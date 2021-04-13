為「七一」上街示威　土耳其女子：不希望活在王朝裏｜異域旅者

撰文： 銀乙 最後更新日期： 2021-04-13 00:00

編按：銀乙在歐洲留學，疫情反覆，大小旅程均受影響。直至上月，她終於踏足土耳其，遇上了一場示威，在現場訪問示威女子，談談她們目睹文明後退的想法。

抗議現場（Getty Images）

2021年3月19日，土耳其政府宣佈退出《伊斯坦堡公約》，於本年7月1日正式生效，觸發全國示威。《伊斯坦堡公約》於2011年在歐盟委員會上通過，旨在維護女性權益，打擊針對婦女的家暴等暴力問題。然而，土耳其一直有反對公約的聲音，保守派認為公約鼓吹同性戀和離婚，危害土耳其「以家為本」的傳統觀念。

聯合國資料顯示，2014年，土耳其全國有超過三份一的已婚婦女，曾遭受不同程度的家庭暴力，數百名婦女被殺害。土耳其的女性權益問題一直備受關注，政府宣佈退出《伊斯坦堡公約》後，全國不同地方一直有大大小小的示威發生。

文：銀乙

56歲的澤納布（音譯）是退休高中教師，3月27日那天，她決定上街示威，抗議政府漠視女性面對的不公義情況。

「我生活在土耳其這麼多年，從不知道原來女性可以要求得到自己的權益。我一直以為權益多少，天然由性別決定，因為我是女性，所以我的權益理應比男性少。活了半個世紀，看見年輕一代女性在生活中有更多選擇，我感到十分高興。但是，現在政府的決定，是要將我們社會的文明發展倒退50年，回到當初不知何謂女性權益的日子。身為老師，我必須站出來，保護我的孩子。」 澤納布說。

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20來歲的多加（音譯）是一位舞者，她同樣選擇在當天上街示威：「我只是一位平凡的女性，不是同性戀。我很討厭這個國家，以人的性取向，將人加以區分。為什麼同性戀就不能夠得到權益？無論性取向是什麼，大家都是努力活着的普通人。我們不想接受政府的安排，也不需要政府來教導我們，該如何過活。我希望活在一個文明社會，而不是一個王朝中。」多加説。

3月27日那天，除了澤納布、多加，還有很多人參與示威，他們載歌載舞，不少女性穿著性感的連身裙，自信展現她們的身材，似乎感受不了前兩天還在下雪的寒冷天氣。

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「不應穿著暴露」、「不應公開顯露自己的情感」，社會上一直存在無形規條，約束着女性的行為。示威者將示威當作一場歡樂聚會，實質就是想對這些束縛說不。

在伊斯坦堡，目前有10多名示威人士被捕，但全國各地示威集會不息，不少示威者高呼口號，表示即使倒下，背後仍有很多女性會站出來。他們說，他們不害怕，只害怕今天不站出來，明天就再也站不出來。

（銀乙專欄「異域旅者」每周二刊出，標題由編輯擬寫，原題：「文明的後退」。本文不代表藝文格物立場）