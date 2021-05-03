文青跑步竟然不是為了貼近村上春樹｜星期一扮工

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-05-03 00:00

文職的OL如我，每日返工坐足八小時。待在辦工室的時間，可以郁動的機會極少。走去打印機print文件、行去飲水機斟水、到同事座位傾幾句、去洗手間……其餘時間，就是坐定定對着電腦熒幕。到放工望望運動手錶的顯示，原來八小時的辦公時間都只是走了二三千步。

不知你們會否跟我一樣，對着電腦打文件的時候，總會雄心壯志打算（幻想）放工後到運動場跑步湊夠數（個人目標每日一萬步），結果呢，到了放工就會拖延症發作，未能的起心肝跑步去。

既然暫時沒有動力做運動，不如先讀讀關於跑步的書──《跑步時，我孤獨，但不寂寞》。

《跑步時, 我孤獨 但不寂寞》鄭素素。非凡出版（2017）

有人認為重複又重複地在路上獨自跑步是孤獨和沉悶的事，但也有人正正享受這種獨處的時刻，認為這才是真正的me time。筆者鄭素素就在書中分享了她那甜酸苦辣的跑步人生。為甚麼她跑步時感到孤獨但不寂寞？看過這本書，你會找到答案。

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鄭素素一畢業便投身廣告界，因為這份工作令她間接成為「酒徒」，也因為一個廣告令她跟風去買人生第一隻跑步用手錶，自此成功「入坑」成為跑友。

跑步跟品嚐威士忌一樣，可以很簡單，也可以高深至極。多年來鄭素素所經歷的越級訓練，並不是片言隻語可以形容。由每星期跑三公里到三十公里；由參加十公里挑戰賽到一百公里比賽。無論是冰封的還是熾熱的天氣，她仍然繼續無底線地挑戰自己。鄭素素跑過香港，跑過內地、日本、韓國、台灣……，試過沮喪，也遇過感動；有迷失的階段，也有振奮的時刻。她選擇一直跑下去，以跑，遊歷自己。

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面對比較、畏懼、傷患，跑者或會面對心理上的低潮。究竟有甚麼原因令鄭素素堅持跑下去？正如她所說，當你發現跑步開始變質時，別忘記跑步的初衷──純粹的快樂。跑步所得到的喜悅，足以抵銷一切。

（本文不代表藝文格物立場）