講了李菁的近況，汪玲姊回想李菁以前到她家去借錢，她因為前一天打牌，睡到下午三點才起床，李菁十一點就在她家客廳坐着。汪玲姊起床把錢交給她後叫司機送她，李菁說：「不用了，計程車在門口等着我。」汪玲姊詫異的說：「這個時候你還擺甚麼派頭！」從此她們再也沒見過面。這讓我想起李菁跟汪曼玲借錢發紅包的事。也是奇女子一名，日子可以過不下，海派作風不能改。

和李菁見完面，總想着怎麼能讓她有尊嚴的接受幫助。她口才好，又有很多故事講，我喜歡聽故事，琢磨着每個月約她出來說故事，每一次給她一個信封。現下最重要的是先帶她去吃一頓蝦子海參。我跟汪曼玲商量約她出來吃飯，汪說馬上過年了，過完年再說吧。

原來中國年氣氛最好是在拉斯維加斯，許多香港人都到那裏過年，那裏是出了名的不夜城，燈紅酒綠、紙醉金迷，還有特別為中國人舉辦的新春晚宴、歌舞表演和抽獎遊戲。我在拉斯維加斯，有一天看完表演回到酒店就接到汪曼玲的電話：「李菁猝死在家中！」我「啊！」的一聲，「算算跟她見面也不過十天的光景，怎麼就…… ？」我毛骨悚然，「去世多日，鄰居聞到異味，報了警才發現的。」汪曼玲那頭傳來的聲音也是驚魂未定。想到她在港無親無故甚至無朋友來往，提出願意出資為她安葬。阿汪打聽之後告訴我，邵氏電影公司會為李菁辦一場追悼會，影星邵音音也挺身而出幫忙處理身後事。最後汪曼玲在台灣中台禪寺的地藏寶塔，安置了一方李菁的牌位，讓她時時可以聽到誦經的聲音，來世能夠離苦得樂。

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李菁從極度燦爛到極度淒涼的一生，正如天上的流星劃過天際隱入黑暗。新聞登了幾天，篇幅不是很大，這一代年輕人並不熟悉她，上一代的人也只能嘆息，我卻傷感得久久不能釋懷。汪曼玲說：「她喜歡看書，你送給她的書她肯定還沒看完，我們兩個人應該是她生前最後見過面的人。」

在一個沒有星光的夜晚，我打開手機，上google 按下「李菁魚美人」，見她一個16歲的小女孩，戲裏一人分飾兩角，一會兒是人、一會兒是鯉魚精，時而打鬪，時而邊做身段邊唱黃梅調，和凌波的女扮男裝譜出哀怨感人的人魚戀，簡直聰明靈巧招人愛。我獨自哀悼，追憶她的似水年華，餘音裊裊，無限惋惜。（2020年4月於澳洲農場）

（本文結集於《鏡前鏡後》，經出版社授權轉載。標題和小標題由編輯撰寫）

林青霞著作書影

出版資訊——

鏡前鏡後｜林青霞 作 者｜林青霞 出 版｜天地圖書 日 期｜2020年11月 頁 數｜312

作者簡介——

林青霞｜祖籍山東煙台，生於臺灣嘉義，臺灣電影女演員。1972年在台北西門町逛街時由星探發掘。以瓊瑤愛情電影《窗外》出道。1976年轉往香港發展。林青霞曾主演超過百部電影，主要包括：《窗外》、《我是一片雲》、《新蜀山劍俠傳》、《天山童姥》、《刀馬旦》、《新龍門客棧》、《笑傲江湖之東方不敗》、《東方不敗-風雲再起》、《白髮魔女傳》、《刀劍笑》、《重慶森林》和《東邪西毒》等等。1975年以《八百壯士》，奪得了亞太影展最佳女主角；1990年則以《滾滾紅塵》一片贏得金馬獎最佳女主角的榮譽。2011年出版第一本散文創作《窗裏窗外》；2014年出版第二本散文創作《雲去雲來》。

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