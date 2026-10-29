深圳前海博物館開幕　10件國博「明星國寶」　270°觀景台俯瞰山海

等了好久，前海博物館終於要開了！10月30日14:00起開館試運行，正式面向公眾開放。



這不是一座普通博物館，由深圳市政府和中國國家博物館共建，開館一次性帶來8大主題展覽、3000餘件展品。

而它最特別的地方，是把四種玩法裝進了同一棟建築：

看建築，一棵「文明之樹」，長在前海灣畔；

看山海，270°視野觀景台，俯瞰山海城；

看國寶，10件國博明星文物，限時來深；

看日落，博物館等海上夕陽，只此一家。



雖然深圳新館年年有，但能一邊看國寶、一邊等海景日落的，前海博物館算是獨一份。

前海博物館正式開放

前海博物館坐落在前海的前灣四路，從前海石公園隔水相望，它像一棵朝着海岸慢慢生長的大樹，完全打破了傳統博物館的厚重沉悶感。

這份輕盈，來自何鏡堂院士團隊的設計。構思叫「文明之樹、時代明燈」，將中式屋檐的神韻做成層層向外的屋頂，線條乾淨、舒展。

+ 5

隨着太陽角度變化，外立面顏色也跟着變化。入夜後暖光亮起，它又成了海邊岸線上一盞温潤的燈。

走進館內，驚喜還在繼續。

大堂挑高開闊，頭頂的鑽石天窗把自然光切成幾何光斑，整個空間亮堂堂的。五樓還有一處露天花園，順着建築輪廓彎出流暢的曲線，線條舒展靈動。

不愧是前海博物館，裏裏外外都透着一股優雅。

270°視野觀景台俯瞰山海城

最戳中人心的，還得是博物館五樓的兩處觀景台，只要預約進館就能前來。

近95米的跨度，270°視野沒有一根立柱遮擋，海風徐徐，清爽通透。北側「海劇場」面朝前海灣，視野極其開闊，海岸線在遠處鋪開，能望見歡樂港灣、企鵝島。

看吧，深圳的海，不一定非要去海邊看。

+ 2

南側「山劇場」對望大小南山，連山上的綠意輪廓都清晰可見。

海風穿堂而過，完全沒有置身建築裏的憋悶感，不過山劇場這一側面朝工地，噪音略大。

站在五樓的觀景台，前海的山、海、城一次看全。

課本裏的國寶終於來深圳了

前海博物館不止好看，說是深圳「顏值與實力雙在線」的新館，不誇張。

它的「實力」，首先就擺在展廳裏。開館之際，前海博物館和國博合辦了簡明中國古代通史陳列。這是整館的核心主線展，上百件來自國博的館藏文物，順着時間線從史前一路鋪陳到明清。

其中最值得看的是10件國博「明星國寶」，限時來深，2027年元旦假期結束後就會全部運回北京。很多都是第一次走出國博，不用去北京，在深圳就能看頂級館藏。

1. 商代子龍鼎

站到子龍鼎面前，第一感覺就是厚重。它是目前已知最大的商代圓鼎，和國博鎮館的后母戊方鼎一圓一方，並稱商代青銅「方圓雙璧」。

這件鼎曾流失海外近百年，2006年才回歸，平時穩穩站在國博青銅廳C位（焦點），是國博青銅器館的鎮館之寶之一，極少外借。

2. 西周虢季子白盤

西周虢季子白盤，是現存最大的西周青銅盤。盤底有111字長篇銘文，記的是戰功封賞，也留下了當時的人怎麼寫字。

內地小學六年級書法課本就收過它的銘文局部，很多人最早接觸先秦書法，就是從它開始。所以看它，不只是在看一件又大又古老的青銅器。那111個字記錄的是一場真實發生過的戰爭，也是歷史留下的證據。

3. 西漢錯金銀雲紋銅犀尊

西漢錯金銀雲紋銅犀尊，算是展覽裏最受歡迎的展品之一。造型敦厚可愛，稱得上是漢代工藝的天花板。眼睛嵌着黑料珠，皮膚褶皺格外清晰，身上的金銀雲紋細如髮絲。兩千多年過去，湊近看依舊亮得驚人。

它也是小學美術課本的常客。不過很多人不知道的是，古代中國本就有野生犀牛。

殷墟甲骨文裏就有商王獵犀的記載；到了春秋戰國，堅韌的犀牛皮還是製作鎧甲的頂級材料。到了西漢，中原的野生犀牛已經十分稀少。當時的工匠能把它做得這麼寫實傳神，這份手藝實在驚人！

4. 良渚19節碧玉琮

良渚19節碧玉琮，是國博玉器館藏裏的代表性珍品，也是國內現存最高的良渚玉琮之一。

玉琮是內地初中歷史課本裏的必考點，課本上印的多是普通形制。眼前這件19節的超高玉琮，算是同品類裏的天花板。課本裏講了很多次的良渚文明，終於不用只看插圖。站到實物面前，才感受得到五千年前那套禮制的分量。

仰韶船形彩陶壺、遼代鎏金鹿紋銀雞冠壺、五代彩繪武士石刻、明代益莊王妃鑲寶石金冠、宋鈞窯海棠式花盆、清乾隆海晏河清尊，也都在10件國博「明星國寶」之列。

+ 1

從史前彩陶到清代官窯，它們各自撐起了一個時代的審美。

但最讓人動容的，是通史展裏另一件國博館藏的清康熙青花赤壁賦圖瓷缸。

缸體敦實，外壁一面繪着赤壁泛舟的山水，一面工整抄錄《前赤壁賦》全文，字跡清秀，和青花山水配在一起很耐看。

我正湊近細看，旁邊有人對着它輕聲唸了起來：「駕一葉之扁舟，舉匏樽以相屬。寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟……」

內地高中語文課本要求全文背誦的篇目，此刻以青花為墨、瓷胎為紙落在眼前。那些死記硬背過的句子，一下子就有了温度。

文物不只是被擺在展櫃裏，它還能讓幾百年前燒下的字，被今天的人重新念出來。國寶會說話，這次說的是背過的課文。

從青銅到瓷器 鋪展文明脈絡

對整館8個展覽的體量來說，中國古代通史展只是開場。和它一起落地的，還有7個展覽。

兩個國博專題展，玉器和瓷器，展品同樣來自國博館藏；三場收費特展，青花瓷、禮樂文明、絲路文明，各挑一個主題深度展出；以及一個造像展和一個數字展，足夠慢悠悠泡一天。

+ 17

仔細逛下來會發現，前海博物館的展覽安排藏着巧思。有主線，能細看，還有歇腳的觀景台。

通史展撐起文明的主線，玉器、瓷器兩個專題展補上兩條細線，三場收費特展留給想深挖的人，造像展和數字展負責換節奏。

不同展覽的展陳風格與觀展節奏各有差異，逛起來層次豐富，體驗感也不一樣。

在博物館等一場日落

看完展覽，如果時間還夠，不妨上五樓海劇場，等一場日落。

是的，你沒看錯，在博物館等一場日落。那種從歷史文物裏抽身，再一頭撞進山海的感覺，還挺奇妙。

+ 2

我去的當天下午，觀景台上已經站滿了等日落的人。太陽慢慢往下落，天邊染成金橘色，山海浸在暮色裏，那一刻真有點「落霞與孤鶩齊飛」的意思。

開個玩笑，看着這人山人海的架勢，建議改名「日落劇場」。

前海博物館全攻略 出發前收好

前海博物館稱得上是要風景有風景，要國寶有國寶。出發之前，這份實用攻略收好，輕鬆逛館。

入場方式

全館按時間段實名預約，入場要在「前海博物館」官方微信小程序上操作。

免費展

提前7天（不含參觀當天）每天17:00放票，約滿即止。10月30日開館當天只有5000個名額，10月31日起每天8000個名額。



入館時段

每天分三個時間段——10:00—12:00、12:00—14:00、14:00—17:00。按預約時間進場，錯過時段就進不去。



預約規則

每個賬號每天最多預約1次，一次最多預約5人，同行人的身份訊息都要填。



特別注意：

買了收費特展門票，就不用再單獨約免費展票，購票後可以直接入場看全部免費展。



交通指引

場館地址是前灣四路272號。開館初期人多，優先推薦綠色出行。

地鐵+接駁（首選）：

坐5號線到「前灣公園站」C出口，出站步行約10分鐘；也可以換乘C60接駁車直達館門口，2元（人民幣，下同）一票，班次密，不用久等。



自駕：

館內有地下停車場，開館初期同步開放，但車位緊張，建議避開繁忙時間；周邊商圈也有公共停車場，可以按需選擇。



入口：

觀眾統一從1號門進場。



購票指南

場館採用5個免費展與3個特展收費的模式，按需選擇。

免費展覽（0元，需預約）

簡明中國古代通史陳列，常設展覽，其中10件國博明星國寶為短期借展，展期僅到2027年1月3日，到期後全部返還國博。

瑤光映世——中國古代玉器2026.10.30—2027.09.30

窯火凝珍——中國古代瓷器2026.10.30—2027.09.30

心瀾澄澈——造像藝術展2026.10.30—2027.10.17

文明之光・生生不息數字展，常設，隨館開放



收費特展票

青花青——千年淬鍊青花瓷特展，2026.10.30—2027.03.14，單展80元

鐘鼎昭禮——禮樂文明特展，2026.10.30—2028.04.09，單展80元

長風萬里——絲路文明特展，2026.10.30—2028.08.13，單展80元

收費特展票，單展正價80元、優待票48元，雙聯展通票88元，三聯展通票128元



開放時間

常規周二至周日10:00—18:00開放，17:00停止入館；周一閉館（節假日除外）。10月30日開館當天14:00才正式開放。



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